Atenție, încă un Alcaraz! VIDEO. Fratele mai mic al lui Carlos a cucerit un trofeu, dar și internetul: „E incredibil! Nu vezi dublu”

Jaime Alcaraz (14 ani) a câștigat turneul Challenger U15 de la Murcia (Spania), după 6-1, 6-2 în finala cu Rodrigo Burgos Casares.

Comparațiile cu Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), fratele său mai mare, nu au întârziat să apară.

În timp ce liderul ATP participă la Miami Open, mezinul familiei Alcaraz a triumfat la o competiție disputată în orașul natal.

Jaime Alcaraz, pe urmele fratelui Carlos

Punctul de meci a fost cireașa de pe tort într-o finală câștigată fără emoții de Alcaraz jr.

Jaime a impresionat prin modul în care a acoperit terenul, dar și prin viteza și loviturile sale variate și spectaculoase.

S-a aparat excelent până în momentul în care adversarul a cedat și a ratat un smash din apropierea fileului.

Con este puntazo ha ganado Jaime #Alcaraz a Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del @clubcampomurcia en la final del I torneo sub 15 Costa Calida .



INCREÍBLE . pic.twitter.com/XKefHjP3Zu — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 22, 2026

Jurnaliștii și internauții au fost uimiți de asemănările dintre stilul de joc al lui Jaime și cel al fratelui său mai mare. Cei doi se mișcă aproape la fel.

„Nu vezi dublu! E ca și cum l-ai privi pe un Carlos Alcaraz mai tânăr”, scrie sports.yahoo.com.

„ATENȚIE!!! Cu acest punct decisiv, Jaime Alcaraz l-a învins pe Rodrigo Burgos în finala turneului sub 15 ani de la Costa Calida. INCREDIBIL!”, a scris Antonio Hernandez, director de comunicare al clubului Campo Murcia, la care este legitimat fratele lui Carlos.

„Vă plac aceste statistici? Un adolescent de 15 ani din Murcia într-o formă fizică excelentă. Se mișcă cu ușurință de la un capăt la altul al terenului. Are forța necesară atât pentru a ajunge la fileu și a executa un drop shot, cât și pentru a trimite mingea pe lângă adversar cu reverul”, au notat și cei de la A Punt Esports.

„Lovitura pe care a reușit-o pentru a câștiga turneul este absolut incredibilă. Felul în care se mișcă și ajunge la fiecare minge este uimitor. Nu-ți poți lua ochii de la el”, a scris un nou fan al lui Jaime.

Carlos Alcaraz, despre fratele său: „Încerc să-i iau presiunea de pe umeri”

Carlos Alcaraz este foarte apropiat de cei trei frați ai săi, Alvaro, Sergio și Jaime. Rugat să vorbească despre Jaime la Australian Open 2025, starul din ATP a spus:

Îl susțin mereu. Nu contează că sunt la capătul celălalt al lumii. Încerc doar să-l susțin, să-i fiu alături, încercând să-i iau de pe umeri toată presiunea pe care o simte din partea celor din jur. Mă bucur să-l văd cum crește și devine, să zicem, un bărbat matur. Carlos Alcaraz, locul 1 ATP

Momentul în care Jaime Alcaraz este îmbrățișat de mama sa, după victoria din finală:

La felicitación de la madre a Jaime #Alcaraz.

