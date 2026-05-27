Modric, decizie radicală Starul croat a decis ce va face după CM 2026. Eșecul usturător al lui AC Milan a contribuit mult
Publicat: 27.05.2026, ora 20:31
Actualizat: 27.05.2026, ora 20:31
  • Luka Modric (40 de ani), veteranul celor de la AC Milan, ar urma să se retragă din activitate după CM 2026.
Luka Modric a fost transferat de AC Milan în vara anului trecut, de la Real Madrid, unde a jucat timp de 13 sezoane.

Contractul croatului cu formația din Milano va expira în această vară, iar Modric va lua curând o decizie cu privire la viitorul său.

Luka Modric ar dori să se retragă din activitate

AC Milan a ratat pentru al doilea an consecutiv prezența în Liga Campionilor, în urma înfrângerii suferite în ultima etapă din Serie A, 1-2 cu Cagliari.

Fiind dezamăgit de faptul că AC Milan a ratat unul dintre cele mai importante obiective, Luka Modric nu ar mai dori să-și continue cariera.

Principala condiție pe care croatul ar fi pus-o conducerii ca să evolueze încă un sezon la AC Milan era calificarea în Liga Campionilor, obiectiv care nu a fost atins, conform as.com.

Astfel, jurnalistul Nicolo Schira a anunțat că Modric ar lua în calcul să-și anunțe retragerea din activitate la finalul Campionatului Mondial din această vară.

Cei de la AC Milan încearcă să-l convingă pe Modric să continue în Italia, însă „dezamăgirea este foarte mare, iar situația l-a copleșit” pe mijlocaș, conform Tuttosport.

În următoarele zile, căpitanul naționalei Croației se va alătura lotului înainte de începerea Mondialului găzduit de SUA, Mexic și Canada.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Luka Modric, conform Transfermarkt

Croația va disputa două meciuri amicale înainte de startul turneului final, cu Belgia (2 iunie) și Slovenia (6 iunie).

Primul meci de la Mondial va fi pe 17 iunie, împotriva Angliei. Pe 24 iunie va urma partida cu Panama, iar faza grupelor se va încheia pe 27 iunie, contra Ghanei.

Acestea ar putea fi ultimele meciuri pe care Luka Modric le va disputa pentru naționala Croației. Până în prezent, a îmbrăcat tricoul primei reprezentative în 196 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 31 de pase decisive.

Cariera lui Luka Modric

Luka Modric și-a început cariera în țara natală, la academia celor de la NK Zadar. În 2001 a fost transferat de Dinamo Zagreb, la doar 16 ani.

A jucat un an pentru echipa mare a croaților, după care a fost împrumutat pentru un sezon la formația bosniacă Zrinjski, apoi la Inter Zapresic.

În 2008, mijlocașul a fost transferat de Tottenham în schimbul sumei de 22,5 milioane de euro. Pentru echipa londoneză, Modric a jucat 160 de meciuri, în care a marcat 17 goluri și a dat 24 de pase decisive.

În cei patru ani petrecuți în Anglia, Luka Modric a impresionat, iar evoluțiile sale au atras atenția celor de la Real Madrid, care l-au transferat în 2012 pentru 35 de milioane de euro.

Au urmat 13 sezoane în care Modric a scris istorie pe „Bernabeu”. Pentru „galactici” a bifat 597 de partide, devenind un jucător de bază al echipei. A marcat 43 de goluri și a oferit 95 de pase decisive.

În tricoul madrilenilor, Modric a câștigat Balonul de Aur, în 2018, dar și alte 26 de trofee.

Trofeele cucerite de Luka Modric în carieră:

  • 1X Balon de Aur (Real Madrid)
  • 6X Liga Campionilor (Real Madrid)
  • 4X La Liga
  • 5X Supercupa Europei
  • 4X Mondialul Cluburilor
  • 2X Cupa Spaniei
  • 5X Supercupa Spaniei
  • 3X Campionate în Croația (Dinamo Zagreb)
  • 2X Cupe ale Croației
  • 1X Supercupa Croației

În vara anului 2025, Modric a părăsit Real Madrid și a mers la AC Milan. În acest sezon, mijlocașul a jucat 37 de meciuri, în care a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive.

