„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre scandalul legat de pariuri care a izbucnit în fotbalul românesc.

Mai mulți jucători ai CS Păulești au fost duși la audieri.

Până în acest moment, după cele 34 de percheziții care au avut loc în dimineața zilei de miercuri, doi fotbaliști, printre care și Gabriel Matei, fost campion cu FCSB, finanțatorul, dar și un apropiat al clubului, au fost reținuți.

Sorin Cârțu: „Cred că se întâmplă și în Liga 2”

Oficialul Universității Craiova este de părere că astfel de probleme nu există la nivelul primei ligi, însă este convins în ligile inferioare se pariază, principalul motiv fiind lipsa resurselor financiare.

„La prima ligă nu cred că se truchează meciuri, dar cred că se întâmplă și prin Liga 2. Nu sunt condiții, frate, nu au bani! Eu cred, nu știu, să mă ierte Dumnezeu…

Nu pot să spun despre X sau Y, dar în general se vorbește și despre Liga 2. Ce patroni sunt acolo ca să susțină sportul?”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Echipa secundă a clubului din Bănie evoluează în seria 5 a Ligii 3, acolo unde este prima, cu 37 de puncte acumulate în 16 etape, la 4 distanță de urmăritoarea Cetatea Turnu Măgurele.

