Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 

Rapid București a anunțat despărțirea de doi jucători care au fost împrumutați în Giulești în stagiunea precedentă.

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După un sezon în care a sperat la titlu dar a încheiat pe locul 5 în play-off, la Rapid urmează o vară „fierbinte”, cu multe schimbări de lot. La nivelul băncii a fost făcută deja modificarea, odată cu instalarea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal.

Rapid a anunțat despărțirile de Paraschiv și Bolgado

Giuleștenii au anunțat încheierea împrumutului lui Daniel Paraschiv, fotbalist venit în perioada de transferuri din iarnă de la Real Oviedo.

Adus cu mari speranțe în Giulești, Paraschiv nu a confirmat la Rapid. În 19 meciuri jucate în tricoul alb-vișiniu, atacantul a marcat de patru ori, performanță care nu i-a convins pe conducători să activeze clauza de transfer definitiv.

„Perioada de împrumut a lui Daniel Paraschiv la Rapid a ajuns la final.

Mulțumim pentru profesionalism, efort și devotament! Mult succes în continuare!”, au transmis giuleștenii.

Nici Leo Bolgado nu va rămâne în Giulești. Fundașul central se va întoarce la CFR Cluj, după un sezon petrecut la gruparea bucureșteană.

În 15 meciuri jucate în toate competițiile pentru Rapid, fotbalistul brazilian a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Reunirea Rapidului este programată pe 15 iunie. „Alb-vișiniii” vor efectua câteva zile de antrenament în țară, urmând să plece apoi într-un cantonament în Austria, la Bad Leonfelden.

Programul complet al presezonului pentru Rapid:

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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