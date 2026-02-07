„James, tu reprezinți speranța” Destinație surprinzătoare aleasă de fostul star de la Real și Bayern » A ajuns în mijlocul protestelor

James Rodriguez (34 de ani) va juca pentru Minnesota United, echipă din MLS.

Transferul starului columbian a fost realizat într-un moment sensibil pentru statul american.

Acțiunile ICE în Minnesota au stârnit săptămâni de proteste, iar doi cetățeni americani au fost uciși de către agenții federali.

James Rodriguez a semnat cu Minnesota United

După un sezon petrecut la Club Leon, în prima ligă a Mexicului, James Rodriguez a ales o nouă destinație surprinzătoare.

Căpitanul naționalei Columbiei a semnat cu Minnesota United un contract pe șase luni, până la Cupa Mondială din 2026. Ambele părți pot prelungi înțelegerea cu încă șase luni după turneu.

Directorul sportiv Khaled El-Ahmad speră că sosirea unui star precum James Rodríguez poate oferi energie pozitivă statului Minnesota, o rază de optimism în contextul ostilității politice actuale.

„Din punct de vedere personal, cred că este oribil. Cred că este regretabil, o situație dificilă. Auzim asta. Simțim asta. Suntem alături de comunitatea noastră.

În ceea ce privește energia generală din statul nostru, James și echipa sa sunt conștienți de acest lucru.

Este ceva ce am abordat, dar încercăm să ne gândim la asta în felul următor: «OK, vii și aduci lucruri bune în Minnesota. Vii și aduci energie pozitivă comunității» ”, a afirmat El-Ahmad, potrivit The Athletic.

James Rodriguez a fost dorit în această iarnă și de KS Cracova, echipă clasată pe locul 5 în prima ligă a Poloniei.

„James, tu reprezinți speranța, iubirea și visurile”

James Rodriguez nu a fost întrebat despre ICE sau despre situația politică din Minnesota, însă la prezentarea sa au fost prezenți mai mulți suporteri ai echipei.

O fană a afirmat că a crescut în Cucuta, Columbia, locul natal al lui James. Și i-a transmis un mesaj emoționant fotbalistului:

Vreau doar să știi că nu ești doar o altă persoană pentru noi, membrii comunității latino din Minnesota. Mai ales din cauza a tot ceea ce traversăm în acest moment. Tu reprezinți speranța, iubirea și toate visurile celor dintre noi care probabil simt la fel ca tine. Fană columbiană a echipei Minnesota United

Rodriguez a zâmbit și i-a răspuns compatrioatei sale:

„Columbienii se nasc cu multe vise și doresc mereu să lupte. Fără speranță, nu există vise. Așadar, sper să pot ajuta și pe mulți alții să se simtă fericiți.

Trăiesc mereu pentru asta, trăiesc pentru acest joc. Este un sport pe care îl iubesc, pe care îl practic cu multă pasiune și multă inimă.

De unde venim noi, suntem mereu visători, așa că urmăm mereu aceeași cale. Sper sincer să pot aduce multă bucurie acestor fani”, a afirmat James Rodriguez.

75 de milioane de euro plătea Real Madrid în 2014 pentru a-l transfera pe James Rodriguez de la AS Monaco. În prezent, columbianul are o cotă de piață de 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt

James așteaptă să primească permisul de muncă

Minnesota United va debuta în noul sezon împotriva echipei Austin FC, pe 21 februarie.

James Rodriguez li se va alătura coechipierilor săi în cantonamentul din Palm Springs (California), însă fotbalistul nu a primit încă viza P-1A, pe care jucătorii internaționali trebuie să o solicite.

În ianuarie, administrația Trump a suspendat procesarea vizelor de imigrant pentru cetățenii columbieni.

„Sperăm ca problema vizei lui James să fie rezolvată la fel de rapid ca în cazurile Son Heung-min și Thomas Muller, în comparație cu alți jucători pentru care încă așteptăm.

Am mai menționat în trecut că este mai dificil pentru jucătorii internaționali să se alăture MLS. Sperăm că acest proces va fi mai rapid și mai eficient. Așteptăm cu nerăbdare acest lucru”, a mai spus El-Ahmad.

Minnesota United l-a transferat în ianuarie pe columbianul Mauricio Gonzalez (21 de ani), însă atacantul nu s-a alăturat încă echipei, deoarece așteaptă și el permisul de muncă.

Cum arată palmaresul lui James Rodriguez

De-a lungul carierei, James Rodriguez a trecut pe la echipele Academia Tolimense, Envigado, Banfield, FC Porto, AS Monaco, Real Madrid, Bayern Munchen, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano și Club Leon.

2 titluri de campion în Spania, cu Real Madrid

2 titluri de Liga Campionilor, cu Real Madrid

2 titluri FIFA Club World Cup, cu Real Madrid

2 Supercupe ale Europei, cu Real Madrid

3 titluri de campion în Portugalia, cu Porto

1 Cupă a Portugaliei, cu Porto

1 titlu Europa League, cu Porto

2 titluri de campion în Germania, cu Bayern

1 Cupă a Germaniei, cu Bayern

1 Cupă și 1 Supercupă a Braziliei, cu Sao Paulo

1 titlu de campion în Argentina, cu Banfield

Două incidente mortale în Minnesota ridică semne de întrebare asupra modului de operare al agenției ICE

ICE este o agenție federală din Statele Unite responsabilă cu aplicarea legii imigrației și investigarea infracțiunilor legate de imigrație și vamă.

Deși rolul oficial al ICE este aplicarea legii, există îngrijorări vizibile în rândul cetățenilor SUA că unele acțiuni ale agenției pot duce la profilare pe criterii de rasă sau origine etnică, ceea ce ar putea afecta chiar și persoane care se află legal în țară sau care nu au comis alte infracțiuni.

Recent, doi protestatari au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

Pe 7 ianuarie, Renee Good , de aceeași vârstă, a căzut și ea victima gloanțelor ICE.

, de aceeași vârstă, a căzut și ea victima gloanțelor ICE. Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport