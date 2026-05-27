Unul a plecat, altul va semna  MM Stoica, detalii de ultimă oră de la FCSB înainte de baraj: „Nu va mai juca deloc la noi” +61 foto
Baba Alhassan nu va mai continua la FCSB din motive personale. Mihai Popescu a semnat prelungirea.
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 21:17
  • MM Stoica a dat ultimele detalii înaintea barajului de Europa, Dinamo - FCSB, care va avea loc vineri de la 20:30, live pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Președintele roș-albaștrilor spune că unul dintre fotbaliști, Baba Alhassan, nu va mai continua la FCSB din motive personale. Alt jucător, Mihai Popescu, a semnat prelungirea.

Mihai Stoica: „Ne-a surprins pe toți”

„Crețu, da, va juca, Miculescu, nu, poate va fi pe bancă.
Baba Alhassan nu mai este și nu va mai fi deloc la FCSB. Are o problemă, trebuie să fie alături de familie. Chiar nu avea cum să stea.

Mihai Popescu va semna mâine prelungirea pe 2 ani. Eu sunt chiar foarte mulțumit, pentru că ne-a impresionat pe toți cu revenirea asta extrem de rapidă. Noi credeam că nu va mai juca. Ne-a surprins pe toți.

Probabil că va continua și Ngezana. Deocamdată nu se gândește nimeni la asta. La Popescu, fiind titular, era important să știm că va rămâne aici și nu se gândește, ca orice jucător la ultimul meci, la ce va urma. Are un motiv de stres în minus. Are contract bun, semnat pe încă 2 ani”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Nu concepem să nu ne calificăm. Dar dacă se întâmplă, nu schimbă cu nimic optica lui Gigi și dorința de a redeveni ce am fost acum un an și acum 2 ani. L-a ambiționat foarte tare sezonul acesta MM Stoica la Prima Sport
  • Mihai Popescu, 33 de ani, fundaș central, are 66 de meciuri la FCSB, în care a marcat 3 goluri și a dat 4 pase de gol. Are un titlu și o Cupă cu roș-albaștrii
  • Baba Alhassan, 26 de ani, mijlocaș central, a jucat 110 meciuri pentru FCSB, marcând de două ori și oferind 5 assisturi. Are 2 titluri și 2 Supercupe la club
