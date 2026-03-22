Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului

alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 21:42
  • Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale, s-a accidentat la partida dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves, cu doar patru zile înainte de partida cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
  • În ceva mai mult de jumătate de oră, oaspeții au revenit de la 3-0 și au marcat de 4 ori!
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Emoții pentru Mircea Lucescu. Portarul titular al echipei naționale a acuzat dureri la picior, la ultima partidă de dinaintea barajului cu Turcia.

20:10 Anunțul clubului despre accidentare

Celta Vigo informează pe site-ul oficialportarul român are o leziune musculară la gamba dreaptă și va face niște teste pentru a se vedea gravitatea accidentării.

Știrea inițială

Ionuț Radu a acuzat probleme medicale în Celta Vigo - Deportivo Alaves

În minutul 60 al partidei din etapa #29 din La Liga, Ionuț Radu a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a acuzat o accidentare.

După o aterizare, Radu a resimțit dureri la gamba dreaptă și a cerut intervenția doctorilor. După ce a primit îngrijiri pe teren, acesta a continuat partida, deși antrenorul lui Celta îl trimisese deja la încălzire pe portarul de rezervă.

La scurt timp de la momentul în care a acuzat probleme, Radu a luat gol de la Toni Martinez, cel care a restabilit egalitatea pe tabelă, scor 3-3, după un șut din afara careului.

La golul 4 al lui Alaves, Radu a ieșit ușor precipitat din poartă, iar Abderrahmane Rebbach a înscris la colțul scurt.

După meci, românul a fost dus pe brațe la vestiare, din cauza durerilor resimțite.

„Situația lui Radu ne-a incomodat foarte tare, ne-am îndoit tot timpul de schimbări. El putea avea nevoie să iasă oricând și puteam să nu mai avem schimbare pentru asta”, a spus după meci antrenorul Celtei, Claudio Giraldez.

  • În cazul în care Radu nu ar putea evolua la meciul de baraj cu Turcia, selecționerul Mircea Lucescu ar fi nevoit să trimită în poartă unul dintre Marian Aioani sau Cătălin Căbuz, cel care l-a înlocuit pe accidentatul Mihai Popa.

