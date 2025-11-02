Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei

Youtuberul Jarvo 69 (37 de ani) a fost arestat după ce a intrat pe teren îmbrăcat în echipamentul Australiei, la meciul de rugby contra Angliei, 14-4.

Influencerul a mai repetat același gest, în 2021, la meciul Noua Zeelandă - Țara Galilor 54-16.

Primul meci de rugby disputat pe „Hill Dickinson”, noul stadion al lui Everton, a fost scena unui moment inedit.

Jarvo69 a fost arestat după ce a intrat pe teren îmbrăcat în echipamentul Australiei

Daniel Jarvis, cunoscut drept Jarvo69, a fost arestat după ce a intrat pe teren la meciul de rugby dintre Anglia și Australia.

Îmbrăcat în echipamentul de joc al Wallabies, influencerul a intrat pe teren, s-a așezat lângă rugbyștii australieni și a cântat imnul.

Camerele de filmat l-au surprins și poliția britanică l-a identificat.

„ Putem confirma că ofițerii au reținut un bărbat în urma unui incident petrecut sâmbătă, 1 noiembrie, pe stadionul Hill Dickinson din Liverpool.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani din Gravesend, Kent, a fost reținut în jurul orei 14:30 după ce a intrat pe teren înainte de începerea meciului de rugby dintre Anglia și Australia”, a transmis poliția din Merseyside, potrivit bbc.com.

Organele legii din Liverpool au anunțat motivul pentru care Daniel Jarvis a fost reținut.

A fost arestat sub suspiciunea de deținere de articole destinate utilizării prin fraudă, fraudă prin declarații false și a fost dus la o secție de poliție pentru interogatoriu Comunicatul poliției britanice

Jarvo69 este celebru pentru că intră pe teren

Jarvo69 este cunoscut pentru videoclipurile în care sare din tribună, îmbrăcat în echipamentul de joc al sportivilor, creând confuzie în arenă.

În urmă cu 4 ani, influencerul a urmat același scenariu de la meciul Anglia - Australia la duelul dintre Noua Zeelandă - Țara Galilor 54-16.

Mai mult, a fost prezent pe teren după ce Africa de Sud a câștigat Cupa Mondială de Rugby 2023. Youtuberul a postat imagini în timp ce bea șampanie alături de rugbyștii Springboks.

Jarvo69 a intrat pe teren și la Cupa Mondială de Cricket, dar și la meciuri de fotbal.

486.000 de abonați are Jarvo69 pe platforma Youtube

