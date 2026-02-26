Ce interes au Vassaras și Kovacs în Arabia Saudită? Concluzie șoc: România și arbitrul ei nr. 1 sunt principalii prestatori de servicii în liga de miliarde a saudiților

Din cele peste 200 de meciuri din campionatul Arabiei Saudite, peste 25% au fost oficiate de arbitri străini. România e cap de listă! Italia și Anglia nu apar deloc!

Arbitrul din lume, cel mai bine plasat în structurile internaționale, cu cele mai multe delegări în Arabia Saudită e Istvan Kovacs

În plin scandal în campionatul intern din cauza prestațiilor centralilor și arbitrilor VAR din ultimele etape disputate, arbitrajul condus de Kyros Vassaras e în centrul unei controverse.

România și arbitrul ei numărul 1, Istvan Kovacs, sunt prestatorii de servicii principali ai uneia dintre cele mai bogate ligi din lume: campionatul Arabiei Saudite.

După disputarea a două treimi a sezonului din Arabia, o ligă care are o cotă cumulată a fotbaliștilor de peste 1 miliard de euro, statistica în privința arbitrilor e una cu adevărat șocantă din perspectiva României.

Din cele peste 200 de meciuri disputate deja, puțin peste un sfert au fost conduse de centrali din afara Arabiei Saudite. Mai precis, din țări din Europa, Asia și din America Centrală și de Sud. Nu mai puțin de 27 de țări au avut cel puțin un arbitru care a oficiat măcar un meci în actualul sezon competițional din țara care va organiza Campionatul Mondial în 2034.

Și dintre toate acestea, România e pe primul loc la două capitole:

Țara care a trimis cele mai multe brigăzi. Au fost 6 meciuri conduse de arbitri din România. Comparativ, țări precum Franța, Germania, Olanda, Elveția, Suedia, Norvegia, cu tradiție mare în arbitraj, au avut mai puține brigăzi. Sunt și țări, precum Italia, Anglia, Portugalia, cara n-au trimis deloc centrali în Arabia Saudită. Arbitrul cel mai bine plasat în structurile de arbitraj de la nivel internațional cu cele mai multe meciuri arbitrate în acest sezon e Kovacs. Considerat în top 5 la UEFA în 2025, alături de Marciniak, Letexier, Turpin și Oliver, Istvan a fost trimis de Vassaras de 3 ori acolo! În ultimele două luni, Kovacs are meciuri arbitrate în Arabia Saudită câte are conduse și în Liga 1 din România!

Meciurile conduse de Kovacs în ultimele două luni în Liga 1 România și în Liga 1 Arabia Saudită:

27 decembrie 2025: Al Qadsiah - Al Damac 1-1

8 ianuarie 2026: Al Nasr - Al Qadsiah 1-2

25 ianuarie 2026: Petrolul - Farul 0-1

9 februarie: Dinamo - Craiova 1-1

13 februarie: Al Hilal - Al Ettifaq 2-0

22 februarie: FC Argeș - Farul 1-0

Arabia Saudită plătește barem de UEFA Champions League pentru brigăzile din străinătate care oficiază meciuri în propriul ei campionat, undeva în jur de 6.000 de dolari.

Singurul central european care a avut tot 3 meciuri în 2025-2026, în primele 23 de etape, e lituanianul Donatas Rumsas, care e însă plasat mult sub Kovacs ca valoare.

La nivel de țară, una singură a avut tot 6 meciuri bifate, e vorba despre Spania, care însă nu și-a trimis arbitrii principali pe care îi are pe lista FIFA, așa cum a procedat România.

Vassaras i-a mai trimis la meciuri în Arabia Saudită pe Horațiu Feșnic, de două ori, și pe Radu Petrescu.

Țările cu cele mai multe meciuri arbitrate în campionatul actual al Arabiei Saudite:

România → 6

Spania → 6

Argentina → 4

Rusia → 3

Lituania → 3

Austria → 3

Venezuela → 2

Grecia → 2

Germania → 2

Franța → 2

Olanda → 2

În privința lui Kovacs se ridică un foarte mare semn de întrebare: de ce, dintre centralii desemnați în Top 10 în 2025 de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, e de departe cel care merge cel mai des în Arabia Saudită?

Și de ce președintele Comisiei de Arbitri din țara de care aparține, Kyros Vassaras, îi permite să lipsească atât de des din campionatul intern?

Arbitrii din top 10 mondial pe 2025, delegați în meciurile din actualul campionat al Arabiei Saudite:

Clement Turpin (Franța) - 1 meci Francois Letexier (Franța) - 1 Szymon Marciniak (Polonia) - 1 ISTVAN KOVACS (România) - 3 Michael Oliver (Anglia) - 0 Felix Zwayer (Germania) - 0 Slavko Vincic (Slovenia) - 1 Alireza Faghani (Iran/Australia) - 1 Maurizio Mariani (Italia) - 0 Sandro Scharer (Elveția) - 2

Istvan Kovacs, 41 de ani, a fost promovat pe lista FIFA în urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate. Mai precis, a primit ecuson internațional la 1 ianuarie 2010, când avea doar 25 de ani!

FOTO. PSG - AS Monaco: Istvan Kovacs cade după o ciocnire cu Joao Neves

Kovacs, doar 40% pentru uz intern

Și în actualul sezon, cel mai bun arbitru din România continuă să arbitreze mai mult în afara României. A condus până acum doar 11 meciuri în campionatul intern, în cele 28 de etape disputate.

În schimb, are oficiate nu mai puțin de 16 jocuri dincolo de granițe, iar dintre acestea, aproape jumătate (7) sunt în Golf! Balanța lui arată acum: 40% dintre meciurile acestui sezon în România și 60% în străinătate. Sezonul precedent raportul intern - extern a fost mai echilibrat: 47% versus 53%.

Doar Vincic e ca Istvan

ARBITRU MECIURI INTERNE (%) MECIURI EXTERNE (%) Clement Turpin 52% 48% Francois Letexier 52% 48% Szymon Marciniak 65% 35% Istvan Kovacs 40% 60% Michael Oliver 70% 30% Felix Zwayer 63% 37% Slavko Vincic 38% 62% Alireza Faghani 65% 35% Maurizio Mariani 70% 30% Sandro Scharer 50% 50%

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport