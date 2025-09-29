Delegat din nou în Liga Campionilor  Ce meci va arbitra Istvan Kovacs în cadrul rundei #2 din UCL

Istvan Kovacs (40 de ani) va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus din etapa #2 din Liga Campionilor.

În urma delegării la partida de miercuri, Istvan Kovacs va ajunge la 32 de apariții în UCL.

Românul a arbitrat și finala Ligii Campionilor de anul trecut, câștigată categoric de PSG în fața lui Inter, scor 5-0.

Citește și Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale Citește mai mult Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale

Istvan Kovacs, delegat din nou în Liga Campionilor

La meciul dintre Villarreal și Juventus, Istvan Kovacs va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan. În camera VAR se va afla Cătălin Popa, asistat de Christian Dingert din Germania.

Istvan Kovacs, delegat și în prima rundă a Ligii

Românul nu a lipsit nici în prima etapă a noului sezon din Liga Campionilor.

Istvan Kovacs a arbitrat meciul dintre Olympiacos și Pafos, încheiat la egalitate, scor 0-0.

Clasamentul Ligii Campionilor:

Loc Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Frankfurt 1 3 2 PSG 1 3 3 Club Brugge 1 3 4 Sporting 1 3 5 Royale Union SG 1 3 6 Bayern 1 3 7 Arsenal 1 3 8 Inter 1 3 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 1 3 10 Qarabag 1 3 11 Liverpool 1 3 12 Barcelona 1 3 13 Real Madrid 1 3 14 Tottenham 1 3 15 Dortmund 1 1 16 Juventus 1 1 17 Leverkusen 1 1 18 Bodo/Glimt 1 1 19 Slavia Praga 1 1 20 FC Copenhaga 1 1 21 Pafos 1 1 22 Olympiakos 1 1 23 Atl. Madrid 1 0 24 Benfica 1 0 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 1 0 26 Newcastle 1 0 27 Villarreal 1 0 28 Chelsea 1 0 29 PSV 1 0 30 Napoli 1 0 31 Ajax 1 0 32 Ath. Bilbao 1 0 33 Monaco 1 0 34 Kairat Almaty 1 0 35 Galatasaray 1 0 36 Atalanta 1 0

Calendarul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport