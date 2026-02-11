Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului

Mihai Rotaru, 52 de ani, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, a suferit un accident în Franța.

Mihai Rotaru, om de afaceri care a investit masiv în U Craiova, se afla în vacanță cu familia și a fost implicat într-un accident grav la schi, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Mihai Rotaru, fractură de claviculă după un accident de schi

Patronul celor de la Universitatea Craiova se afla în vacanță, într-o stațiune din Franța, alături de familie.

Acesta a suferit un accident grav la schi, în urma căruia s-a ales cu o fractură de claviculă și mai multe fracturi de coaste, informează fanatik.ro.

Între timp, Mihai Rotaru s-ar fi întors în România, unde urmează să fie operat, fiind acum în afara oricărui pericol.

Sorin Cârțu: „ I-am trimis un mesaj de încurajare”

„Numai știri rele am primit azi, ba cu Rotaru, va cu Baiaram, nici nu știi care e mai gravă.

Acum 15 minute am aflat și eu (n.r. de accident), i-am trimis un mesaj de încurajare, îmi pare rău.

Mi-a trimis înapoi o inimioară albastră. Poate a răspuns el, poate au răspuns alții de lângă el, nu știu care e situația. El merge des la schi”, a spus Cârțu la Prima Sport.

Președintele U Craiova a fost sunat chiar de Rotaru când se afla în direct și a explicat ulterior, după convorbire: „Mi-a spus că a revenit în București și se operează la Universitar”.

Vestea îngrijorătoare a venit într-un moment delicat pentru olteni, chiar înaintea celor două meciuri foarte importante, contra celor de la FCSB, joi în Cupa României, respectiv duminică în Liga 1.

Tot miercuri, Craiova a aflat și suspendarea lui Ștefan Baiaram, după conflictul de la finalul meciului cu Dinamo, când a scuipat un fan dinamovist, atacantul ratând acum chiar cele două partide cu FCSB.

Rotaru în 2022: „Schiez 40-45 de zile pe an”

„Fac sport. Fac hiking, schiez foarte mult. Fac asta 40-45 de zile pe an. Fac hiking și biking. Merg pe munte. Nu pescuiesc, cu toate că am fost pescar când eram mic.

Iubesc sportul și când merg în vacanță fac în așa fel încât să prind un meci acolo, fie că e Portugalia, Anglia, Spania, Italia, Germania. Sunt consumator”, mărturisea Rotaru într-un interviu acordat GOLAZO.ro în urmă cu un an

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport