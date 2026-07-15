Cine este Ivan Barton Arbitrul criticat de Deschamps după semifinala Franța - Spania e adeptul unui principiu care amintește de Mircea Lucescu +30 foto
Arbitrul Ivan Barton, în timpul semifinalei CM 2026 Franța - Spania 0-2 (foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Cine este Ivan Barton Arbitrul criticat de Deschamps după semifinala Franța - Spania e adeptul unui principiu care amintește de Mircea Lucescu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 14:05
  • După eliminarea Franței de la Cupa Mondială 2026, în urma înfrângerii cu 2-0 în fața Spaniei, selecționerul „Les Bleus” Didier Deschamps a mutat reflectoarele către arbitrul partidei, Ivan Barton (35 de ani), din El Salvador.
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Imediat după fluierul final al partidei disputate la Dallas, tehnicianul francez a pus sub semnul întrebării criteriile FIFA de desemnare a arbitrilor pentru fazele finale ale competiției.

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Cine este Ivan Barton, arbitrul criticat de Didier Deschamps după Franța - Spania 0-2

„Am o întrebare la care nu vreau să răspund: are arbitrul nivelul necesar pentru a arbitra o semifinală de Cupă Mondială? Nu vreau să răspund la această întrebare…

Nu spun asta pentru că am pierdut astăzi din cauza faptului că au existat destul de multe situații… Adesea în defavoarea noastră…”, a declarat Deschamps la conferința de presă, declanșând o dezbatere asupra competenței oficialului din El Salvador.

Primul arbitru din America Centrală delegat la o semifinală de Mondial

Ivan Barton, pe numele complet Ivan Arcides Barton Cisneros, este originar din El Salvador și face parte din lotul arbitrilor FIFA din 2018. El este profesor de chimie organică la Universitatea din El Salvador.

La doar 35 de ani, Ivan Barton a devenit primul arbitru din America Centrală desemnat să conducă o semifinală de Cupă Mondială, o delegare considerată istorică pentru arbitrajul din zona CONCACAF.

Semifinala Franța - Spania a fost al patrulea meci condus de Ivan Barton la Cupa Mondială 2026.

Arbitrul salvadorian a mai oficiat partidele Turcia - Paraguay (0-1) și Japonia - Suedia (1-1), din faza grupelor, precum și duelul Elveția - Columbia (0-0, 4-3 după loviturile de departajare), din optimile de finală.

Deciziile lui Ivan Barton care i-au inflamat pe francezi

În semifinala Franța - Spania (0-2), arbitrul Ivan Barton a fost implicat în mai multe momente importante, iar unele dintre deciziile sale au fost contestate de francezi.

  • A acordat penalty pentru Spania în minutul 21, după ce a considerat că Lucas Digne l-a faultat în careu pe Lamine Yamal. Decizia a fost verificată de VAR și menținută. Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul.
  • A existat o controversă privind faza premergătoare penalty-ului. În Franța s-a reclamat că Lamine Yamal ar fi atins mingea cu mâna înainte de fault. Totuși, arbitrii VAR au apreciat că nu era vorba despre un henț sancționabil conform regulamentului FIFA, astfel că jocul nu a fost întors.
  • A schimbat o decizie în urma consultării cu arbitrul asistent. În minutul 43, Barton acordase inițial o lovitură liberă pentru Franța după un duel dintre Ousmane Dembele și Fabián Ruiz. După discuția cu arbitrul de linie, și-a revizuit decizia și a anulat lovitura liberă.
  • A avut și un moment neobișnuit, uitând în vestiar spray-ul folosit la loviturile libere. Jocul a fost întrerupt aproximativ 20 de secunde, până când arbitrul și-a recuperat echipamentul.

FOTO: Penalty-ul dictat de Ivan Barton în semifinala Franța - Spania, după ce Digne l-a lovit pe Yamal

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Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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Criticat și înainte de semifinala Franța - Spania

După partida Columbia - Elveția din optimile Cupei Mondiale 2026, platforma Archivo VAR i-a acordat lui Barton nota 4, motivând că „a fost din nou sub așteptări” și că maniera în care a gestionat sancțiunile disciplinare a fost deficitară.

Deși au remarcat că a ținut meciul sub control, analiștii i-au reproșat salvadorianului neacordarea unui penalty pentru Elveția, la duelul dintre Davinson Sanchez și Rieder, considerând că faza trebuia revizuită de VAR.

A fost unul dintre motivele pentru care delegarea lui la Franța - Spania a surprins o parte a presei din America Centrală.

Archivo VAR: nota 3,5 pentru semifinala Franța - Spania

Platforma spaniolă Archivo VAR a fost și mai critică după semifinala Franța - Spania (0-2). Arbitrul din El Salvador a primit nota 3,5, iar concluzia analiștilor a fost că prestația sa nu s-a ridicat la nivelul unei semifinale de Cupă Mondială.

Potrivit analizei, Barton a avut un criteriu disciplinar inconsistent, a comis mai multe erori de apreciere și a pierdut controlul jocului în anumite momente, ceea ce a contribuit la scăderea notei.

Specialiștii au apreciat însă că penalty-ul acordat Spaniei a fost corect.

A dictat prima eliminare pe baza noii reguli FIFA

La acest Mondial, Barton a devenit primul arbitru care a aplicat noua prevedere FIFA privind jucătorii care își acoperă gura pentru a adresa insulte adversarilor sau arbitrilor.

El l-a eliminat direct pe Miguel Almiron în meciul Turcia - Paraguay, după intervenția VAR. Decizia era acoperită de regulament, însă a generat dezbateri intense privind severitatea sancțiunii.

FOTO: Momentul în care Galarza i-a ridicat ceasul arbitrului Ivan Barton

Galerie foto (27 imagini)

Momentul în care Galarza i-a ridicat ceasul arbitrului Ivan Barton. Foto: Captură „X”, @nexta_tv Momentul în care Galarza i-a ridicat ceasul arbitrului Ivan Barton. Foto: Captură „X”, @nexta_tv Momentul în care Galarza i-a ridicat ceasul arbitrului Ivan Barton. Foto: Captură „X”, @nexta_tv Momentul în care Galarza i-a ridicat ceasul arbitrului Ivan Barton. Foto: Captură „X”, @nexta_tv Momentul în care Galarza i-a ridicat ceasul arbitrului Ivan Barton. Foto: Captură „X”, @nexta_tv
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Momentul „Shut up!” care l-a făcut celebru pe Ivan Barton la CM 2022

Deși este încă tânăr pentru un arbitru de elită, Barton nu este la primul turneu major.

La Cupa Mondială din Qatar 2022 a arbitrat trei partide, cea mai importantă fiind Anglia - Senegal (3-0) din optimile de finală.

Meciul a oferit și un moment neobișnuit. Camerele de televiziune l-au surprins pe arbitrul salvadorian adresându-se ferm unui jucător, căruia i-a strigat „Shut up!” („Închide gura!”). Secvența a devenit virală și a stârnit numeroase comentarii în presa internațională și pe rețelele sociale.

Celelalte două meciuri conduse de el au fost Germania - Japonia (1-2) și Brazilia - Elveția (1-0), ambele din faza grupelor.

În ultimii ani, el a oficiat și în Liga Campionilor CONCACAF, Gold Cup, Liga Națiunilor CONCACAF și preliminariile Cupei Mondiale.

A arbitrat și Franța - Japonia 0-4 la Jocurile Olimpice 2020

În plus, Ivan Barton a fost delegat la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, unde a condus inclusiv partida Japonia - Franța (4-0) din turneul olimpic masculin.

Pe lângă competițiile internaționale, Barton a arbitrat și în campionatele din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Japonia, în cadrul programelor de schimb dintre federații.

SUA - Mexic 2023, meci terminat înainte de timp

Barton a arbitrat semifinala Ligii Națiunilor CONCACAF dintre Statele Unite și Mexic (3-0), un meci extrem de tensionat.

A acordat patru cartonașe roșii, câte două de ambele părți, și a oprit definitiv partida înainte de expirarea timpului regulamentar, după repetarea scandărilor discriminatorii din tribune și activarea protocolului CONCACAF.

Unii l-au lăudat pentru controlul asupra unui meci foarte dificil, alții au considerat că partida i-a scăpat de sub control.

Copa America 2024

Arbitrajul său din Panama - SUA (2-1) de la Copa America 2024 a împărțit puternic opiniile.

O parte a presei și foști arbitri l-au criticat pentru gestionarea cartonașelor și a faulturilor, în timp ce alți analiști au apreciat că deciziile importante au fost corecte.

Jurnaliști de la ESPN, Fox Sports și alte publicații l-au catalogat drept un arbitru care „nu are nivel de Copa America”, i-au reproșat maniera de conducere a jocului și cele doar patru minute de prelungire acordate, iar unii au susținut că a încercat să devină protagonistul partidei.

În schimb, presa din El Salvador i-a luat apărarea, apreciind că a gestionat corect un meci dificil, marcat de două eliminări, un gol anulat și un penalty revocat după intervenția VAR.

Ivan Barton, despre critici

Înaintea Cupei Mondiale din 2026, Ivan Barton spunea că este obișnuit cu presiunea și criticile și că tratează fiecare delegare ca pe o responsabilitate față de țara sa.

„Merg la Cupa Mondială cu responsabilitatea de a reprezenta țara”, a spus arbitrul într-un interviu acordat publicației El Grafico.

Barton susținea că desemnările la cel mai înalt nivel nu depind de o singură prestație, ci de evaluările constante făcute de FIFA.

„FIFA analizează consecvența de-a lungul anilor, nu doar un meci sau o singură greșeală. Suntem monitorizați la turneele internaționale și chiar în campionatul intern.

Există o evaluare permanentă din punct de vedere tehnic, fizic și medical”.

Nu glumesc în timpul meciului”

Arbitrul din El Salvador afirma și că încearcă să păstreze o relație bazată pe respect cu jucătorii, fără a deveni prea apropiat de aceștia în timpul meciurilor.

„Încerc mereu să mențin respectul. Nu sunt un arbitru care glumește în timpul unui meci, pentru că așa am fost pregătit. Există o limită pe care prefer să nu o depășesc, pentru a evita interpretările greșite”.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora arbitrii ar favoriza anumite echipe, Barton a respins categoric astfel de suspiciuni.

„Este o acuzație foarte gravă. Poți spune că un arbitru este slab sau că a greșit, dar a-l acuza de trucarea unui meci este cu totul altceva. Pot vorbi în numele profesiei mele: facem greșeli, da, dar niciodată intenționat”.

Ivan Barton și principiul care amintește de Mircea Lucescu: „În arbitraj, ești la fel de bun ca ultimul tău meci”

Referindu-se la participarea sa la a doua Cupă Mondială, Barton spunea că privește turneul cu aceeași motivație ca la debut și invoca o regulă nescrisă a arbitrajului: „În arbitraj, ești la fel de bun ca ultimul tău meci”.

O idee apropiată de celebra frază a regretatului Mircea Lucescu: „Antrenorul este oglinda ultimului său rezultat. Nimic altceva nu contează!”.

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