Djokovic vs Alcaraz ține piept fotbalului Comparația audiențelor TV dintre Liga 1 și evenimente tari din alte sporturi. Unde sunt handbalul, rugby-ul și finala de hochei de la JO
Comparația audiențelor TV dintre Liga 1 și evenimente tari din alte sporturi FOTO Montaj GOLAZO.ro
Media

Djokovic vs Alcaraz ține piept fotbalului Comparația audiențelor TV dintre Liga 1 și evenimente tari din alte sporturi. Unde sunt handbalul, rugby-ul și finala de hochei de la JO

Dan Udrea
Publicat: 26.02.2026, ora 14:17
  • Analiza e pentru primele două luni din 2026 și are un câștigător detașat: campionatul de fotbal din România
  • Finala de tenis de la Australian Open e singurul meci extra-fotbal care rivalizează cu adevărat cu meciurile din Liga 1. Alcaraz - Djokovic a fost egala unui mare derby din fotbalul european
  • Ce rating fac meciurile disputate de CSM București în Champions League la handbal, unde se plasează finala de hochei de la JO, SUA - Canada, în rândurile de mai jos

Fotbal - Liga 1, Fotbal - Champions League, Fotbal - marile campionate din Europa, dar și tenis, handbal, Jocurile Olimpice de iarnă și rugby în Turneul celor 6 națiuni. Aceasta a fost principala ofertă a transmisiunilor sportive din primele două luni ale anului 2026!

Toate aceste dispute și competiții s-au putut urmări în România, iar televiziunile care le-au oferit sunt Digi Sport, Prima Sport, Eurosport și TVR Sport. Cum arată raportul audiențelor?

Fotbalul din Liga 1 nu doar că e câștigător, dar practic nu are niciun fel de rival. Meciurile importante, exemple Farul - Rapid sau CFR - U Cluj, produc rating cu mult peste jocurile din Champions League sau cele din campionatele Spaniei și Italiei.

Derby-urile din Liga 1 sunt cu cifre care intră mereu în top 10 și chiar top 5, în ziua respectivă, între toate televiziunile din România, indiferent de profilul lor.

Ce ratinguri au făcut derby-urile din Liga 1 în 2026

  • Craiova - FCSB 1-0 → 7,9% 
  • FCSB - CFR 1-4 → 6,1
  • Craiova - FCSB 2-2 → 4,7
  • Rapid - Dinamo 2-1 → 3,9
  • Dinamo - Craiova 1-1 → 3,8

În privința partidelor de fotbal, altele decât cele din Liga 1, cele mai urmărite au fost cele disputate de FCSB în Europa League.

Ultimele două jocuri, care au avut loc în final de ianuarie, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce au produs o audiență medie de peste 5%.

Datele sunt pentru publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național. Iar procentul reprezintă numărul celor care se uită la evenimentul respectiv din totalul deținătorilor de televizoare din România.

Din campionatele din străinătate, Spania și Italia, câte un meci se detașează în acest top. Finala Supercupei Spaniei, Barcelona - Real Madrid, a avut un rating excelent, 3,9%, identic cu cel înregistrat de derby-ul recent dintre Rapid și Dinamo. În schimb, Inter - Juventus 3-2, disputat într-o sâmbătă, de la ora 22:00 și fără a avea deloc concurență cu jocuri din Liga 1, a atins 1,3%.

Campionatul Spaniei produce însă interes mult peste Serie A, dovadă că două meciuri recente, disputate de Barcelona și Real Madrid, pe teren propriu, în fața unor echipe care nu contează în lupta din acest sezon pentru locurile din fruntea clasamentului, au făcut audiență bună:

  • Barcelona - Mallorca 3-0 → 1,65% rating
  • Real - Socidedad 4-1 → 1,2%
30,7%
a fost ratingul reușit de Pro TV, cu meciul România - Olanda 0-3, pe care l-a transmis în optimile de finală de la Euro 2024. Meciul a stabilit un record privind cota de piață: 80% pe publicul comercial, ceea ce înseamnă că din 10 televizoare deschise, 8 erau pe meci!

Finala de la Australian Open egala derby-ului Inter - Juventus

Ce alt sport a reușit în startul lui 2026 să țină piept fotbalului în privința volumului de telespectatori?

Singurul e tenisul masculin, cu finala de la Australian Open, în care au fost implicați Djokovic și Alcaraz. Transmis de Eurosport și disputat într-o duminică dimineață, meciul a început înainte de ora 11:00, a produs o audiență medie pe întreaga durată a confruntării de 1,3%. Exact cât a făcut derby-ul Inter - Juventus.

Din perspectiva handbalului, meciul cel mai urmărit al campioanei CSM București din Liga Campionilor a fost cel de la Budapesta, cu Ferencvaros, a cărui audiență însă a fost de peste 3 ori mai mică decât a meciului Universitatea Craiova - Oțelul 1-0, din Liga 1.

Finala istorică de hochei de la JO, SUA - Canada 2-1, transmisă de două posturi TV, Eurosport și TVR Sport, dar și meciurile din Six Nations la rugby, au înregistrat ratinguri chiar și sub cel mai neinteresant meci de fotbal din Superligă: Metaloglobus - Csikszereda.

Comparația audiențelor dintre fotbal intern și celelalte sporturi

  • Liga 1, Craiova - FCSB 1-0 → 7,9%
  • Liga 1, Rapid - Dinamo 2-1 → 3,9
  • Liga 1, CFR - U Cluj 3-2 → 3,1
  • Liga 1, Argeș - Farul 1-0 → 1,8
  • TENIS, finala AO: Alcaraz - Djokovic 3-1 → 1,3
  • HANDBAL, Ferencvaros - CSM București 30-35 → 0,85
  • Liga 1, Metaloglobus - Csikszereda 0-1 → 0,61
  • Liga 2, Voluntari - CSA Steaua 2-0 → 0,54
  • HOCHEI, finala JO, SUA - Canada 2-1 → 0,4
  • RUGBY, Six Nations, Scoția - Anglia 31-20 → 0,25

Ce meciuri de mare interes urmează în martie

Vine o lună care ar putea produce o audiență care să stabilească probabil recordul în privința unui meci de fotbal transmis în 2026!

Pentru că se va disputa Turcia - România, barajul pentru CM. Meciul va avea loc joi, 26 martie, cu începere de la ora 19:00 și va fi transmis de o televiziune generalistă: Prima TV.

Dacă ne vom califica, atunci va urma un al doilea joc cu potențial uriaș de a genera rating, vom întâlni învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Meciul se va disputa pe 31 martie, tot în deplasare și va fi transmis de Antena 1.

Se vor juca derby-uri și în Italia și Spania în luna următoare.

Pe 8 martie are loc AC Milan - Inter, iar două săptămâni mai târziu: Real Madrid - Atletico Madrid. În Liga 1, pe 1 martie e UTA - FCSB, pe 4 martie e Craiova - CFR, în sferturile Cupei României, iar pe 7 martie e programat Rapid - Craiova.

Tot în martie se dispută și primele două runde din play-off, dar și meciurile din optimile Champions League unde e posibil să avem câteva meciuri-șoc: PSG - Barcelona, Real Madrid - City, Atletico - Liverpool, tragerea la sorți urmând a avea loc vineri.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Australian Open novak djokovic liga 1 audienta tv jocurile olimpice de iarna carlos alcaraz
