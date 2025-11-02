Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”

Wesley Fofana (24 de ani) a fost surprins conducând cu viteză pe autostradă.

Jucătorul celor de la Chelsea nu este la prima abatere de acest fel, acum fiind surprins în timp ce depășea pe acostament.

Fofana a fost titular în victoria de sâmbătă a lui Chelsea, 1-0 cu Tottenham, însă a intrat în dizgrația fanilor după un nouă întâmplare la volan, în care a pus în pericol siguranța rutieră.

Wesley Fofana, surprins în timp ce depășea cu viteză pe acostament

Fofana a apărut într-o serie de imagini incredibile în care se afla la volanul mașini sale Lamborghini, în timp ce depășea mai multe mașini, în mod neregulamentar pe acostament. Filmarea a fost oferită de o cameră de bord a unuia dintre participanții la trafic.

Fundașul lui Chelsea nu se află la prima astfel de abatere, fiind surprins în total de nouă ori în astfel de situații, iar de această dată s-a ales cu o suspendare a permisului, deși în luna mai primise o interdicție de doi ani pentru conducerea autovehiculelor, informează dailymail.co.uk.

Anterior, Fofana și-a recunoscut vina după ce a condus neregulamentar pe 20 aprilie, pe o șosea de centură, iar acum trebuie să efectueze 300 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Chelsea footballer Wesley Fofana has to complete 300 hours of community service after he was caught speeding on the hard shoulder of the A3 pic.twitter.com/wsoQ51Zp47 — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) November 1, 2025

Imaginile au generat o serie de reacții negative din partea fanilor, potrivit sursei citate:

„Cred că Wesley Fofana este complet idiot”

„Comportament de clovn”

„Cel mai slab șofer din Premier League”

Fofana este jucătorul lui Chelsea din 2022, când londonezii au plătit o sumă imensă pentru transferul său, 80 de milioane de euro.

