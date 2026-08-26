„N-am nicio treabă cu pariurile” Președintele unei echipe din România a explicat cum s-a putut ocupa de club deși era suspendat într-un caz de blat +89 foto
Erika Preda, președinta clubului Jiul Petroșani. Foto: Superscore Romania/YouTube
Liga 3

„N-am nicio treabă cu pariurile” Președintele unei echipe din România a explicat cum s-a putut ocupa de club deși era suspendat într-un caz de blat

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 12:50
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 12:50
  • Erika Preda a fost exclusă o lună și amendată de Comisia de Disciplină a FRF după scandalul aranjamentului de la Jiul - Vulturii Fărcășești, jucat în mai 2025 în Liga 3. 
  • Președinta clubului din Petroșani susține pentru GOLAZO.ro că sancțiunea nu o împiedica să acționeze ca administrator al Jiului în toată această perioadă.
  • Ce a spus Preda și de ce este nemulțumită de FRF în acest dosar, în rândurile de mai jos. 
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Erika Preda, președinta Jiului Petroșani, a fost suspendată o lună de la sfârșitul lunii iulie și amendată cu 10.000 de lei de Comisia de Disciplină și Etică a FRF în „cazul Fărcășești”.

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Un dosar de manipulare de meciuri pentru pariuri: un joc de Liga 3, din mai 2025, Jiul - Vulturii Fărcășești 3-2, după 0-2 la pauză.

Au fost excluși și amendați conducători, antrenori și jucători ai echipei din Fărcășești pentru implicare directă sau indirectă în acest blat.

Președinte Jiul: „Sancționarea mea nu are treabă cu activitatea administrativă”

Preda a fost pedepsită pentru că nu a informat FRF cum a aflat de aranjamentul făcut de adversari. Mai ales că fostul său jucător, portarul Jan Turiță, i-a acuzat pe rivali de noncombat.

Cum a reușit să se ocupe ea de club și de renovarea stadionului „Petre Libardi” în timp ce era sancționată?

Nu era la arena din Petroșani când GOLAZO.ro a văzut situația lucrărilor de renovare. A explicat la telefon.

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani

Galerie foto (89 imagini)

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani. Fotografii: GOLAZO.ro Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
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„În ceea ce privește acea suspendare, eu am cerut o lămurire de la federația română de fotbal, iar sancționarea mea nu are treabă cu activitatea administrativă. Am și o hârtie emisă de federație. Am putut să fac omologarea pentru Liga 3, este făcută, și pentru baza nouă”, a afirmat Preda.

„Suspendarea se referă la faptul că nu am voie să particip la antrenamente, nu am voie în vestiare în timpul meciului. Eu nu le-am făcut niciodată și nici nu le fac, eu nu sunt antrenor, nici delegat, nu mă afectează ca administrator.

Am făcut o solicitare în scris, pentru că știam că suntem în desfășurare cu procedura cu stadionul, de omologare în Liga 3, omologare pentru Liga 1, voiam să fiu sigură că tot ce se întâmplă este OK, nu voiam să fac nicio abatere Erika Preda, președinte Jiul

Preda: „Am făcut trei solicitări la FRF, nici până azi nu am primit răspuns. De ce m-a suspendat?”

A spus inițial că vrea să conteste decizia Comisiei de Disciplină și Etică, dar a amânat protestul.

„Legat de acea decizie, nici până în ziua de azi nu am primit răspuns. Am făcut trei solicitări să primesc acea motivare, să știu exact de ce am fost amendată și suspendată, vă repet că nici până azi nu am primit răspuns.

Mi se comunică doar că dosarul este la motivat și, în momentul când vine de la motivat, o să primesc și eu răspuns la solicitarea mea. Nu am putut să fac niciun demers pentru că nu am pe ce. Eu nici în ziua de azi nu știu pentru ce am fost suspendată și amendată”.

A putut totuși să continue ca administrator: „Am răspuns scris de la federație, hârtie de la FRF. Tot ce înseamnă administrativ, omologare, încheiere de contracte de activitate sportivă, pentru că suntem în perioada transferurilor, a încheierilor de contracte, începe noul sezon (n.r. Liga 3, pe 29 august), toate aceste lucruri se desfășoară în mod normal”.

Susține că nu știe exact de ce a fost acuzată: „Tocmai de aceea am făcut solicitarea, să primesc și eu exact motivarea. Ca la arbitri, că nu am adus la cunoștința FRF acuzațiile portarului, acuzații pe care eu le-am primit după două zile, el le formulase în timpul meciului, eu nici măcar nu am fost prezentă în acel moment la meci.

El a trimis doar acel text pe WhatsApp care a apărut și în presă”.

Preda: „Nu are nicio treabă cu pariurile. De noi nu s-a găsit nimic”

Preda afirmă că acuzația îndreptată împotriva sa „nu are nicio treabă cu pariurile. Mai mult, mi s-a cerut o listă cu toți jucătorii de la noi și cu tot stafful, cu numele meu și cu CNP-ul, am fost verificați toți de către Comisia de Integritate, nu s-a găsit niciun jucător, nici eu, nici din staff, nimeni, că am avea conturi la pariuri.

De aceea aștept hârtia de la federație să pot să știu și eu ce am de făcut mai departe. Eu am primit o simplă hârtie prin care mi se aduce la cunoștință faptul că, potrivit dosarului respectiv, am primit o lună de suspendare și penalitate sportivă de 10.000 de lei.

Asta a fost tot. Și că, în termen de trei zile, pot solicita pe e-mail motivarea amenzii și suspendării pentru a putea face recurs. A trecut luna și n-am primit nimic”.

Am făcut încă o solicitare către FRF, Comisia de Integritate, de Disciplină, i-am anunțat pe toți că nu am primit răspuns. Și tot asta mi se spune, că dosarul este la motivat: «În momentul în care dosarul ajunge la noi, o să vă comunicăm în scris motivarea în cazul dumneavoastră» Erika Preda, președinte Jiul
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