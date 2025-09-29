Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale

Gimnastul indonezian Naufal Takdir Al Bari a decedat la vârsta de 19 ani după un accident suferit la antrenamente.

Totul a avut loc în cadrul pregătirii pentru Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică, care va avea loc în perioada 19-25 octombrie la Jakarta.

Tragedie în gimnastică. Naufal Takdir Al Bari a decedat la doar 19 ani

Sportivul indonezian se antrena în Rusia, în orașul Penza, de la începutul lunii septembrie.

Naufal Takdir Al Bari a suferit o leziune gravă la gât, după ce a căzut în timpul unui exercițiu la bara fixă. Acesta a petrecut 12 zile la terapie intensivă, dar, din păcate, a decedat, scrie marca.com.

„Gimnastica indoneziană a pierdut unul dintre cei mai iubiți fii ai săi. Este o lovitură dură și o mare tristețe pentru noi”, a declarat președintele Federației Indoneziene de Gimnastică, Ita Yuliati, în cadrul unui comunicat.

Și Federația Indoneziană de Gimnastică și-a exprimat regretul pentru decesul tânărului sportiv, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare.

„FIG transmite condoleanțe sincere în urma decesului tragic al lui Naufal Takdir Al Bari.

Gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de întreaga comunitate de gimnastică din Indonezia în aceste momente extrem de dificile”.

The FIG extends its deepest condolences following the tragic passing of Naufal Takdir Al Bari 🇮🇩.



Our thoughts are with his family, loved ones and the entire Indonesian gymnastics community during this incredibly difficult time 🕊️ 🤍



📸 @gymnastics.indonesia #Gymnastics pic.twitter.com/3mhHlrnMZ6 — FIG (@gymnastics) September 26, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport