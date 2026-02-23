Probleme pentru Demetrescu  FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv +21 foto
Tiberiu Buta și Iuliana Demetrescu foto: montaj/GOLAZO.ro
Probleme pentru Demetrescu FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 21:50
  • FCSB - Metaloglobus. Aflată la centrul partidei, Iuliana Demetrescu a avut parte de un mic incident chiar în primele minute.

În timp ce urmărea o minge pe fază de atac, arbitra a fost lovită de Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB.

FCSB - Metaloglobus. Iuliana Demetrescu, trântită la pământ de Joao Paulo

În minutul 4, Demetrescu urmărea atent o acțiune de atac a campioanei României, moment în care a fost izbită în plin de Joao Paulo, care urmărea jocul la rândul său.

Deși FCSB se afla în plin atac, jucătorul din Capul Verde s-a oprit și a ajutat arbitrul să se ridice.

Este incredibil Joao Paulo, nu se poate așa ceva! Ești în careu, te uiți după minge, intri în adversar și faci 11 metri. E cam același lucru și aici Ilie Dumitrescu, la Digi Sport
FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (28).jpg
FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (28).jpg

FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (10).jpg FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (11).jpg FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (12).jpg FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (13).jpg FCSB - Metaloglobus, ciocnire între Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Capturi Prima Sport (14).jpg
Online, momentul nu a fost lipsit de un derapaj sexist, din partea unui sportiv.

Videoclipul a fost postat pe rețelele de socializare de Prima Sport, iar Tiberiu Buta, campion național la skandenberg în 2023, a venit cu un comentariu complet deplasat.

Acesta a scris: „Înapoi în bucătărie”, iar apoi, când a fost contrat de alți useri, a replicat: „Cine a zis ceva de femei?”.

foto: captură Instagram foto: captură Instagram
foto: captură Instagram

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
Joao Paulo sexism fcsb metaloglobus derapaj iuliana demetrescu
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
