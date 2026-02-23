FCSB - Metaloglobus. Aflată la centrul partidei, Iuliana Demetrescu a avut parte de un mic incident chiar în primele minute.

În timp ce urmărea o minge pe fază de atac, arbitra a fost lovită de Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB.

FCSB - Metaloglobus. Iuliana Demetrescu, trântită la pământ de Joao Paulo

În minutul 4, Demetrescu urmărea atent o acțiune de atac a campioanei României, moment în care a fost izbită în plin de Joao Paulo, care urmărea jocul la rândul său.

Deși FCSB se afla în plin atac, jucătorul din Capul Verde s-a oprit și a ajutat arbitrul să se ridice.

Este incredibil Joao Paulo, nu se poate așa ceva! Ești în careu, te uiți după minge, intri în adversar și faci 11 metri. E cam același lucru și aici Ilie Dumitrescu, la Digi Sport

Online, momentul nu a fost lipsit de un derapaj sexist, din partea unui sportiv.

Videoclipul a fost postat pe rețelele de socializare de Prima Sport, iar Tiberiu Buta, campion național la skandenberg în 2023, a venit cu un comentariu complet deplasat.

Acesta a scris: „Înapoi în bucătărie”, iar apoi, când a fost contrat de alți useri, a replicat: „Cine a zis ceva de femei?”.

foto: captură Instagram

