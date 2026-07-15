Bilete la FCSB - Auda  Cât costă tichetele de acces la partida de pe Stadionul Steaua, din Conference League
FCSB va juca în turul 2 al Conference League cu Auda (Letonia)
Conference League

Bilete la FCSB - Auda Cât costă tichetele de acces la partida de pe Stadionul Steaua, din Conference League

alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 13:15
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 13:22
  • FCSB va juca în turul 2 al Conference League cu Auda (Letonia)
  • Clubul a anunțat azi că a scos la vânzare biletele
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FCSB - FK Auda se va disputa pe 23 iulie, de la 20:45, pe stadionul Steaua, în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

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Bilete la FCSB - Auda, pe Stadionul Steaua

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului, bilete-fcsb.ro.

Prețurile sunt următoarele:

  • PELUZA – 30 LEI
  • TRIBUNA 2 - 50 LEI
  • VIP 2 - 50 LEI
  • VIP 1 - 150 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 12:00, menționează roș-albaștrii, care au completat:

„1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 15 iulie, ora 13:00.

Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului. Vă așteptăm alături de noi!”.

  • Deși va fi cap de serie în toate tururile preliminare, FCSB apare pe lista echipelor care ar urma să fie învinse în play-off, doar 44% șanse de calificare!
  • În acest moment, FCSB ar putea da în ultimul tur peste echipe ca Bașakșehir, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Twente, Astana, sau Hearts.

GOLAZO.ro a scris ieri despre transmisiunea partidei.

Pentru toate jocurile de acasă, din preliminarii, FCSB va negocia individual drepturile TV. Iar la începutul acestei săptămâni a primit o propunere extrem de tentantă din partea Pro TV, pentru disputa cu letonii, dar meciul să fie transmis exclusiv pe Voyo, nu și pe Pro TV.

Momentan, FCSB nu a luat încă o decizie finală: dacă va accepta propunerea ca meciul să fie doar pe Voyo sau dacă va ceda presiunii fanilor și va solicita difuzarea întâlnirii și la TV.

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