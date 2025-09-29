Delegat din nou în Liga Campionilor  Ce meci va arbitra Istvan Kovacs în cadrul rundei #2 din UCL

- Istvan Kovacs (40 de ani) va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus din etapa #2 din Liga Campionilor.
În urma delegării la partida de miercuri, Istvan Kovacs va ajunge la 32 de apariții în UCL.
Românul a arbitrat și finala Ligii Campionilor de anul trecut, câștigată categoric de PSG în fața lui Inter, scor 5-0.
Istvan Kovacs, delegat din nou în Liga Campionilor
La meciul dintre Villarreal și Juventus, Istvan Kovacs va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.
Arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan. În camera VAR se va afla Cătălin Popa, asistat de Christian Dingert din Germania.
Istvan Kovacs, delegat și în prima rundă a Ligii
Românul nu a lipsit nici în prima etapă a noului sezon din Liga Campionilor.
Istvan Kovacs a arbitrat meciul dintre Olympiacos și Pafos, încheiat la egalitate, scor 0-0.
Clasamentul Ligii Campionilor:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Frankfurt
|1
|3
|2
|PSG
|1
|3
|3
|Club Brugge
|1
|3
|4
|Sporting
|1
|3
|5
|Royale Union SG
|1
|3
|6
|Bayern
|1
|3
|7
|Arsenal
|1
|3
|8
|Inter
|1
|3
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Manchester City
|1
|3
|10
|Qarabag
|1
|3
|11
|Liverpool
|1
|3
|12
|Barcelona
|1
|3
|13
|Real Madrid
|1
|3
|14
|Tottenham
|1
|3
|15
|Dortmund
|1
|1
|16
|Juventus
|1
|1
|17
|Leverkusen
|1
|1
|18
|Bodo/Glimt
|1
|1
|19
|Slavia Praga
|1
|1
|20
|FC Copenhaga
|1
|1
|21
|Pafos
|1
|1
|22
|Olympiakos
|1
|1
|23
|Atl. Madrid
|1
|0
|24
|Benfica
|1
|0
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|1
|0
|26
|Newcastle
|1
|0
|27
|Villarreal
|1
|0
|28
|Chelsea
|1
|0
|29
|PSV
|1
|0
|30
|Napoli
|1
|0
|31
|Ajax
|1
|0
|32
|Ath. Bilbao
|1
|0
|33
|Monaco
|1
|0
|34
|Kairat Almaty
|1
|0
|35
|Galatasaray
|1
|0
|36
|Atalanta
|1
|0
Calendarul Ligii Campionilor:
- 16-18 septembrie - etapa I;
- 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
- 21-22 octombrie - etapa III;
- 4-5 noiembrie - etapa IV;
- 25-26 noiembrie - etapa V;
- 9-10 decembrie - etapa VI;
- 20-21 ianuarie - etapa VII;
- 28 ianuarie - etapa VIII;
- 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
- 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
- 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
- 10-11 și 17-18 martie - optimi;
- 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
- 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
- 30 mai - finala (Budapesta).