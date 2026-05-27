Panică la Roland Garros VIDEO. S-a prăbușit pe teren după o partidă care a durat aproape 5 ore!

Jakub Mensik (20 de ani, #27 ATP) s-a prăbușit pe teren la finalul partidei de miercuri, cu Mariano Navone (25 de ani, #38 ATP), și nu s-a mai putut ridica de la sol.

Mensik l-a învins dramatic pe Mariano Navone, în turul 2 de la Roland Garros, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-4, 2-6, 7-6(11), la capătul unei partide care a durat 4 ore și 41 de minute.

Jakub Mensik s-a prăbușit pe teren și a acuzat dureri musculare intense

În finalul partidei epuizante de la Paris, Mensik conducea cu 9-7 în tiebreak. Corpul său începuse treptat să cedeze, fiind afectat de crampe severe.

Cehul chiar a primit și un avertisment pentru întârzierea jocului între puncte, din cauza faptului că abia mai putea să meargă. Mensik a câștigat partida în cele din urmă, dar a avut de suferit pe final.

La ultimul punct, în momentul când a lovit mingea, acesta a pus mâna pe coapsă din cauza durerii. După ce a câștigat punctul, Mensik s-a prăbușit și nu s-a mai putut mișca o perioadă îndelungată.

Corpul său a cedat complet, iar Mensik nu s-a mai putut ridica de pe zgură, acuzând dureri mari. Adversarul său a mers la el pentru a-l felicita, și-au strâns mâinile, moment în care Mensik a părut să îi spună să nu-l ajute să se ridice, conform express.co.uk.

În tot acest timp, echipa lui Mensik sărbătorea calificarea în turul 3 la Roland Garros. Și-au dat seama de gravitatea situației abia după câteva momente, când cehul încă acuza dureri mari.

Arbitrul și fizioterapeutul lui Mensik au intervenit rapid pentru a-l putea ajuta să se ridice. Și-a revenit, mai apoi, după crampele care i-au dat bătăi de cap. Totuși, cehul a avut nevoie de un scaun cu rotile pentru a părăsi terenul.

În turul al treilea de la Roland Garros, Mensik va da peste favoritul numărul 8, Alex de Minaur. Australianul s-a calificat după ce Alexander Blockx s-a retras din turneu în urma unei entorse suferite la gleznă în timpul unui antrenament.

No. 26 Jakub Mensik collapsed after a 4 hour 41 minute match with Mariano Navone 😳 pic.twitter.com/76kDoPAbWh — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) May 27, 2026

