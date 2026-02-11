Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Moruțan, față-n față cu Chipciu, la Rapid - U Cluj 0-2, primul său meci ca titular Foto: Raed Krishan
Superliga

Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 18:23
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 18:23
  • Gâlcă a cerut jucători de calitate, care să facă diferența la Rapid. Un mijlocaș și un vârf. I-a primit pe Moruțan și pe Paraschiv. Amândoi, fără reușite până acum. 
  • Unul a fost transferat după cantonamentul din Turcia, pierzând cea mai importantă pregătire cu echipa. Celălalt e tot în criză de formă, ca în Spania. 

După ultimul meci al Rapidului în 2025, pierdut pe Arena Națională, 1-2 cu FCSB, pe 21 decembrie, Costel Gâlcă s-a plâns că nu are suficientă calitate în echipă pentru a cuceri trofee.

Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește și
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB

Ce a vrut Gâlcă și ce i s-a adus la Rapid: Paraschiv-Moruțan

„Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători”, a spus antrenorul giuleștenilor. „La mijloc, în atac, cu personalitate”.

A adăugat: „Cantitate avem, ne trebuie calitate”.

Voia alt vârf, unul care să înscrie mai multe goluri decât Koljic (5 reușite în tur). Și un mijlocaș de creație, un decar influent.

Gâlcă încă nu e mulțumit de joc, nici cu Paraschiv și Moruțan Foto: Raed Krishan Gâlcă încă nu e mulțumit de joc, nici cu Paraschiv și Moruțan Foto: Raed Krishan
Gâlcă încă nu e mulțumit de joc, nici cu Paraschiv și Moruțan Foto: Raed Krishan

Căuta personalitate, jucători care să facă diferența în meciuri.

Vișiniii au realizat două transferuri importante în ianuarie, încercând să-l mulțumească pe Gâlcă.

  • Pe 5 ianuarie, imediat după startul cantonamentului din Antalya, a fost adus Daniel Paraschiv. 
  • Pe 23 ianuarie, a semnat și Olimpiu Moruțan. 

Ei ar fi trebuit să fie vârful și decarul doriți de antrenor. Ultimul fiind însă în primul rând aripă dreapta.

Paraschiv, în aceeași criză de formă și la Rapid, ca în Spania

Tehnicianul a fost întrebat dacă poate să-l readucă în formă pe Paraschiv, după o perioadă dificilă în Spania.

Și a mai fost întrebat dacă transferul unui alt jucător, care nu făcuse cantonamentul cu echipa, nu va necesita timp mai lung de adaptare. Cazul Moruțan.

Gâlcă a crezut că va rezolva ambele situații. Deocamdată, are probleme.

Daniel Paraschiv, la CFR - Rapid 1-1, în Cupă Foto: Raed Krishan Daniel Paraschiv, la CFR - Rapid 1-1, în Cupă Foto: Raed Krishan
Daniel Paraschiv, la CFR - Rapid 1-1, în Cupă Foto: Raed Krishan

Paraschiv, 26 de ani, jucase puțin, cu reușite minime, la Cultural Leonesa, acolo unde a fost împrumutat de Oviedo în prima parte a sezonului.

  • 391 de minute a apărut pe teren Paraschiv la Leonesa, în total: 7 meciuri în liga secundă iberică, 3 în Copa del Rey.
1 a fost numărul
golurilor lui Paraschiv la Cultural Leonesa, în Cupa Spaniei, pe 28 octombrie 2025, la 3-1 cu Tropezon (D5)

La Rapid, a jucat în șase partide până acum (349 de minute).

  • 5 în Liga 1, de trei ori titular, o dată integralist. 
  • Una în Cupă, din primul minut. 

Continuă să rămâne departe de forma bună de la Hermannstadt (2022-2024), care l-a propulsat la Oviedo.

Nu a înscris niciun gol și nu a oferit nicio pasă decisivă. Cu el pe teren, giuleștenii au reușit trei victorii, dar au și o înfrângere (0-2 cu U Cluj) și două egaluri (1-1 cu Petrolul, tot acasă, în Liga 1, și 1-1 cu CFR, în deplasarea de Cupă).

Moruțan are nevoie de timp pentru a învăța jocul și a regăsi nivelul din trecut

Adus la 11 zile după sfârșitul cantonamentului din Turcia, Moruțan încă nu s-a adaptat la Rapid.

Gâlcă l-a folosit și pe postul lui tradițional, extremă, și în spatele atacantului, ca număr zece.

Ratând perioada de pregătire din ianuarie, „tricolorul” mai are nevoie de timp pentru a învăța toate conexiunile jocului.

Moruțan, la ultimul meci de campionat, 1-1 în Giulești cu Petrolul Foto: Sport Pictures Moruțan, la ultimul meci de campionat, 1-1 în Giulești cu Petrolul Foto: Sport Pictures
Moruțan, la ultimul meci de campionat, 1-1 în Giulești cu Petrolul Foto: Sport Pictures

Și el e în căutarea formei bune din trecut, pe care n-a regăsit-o la Aris Salonic.

  • 17 jocuri (727 de minute), fără gol, fără assist. 

La Rapid, are cinci partide, patru în Liga 1 și una în Cupa României. A fost titular în două dueluri, niciunul câștigat: 0-2 cu CFR, 1-1 cu Petrolul, de fiecare dată în Giulești.

240 de minute
a jucat Moruțan la Rapid, 203 în campionat, 37 în Cupă. Zero goluri, zero pase decisive

Citește și

Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit
Campionate
13:30
Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit
Citește mai mult
Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Nationala
11:55
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Citește mai mult
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
liga 1 rapid costel galca olimpiu morutan Daniel Paraschiv
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share