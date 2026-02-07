Când se dezlănțuie Moruțan și Paraschiv?  Victor Angelescu, despre noile transferuri de la Rapid: „Atunci ar trebui să atingă nivelul optim” +30 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Când se dezlănțuie Moruțan și Paraschiv? Victor Angelescu, despre noile transferuri de la Rapid: „Atunci ar trebui să atingă nivelul optim”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 10:27
  • Rapid - Petrolul 1-1. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a vorbit despre evoluțiile noilor jucători Daniel Paraschiv (26 de ani) și Olimpiu Moruțan (26 de ani).

Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan sunt două dintre transferurile efectuate de Rapid în această iarnă.

Cei doi jucători de profil ofensiv au bifat 300, respectiv 200 de minute până acum în Liga 1.

Rapid - Petrolul 1-1. Victor Angelescu, despre Moruțan și Paraschiv: „Trebuie să capete un anumit ritm”

După remiza dintre Rapid și Petrolul de vineri, Victor Angelescu a precizat când vor ajunge Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv la nivelul dorit de giuleșteni.

„Mă așteptam să înscriem, să câștigăm, dar asta este. Bine că nu am pierdut. Am avut ocazii destul de mari prin Paraschiv și Bolgado.

Petrolul a dat un șut pe poartă și ăla a fost gol. Știam la ce să ne așteptăm și normal că ne-am fi dorit să luăm toate cele 3 puncte. N-avem timp să ne gândim prea mult, urmează un meci important.

(n.r. - despre Moruțan și Paraschiv) Eu cred că vor atinge nivelul optim în play-off. Mai ales Paraschiv, care a jucat foarte puțin. Olimpiu poate a fost băgat mai des, a mai prins minute.

Au nimerit și această perioadă în care jucăm o dată la 3 zile, trebuie să capete un anumit ritm. Începând cu play-off-ul, ar trebui să fie la un nivel optim”, a declarat președintele Rapidului, conform primasport.ro.

În meciul cu Petrolul, Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan au fost titulari, dar fără a avea mari realizări pe teren.

Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
De la sosirea lor în Giulești, Paraschiv a evoluat în 5 partide în Liga 1, în timp ce Olimpiu Moruțan a jucat în 4 meciuri. Cei doi jucători nu au reușit, până acum, să înscrie sau să ofere o pasă de gol.

Și Moruțan, și Paraschiv mai au ei nevoie de adaptare, mai au nevoie de timp. Costel Gâlcă, antrenor Rapid, după meciul cu Petrolul, 1-1

În acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă se află pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova (49 de puncte), care are cu un meci mai puțin disputat.

Oltenii o vor întâlni pe Dinamo, luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jucătorii transferați de Rapid în această iarnă

  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
  • Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
  • Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris
  • Talisson de Almeida (23 de ani), atacant - transferat de la Red Bull Bragantino. Suma de transfer nu a fost dezvăluită

rapid bucuresti petrolul ploiesti liga 1 olimpiu morutan victor angelescu Daniel Paraschiv
