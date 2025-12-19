Mesaj pentru U Craiova Răzvan Marin a ținut să le transmită ceva oltenilor după victoria dramatică a grecilor: „Ăsta e fotbalul” +14 foto
Răzvan Marin. Foto: Imago
Mesaj pentru U Craiova Răzvan Marin a ținut să le transmită ceva oltenilor după victoria dramatică a grecilor: „Ăsta e fotbalul”

19.12.2025, ora 09:43
  • AEK Atena - U Craiova 3-2. Răzvan Marin, internaționalul român care joacă la echipa din Grecia, a vorbit despre victoria dramatică obținută în Conference League
  • Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul competiției.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2. Răzvan Marin: „Ăsta e fotbalul, îmi pare rău pentru ei”

„A fost un meci greu, cred că am început foarte bine primele 15–20 de minute. După aceea, Craiova a reușit să pună control pe joc, au făcut o primă repriză bună. Ne-au creat probleme, și-au creat ocazii, dar, per total, cred că am fost echipa mai bună.

Probabil și-au ridicat și ei nivelul. Știam că putem să începem foarte bine meciul acasă, când jucăm cu suporterii, doar că Universitatea nu s-a speriat de acest lucru.

Au controlat jocul, au ținut de minge, s-au mișcat foarte bine, ne-au surprins, dar cred că în a doua repriză am controlat total jocul și meritam victoria”, a declarat Răzvan Marin.

AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures

Penalty-ul făcut de Houri în prelungiri. Captură Prima Sport AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
La scorul de 1-2 în favoarea Craiovei, AEK ocupa locul 9, iar Craiova se afla pe 16.

După fluierul de final, grecii au încheiat pe locul trei, în timp ce oltenii au fost eliminați. Întrebat despre această situație, Răzvan Marin a spus:

„Noi aveam pe cineva cu telefonul pe bancă și ne uitam. Ăsta e fotbalul. Ambele goluri au fost după prelungiri și îmi pare rău pentru ei. Am știut să speculăm minutele de final și am reușit să întoarcem rezultatul.

Nu îmi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva. E greu, le pot transmite să aibă multă baftă, să se bată la campionat, pentru că au o echipă foarte bună și merită să fie acolo sus”.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Strasbourg616
2. Rakow614
3. AEK Atena616
4. Sparta Praga613
5. Rayo Vallecano613
6. Shaktar613
7. Mainz613
8. AEK Larnaca612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Lausanne611
10. Crystal Palace610
11. Lech Poznan610
12. Samsunspor610
13. Celje610
14. AZ Alkmaar610
15. Fiorentina69
16. Rijeka69
17. Jagiellonia69
18. Omonia68
19. Noah68
20. Drita68
21. KuPS67
22. Shkendija67
23. Zrinjski67
24. Sigma Olomouc67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. U Craiova67
26. Lincoln Red Imps67
27. Dinamo Kiev66
28. Legia66
29. Slovan Bratislava66
30. Breidablik65
31. Shamrock Rovers64
32. Hacken63
33. Hamrun63
34. Shelbourne62
35. Aberdeen62
36. Rapid Viena61

Universitatea Craiova AEK Atena Razvan Marin conference league
