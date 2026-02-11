Săpunaru l-a contrat pe Mureșan Fostul căpitan de la Rapid, intrigat de o afirmație a președintelui de la CFR Cluj: „Spuneți-mi și mie”
Publicat: 11.02.2026, ora 12:00
  • Cristian Săpunaru (41 de ani) a intrat în dialog cu Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, pe „subiectul Bergodi”.
  • Fostul căpitan al Rapidului a ținut ca oficialul clujean să lămurească o declarație despre antrenorul italian al lui U Cluj.

Scandalul iscat la derby-ul Clujului, între CFR și „U”, scor 3-2, continuă să țină prim-planul.

Reacția reprobabilă a lui Bergodi a fost comentată aprins de lumea fotbalului.

Săpunaru l-a contrat pe Mureșan: „Spuneți-mi și mie”

La Fotbal Club, de la Digi Sport, președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a făcut o afirmație despre Bergodi care l-a făcut pe Cristi Săpunaru să ceară lămuriri:

„Bergodi nu e la prima din asta. Să nu uităm”, a fost fraza spusă de Mureșan care l-a contrariat pe fostul fundaș al Rapidului.

A urmat un dialog în care fostul apărător l-a contrat pe președintele clujean:

„Domnu' Mureșan, Săpunaru Cristian sunt. Spuneți-mi și mie care a fost a doua (n.r. - ieșire) a lui Cristiano Bergodi? A fost vreuna în timpul vreunui meci? Asta e prima, din câte știu eu.

Mureșan: Au fost și pe la Rapid.

Săpunaru: Unde au fost la noi? A fost la o conferință de presă la care poate că nu s-a înțeles cu un jurnalist, dar n-a mai avut niciuna în niciun meci. Asta e prima care se întâmplă în 20 de ani de când e în România.

Mureșan: Și la noi a fost Bergodi câteva luni. Mai avea așa accese de furie, dar nu așa.

Săpunaru: Mi se pare că se vrea să i se taie capul omului ăstuia.

Mureșan: Probabil că asta e firea lui. Mă rog…

Săpunaru: Păi, e firea lui, dar eu nu cred că Bergodi își ieșea din fire dacă nu îi spunea Cordea ceva. Și, dacă vă uitați pe filmări, că am stat și eu și m-am uitat de 5 ori, Cordea sută la sută i-a spus ceva lui.

Mureșan: Tu trebuie să înțelegi. Lucrurile toate sunt discutabile. Adică, dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea, mi-ar fi rușine, n-aș ieși din casă două săptămâni.

Săpunaru: Da, dar d-voastră aveți altă postură. Cristiano e antrenor, trăiește meciurile diferit față de cum le trăiți d-voastră. Stați sus, la lojă, el stă jos, pe teren. O să ajungă la Comisie pentru că a greșit”.

Săpunaru a jucat sub comanda lui Bergodi în cele 3 mandate ale italianului pe banca giuleștenilor: 2007, 2021-2025, 2023-2024

Eu nu doresc acum să-l ostracizăm pe Bergodi. Eu aș fi mulțumit dacă ar spune fair: «îmi cer scuze că eu, antrenor la 61 de ani, am avut reacția asta, mi-e rușine și-mi cer scuze» Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

