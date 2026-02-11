Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești

Gâlcă a cerut jucători de calitate, care să facă diferența la Rapid. Un mijlocaș și un vârf. I-a primit pe Moruțan și pe Paraschiv. Amândoi, fără reușite până acum.

Unul a fost transferat după cantonamentul din Turcia, pierzând cea mai importantă pregătire cu echipa. Celălalt e tot în criză de formă, ca în Spania.

După ultimul meci al Rapidului în 2025, pierdut pe Arena Națională, 1-2 cu FCSB, pe 21 decembrie, Costel Gâlcă s-a plâns că nu are suficientă calitate în echipă pentru a cuceri trofee.

Ce a vrut Gâlcă și ce i s-a adus la Rapid: Paraschiv-Moruțan

„Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători”, a spus antrenorul giuleștenilor. „La mijloc, în atac, cu personalitate”.

A adăugat: „Cantitate avem, ne trebuie calitate”.

Voia alt vârf, unul care să înscrie mai multe goluri decât Koljic (5 reușite în tur). Și un mijlocaș de creație, un decar influent.

Căuta personalitate, jucători care să facă diferența în meciuri.

Vișiniii au realizat două transferuri importante în ianuarie, încercând să-l mulțumească pe Gâlcă.

Pe 5 ianuarie, imediat după startul cantonamentului din Antalya, a fost adus Daniel Paraschiv.

Pe 23 ianuarie, a semnat și Olimpiu Moruțan.

Ei ar fi trebuit să fie vârful și decarul doriți de antrenor. Ultimul fiind însă în primul rând aripă dreapta.

Paraschiv, în aceeași criză de formă și la Rapid, ca în Spania

Tehnicianul a fost întrebat dacă poate să-l readucă în formă pe Paraschiv, după o perioadă dificilă în Spania.

Și a mai fost întrebat dacă transferul unui alt jucător, care nu făcuse cantonamentul cu echipa, nu va necesita timp mai lung de adaptare. Cazul Moruțan.

Gâlcă a crezut că va rezolva ambele situații. Deocamdată, are probleme.

Paraschiv, 26 de ani, jucase puțin, cu reușite minime, la Cultural Leonesa, acolo unde a fost împrumutat de Oviedo în prima parte a sezonului.

391 de minute a apărut pe teren Paraschiv la Leonesa, în total: 7 meciuri în liga secundă iberică, 3 în Copa del Rey.

1 a fost numărul golurilor lui Paraschiv la Cultural Leonesa, în Cupa Spaniei, pe 28 octombrie 2025, la 3-1 cu Tropezon (D5)

La Rapid, a jucat în șase partide până acum (349 de minute).

5 în Liga 1, de trei ori titular, o dată integralist.

Una în Cupă, din primul minut.

Continuă să rămâne departe de forma bună de la Hermannstadt (2022-2024), care l-a propulsat la Oviedo.

Nu a înscris niciun gol și nu a oferit nicio pasă decisivă. Cu el pe teren, giuleștenii au reușit trei victorii, dar au și o înfrângere (0-2 cu U Cluj) și două egaluri (1-1 cu Petrolul, tot acasă, în Liga 1, și 1-1 cu CFR, în deplasarea de Cupă).

Moruțan are nevoie de timp pentru a învăța jocul și a regăsi nivelul din trecut

Adus la 11 zile după sfârșitul cantonamentului din Turcia, Moruțan încă nu s-a adaptat la Rapid.

Gâlcă l-a folosit și pe postul lui tradițional, extremă, și în spatele atacantului, ca număr zece.

Ratând perioada de pregătire din ianuarie, „tricolorul” mai are nevoie de timp pentru a învăța toate conexiunile jocului.

Și el e în căutarea formei bune din trecut, pe care n-a regăsit-o la Aris Salonic.

17 jocuri (727 de minute), fără gol, fără assist.

La Rapid, are cinci partide, patru în Liga 1 și una în Cupa României. A fost titular în două dueluri, niciunul câștigat: 0-2 cu CFR, 1-1 cu Petrolul, de fiecare dată în Giulești.

240 de minute a jucat Moruțan la Rapid, 203 în campionat, 37 în Cupă. Zero goluri, zero pase decisive

