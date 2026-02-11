Japonia a eliminat remizele! VIDEO. Niponii vor să revoluționeze fotbalul » Cum e decisă câștigătoarea și ce se întâmplă cu punctele
Meci din prima ligă a Japoniei (foto: IMAGO)
Japonia a eliminat remizele! VIDEO. Niponii vor să revoluționeze fotbalul » Cum e decisă câștigătoarea și ce se întâmplă cu punctele

Silviu Dumitru
Publicat: 11.02.2026, ora 21:06
Actualizat: 11.02.2026, ora 21:08
  • Rezultatele de egalitate au fost eliminate în timpul sezonului de tranziție din prima ligă a Japoniei.
  • Cum va fi stabilită câștigătoarea și ce se întâmplă cu punctele, în rândurile de mai jos.

J1 League, prima ligă a fotbalului din Țara Soarelui Răsare, aniversează 100 de ani de la înființare, iar federația a venit cu o inovație revoluționară.

Japonezii au renunțat la remize în sezonul de tranziție

Începând cu 2026, fotbalul din Japonia va renunța la sezonul disputat pe baza anului calendaristic (februarie - decembrie) și își va alinia calendarul cu cel european. Campionatul va începe în august și se va termina în luna mai a anului următor.

Pentru a evita să rămână fără fotbal o perioadă îndelungată, niponii au introdus un sezon de tranziție care se joacă de la începutul lunii februarie până în iunie.

În plus, federația a decis să elimine remizele din acest sezon de tranziție. Dacă cele două echipe se află la egalitate, se trece direct la lovituri de departajare. Învingătoarea primește două puncte, iar echipa care pierde se alege cu un singur punct, ca după un egal tradițional, scrie mundodeportivo.com.

Patru meciuri din prima etapă au fost decise după lovituri de departajare, primul fiind cel dintre Kyoto Sanga și Vissel Kobe (1-1 și 1-4), disputat pe 6 februarie.

Japonezii nu iau deocamdată în calcul introducerea acestui format și în timpul sezonului regulat, însă planurile lor s-ar putea schimba dacă ideea se va dovedi a fi un succes.

Organizatorii au explicat că obiectivul este să le ofere fanilor meciuri mai intense și mai spectaculoase, dorind să elimine remizele care, de-a lungul anilor, au diminuat entuziasmul ligii.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

japonia remize lovituri de departajare
