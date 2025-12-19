Mesaj pentru U Craiova Răzvan Marin a ținut să le transmită ceva oltenilor după victoria dramatică a grecilor: „Ăsta e fotbalul”

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Răzvan Marin, internaționalul român care joacă la echipa din Grecia, a vorbit despre victoria dramatică obținută în Conference League

Răzvan Marin, internaționalul român care joacă la echipa din Grecia, a vorbit despre victoria dramatică obținută în Conference League Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul competiției.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Răzvan Marin: „Ăsta e fotbalul, îmi pare rău pentru ei”

„A fost un meci greu, cred că am început foarte bine primele 15–20 de minute. După aceea, Craiova a reușit să pună control pe joc, au făcut o primă repriză bună. Ne-au creat probleme, și-au creat ocazii, dar, per total, cred că am fost echipa mai bună.

Probabil și-au ridicat și ei nivelul. Știam că putem să începem foarte bine meciul acasă, când jucăm cu suporterii, doar că Universitatea nu s-a speriat de acest lucru.

Au controlat jocul, au ținut de minge, s-au mișcat foarte bine, ne-au surprins, dar cred că în a doua repriză am controlat total jocul și meritam victoria”, a declarat Răzvan Marin.

La scorul de 1-2 în favoarea Craiovei, AEK ocupa locul 9, iar Craiova se afla pe 16.

După fluierul de final, grecii au încheiat pe locul trei, în timp ce oltenii au fost eliminați. Întrebat despre această situație, Răzvan Marin a spus:

„Noi aveam pe cineva cu telefonul pe bancă și ne uitam. Ăsta e fotbalul. Ambele goluri au fost după prelungiri și îmi pare rău pentru ei. Am știut să speculăm minutele de final și am reușit să întoarcem rezultatul.

Nu îmi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva. E greu, le pot transmite să aibă multă baftă, să se bată la campionat, pentru că au o echipă foarte bună și merită să fie acolo sus”.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport