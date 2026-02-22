„Tu nu ai voie să vorbești!” FOTO. Bogdan Andone, trimis în tribune după un dialog aprins cu Istvan Kovacs » Arbitrul l-a „iertat” pe Mario Tudose

FC Argeș - Farul. Partida de la Mioveni, foarte importantă pentru lupta la play-off, a adus o serie de tensiuni pe finalul primei reprize.

Bogdan Andone, antrenorul gazdelor, a fost eliminat. Și Mario Tudose, căpitanul piteștenilor, ar fi putut fi trimis mai devreme la vestiare, însă a fost „iertat” de arbitrul Istvan Kovacs.

FC Argeș - Farul. Bogdan Andone, conflict cu Istvan Kovacs: „O să vorbesc la conferință”

În minutul 36, „centralul” a intrat în conflict cu antrenorul Bogdan Andone, care a primit cartonașul galben după ce a cerut ca Denis Alibec să fie avertizat în urma unui fault.

Tehnicianul a continuat să protesteze și după primul cartonaș, iar Kovacs l-a trimis apoi în tribune pe acesta, în urma unui dialog aprins, potrivit digisport.ro:

Bogdan Andone: „E fault de galben”

Istvan Kovacs: „Tu nu ai voie să vorbești”

Bogdan Andone: „Atunci o să vorbesc la conferință”.

Mario Tudose ar fi putut vedea cartonașul roșu

Căpitanul Argeșului a fost avertizat inițial în minutul 13, după ce a venit să ceară explicații în privința unui fault asupra unui coleg al său.

„Centralul” Istvan Kovacs nu a stat deloc la discuții și i-a arătat direct cartonașul galben tânărului fundaș.

În minutul 41, Tudose a avut o intrare imprudentă asupra lui Ișfan, însă Kovacs a evitat să fluiere. A lăsat jocul să continue, iar fundașul a scăpat fără al doilea cartonaș galben.

