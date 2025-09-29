Prețul de piață al lui New England Patriots plasează clubul deasupra coloșilor din fotbal, Real Madrid, Barcelona, Manchester United sau Liverpool.

New England Patriots, una dintre cele mai titrate francize din istoria NFL, a dat lovitura pe piața financiară, stabilind un nou reper de evaluare.

Proprietarii urmează să vândă o cotă minoritară de aproximativ 8% din acțiuni la un preț de 720 milioane de dolari, care evaluează clubul la uluitoarea sumă de peste 9 miliarde de dolari!

În comparație, Crystal Palace, locul 3 din Premier League în acest moment, era cotat de Forbes la 790 de milioane de dolari!

Cine sunt cumpărătorii New England Patriots

Tranzacția, care marchează un moment crucial pentru echipa deținută de familia Kraft, implică doi cumpărători de marcă: magnatul miliardar de origine greacă-americană Dean Metropoulos și gigantul de investiții la nivel global Sixth Street.

Actualul proprietar, Robert Kenneth Kraft, în vârstă de 84 de ani, este un om de afaceri american, președinte și CEO al The Kraft Group, o firmă de holding cu activități diversificate: hârtie și ambalaje, sport și divertisment, dezvoltare imobiliară, investiții private.

De 50 de ori mai scumpă în 30 de ani

Kraft a cumpărat echipa în 1994 cu aproximativ 172 de milioane de dolari. Comparativ, valoarea actuală este de peste 50 de ori mai mare!

Tranzacția va fi una dintre primele investiții care intră sub noua politică a NFL, care permite fondurilor de capital privat și investitorilor instituționali să dețină pachete minoritare în francize.

Sunt implicați și la Real Madrid

Implicarea Sixth Street, o firmă cu active sub administrare de peste 75 de miliarde USD, este o dovadă clară a apetitului investitorilor instituționali pentru sportul american.

Sixth Street nu este un novice în sport. Firma deține deja investiții în clubul spaniol Real Madrid.

Iar includerea lui Dean Metropoulos, a cărui avere netă depășește 3 miliarde de dolari, adaugă un element interesant tranzacției. Metropoulos este cunoscut ca un "restaurator de mărci", fiind mintea din spatele readucerii la viață a unor companii legendare, precum produsele de patiserie Twinkies.

Averea sa provine din identificarea mărcilor subevaluate și din creșterea lor masivă. Investiția în Patriots sugerează că el vede franciza nu doar ca pe o echipă sportivă, ci ca pe un activ de media și imobiliar extrem de valoros, cu un potențial uriaș de creștere în era noilor acorduri media.

Ce reprezintă New England Patriots

Sub conducerea antrenorului Bill Belichick și cu quarterback-ul legendar Tom Brady (2000–2019), Patriots au devenit o dinastie. În acest interval au participat la 9 Super Bowl-uri și au câștigat 6.

Recorduri impresionante, inclusiv cel mai mare comeback din istoria Super Bowl-ului (au revenit de la 3–28 contra Atlanta Falcons și au câștigat cu 34–28).

Sunt considerați echipa cu cea mai mare influență în anii 2000 și 2010.

La cât sunt evaluate alte cluburi sportive de top

Los Angeles Lakers (NBA) 10 miliarde USD - vânzarea majorității acțiunilor 2025

(NBA) 10 miliarde USD - vânzarea majorității acțiunilor 2025 Boston Celtics (NBA) - 6,1 miliarde USD - majorare de acțiuni 2025

(NBA) - 6,1 miliarde USD - majorare de acțiuni 2025 Washington Commanders (NFL) 6,05 miliarde USD -achiziție 2023

(NFL) 6,05 miliarde USD -achiziție 2023 Real Madrid (Fotbal - La Liga) 6,75 miliarde USD - estimare Forbes 2025

(Fotbal - La Liga) 6,75 miliarde USD - estimare Forbes 2025 Manchester United (Fotbal - Premier League) 6,60 miliarde USD - estimare Forbes 2025

(Fotbal - Premier League) 6,60 miliarde USD - estimare Forbes 2025 FC Barcelona (Fotbal - La Liga) 5,65 miliarde USD -estimare Forbes 2025

(Fotbal - La Liga) 5,65 miliarde USD -estimare Forbes 2025 Liverpool (Fotbal - Premier League) 5,40 miliarde USD -estimare Forbes 2025

(Fotbal - Premier League) 5,40 miliarde USD -estimare Forbes 2025 Manchester City (Fotbal - Premier League) 5,30 miliarde USD - estimare Forbes 2025

(Fotbal - Premier League) 5,30 miliarde USD - estimare Forbes 2025 Bayern München (Fotbal - Bundesliga) 5,10 miliarde USD - estimare Forbes 2025

(Fotbal - Bundesliga) 5,10 miliarde USD - estimare Forbes 2025 Paris Saint-Germain (Fotbal - Ligue 1) 4,60 miliarde USD - estimare Forbes 2025

Factori care influențează valoarea unui club

Piaţa TV / media rights - contractele de televiziune sunt un factor major. Când se renegociază și cresc, cluburile cresc spectaculos în valoare.

Brandul & globalitatea fanbase-ului - cluburile cu suporteri în multe țări se detașează.

Stadioane & infrastructură – dacă dețin stadionul, facilități moderne, terenuri de antrenament moderne, toate contribuie mult.

Performanțele sportive – titluri, competiții internaționale, prezență în Champions League sau în finalele NBA contează pentru vizibilitate și cresc valoarea.

