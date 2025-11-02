Acuzat de agresiune și răpire  Fosta iubită a depus plângere împotriva campionului mondial la box

Gervonta Davis (30 de ani), campion mondial la categoria ușoară la box, a fost acuzat de agresiune și răpire de către fosta sa iubită, Courtney Rossel.

Acuzațiile vin cu două săptămâni înainte de meciul demonstrativ cu influencerul Jake Paul, de pe 14 noiembrie, care va avea loc la Miami.

Gervonta Davis, acuzat de agresiune și răpire

Courtney Rossel a intentat joi o acțiune civilă împotriva boxerului. Aceasta îl acuză de agresiune, agresiune agravată, sechestrare, răpire şi provocare intenţionată de suferinţă emoţională, potrivit bbc.com.

Conform plângerii, Gervonta Davis și-ar fi atacat fosta iubită la locul de muncă, pe 27 octombrie, și ar fi amenințat-o anterior cu moartea.

Rossel mai susține că au existat cel puțin 4 incidente în care sportivul a agresat-o fizic și a strangulat-o.

Fosta iubită a lui Davis solicită despăgubiri în valoare de 50.000 de dolari , precum și deschiderea unui proces.

Most Valuable Promotions a emis un comunicat

Organizatorul meciului demonstrativ dintre Gervonta Davis și Jake Paul, Most Valuable Promotions, a transmis un comunicat cu privire la acuzațiile aduse sportivului.

„În acest moment, strângem informaţii şi analizăm detaliile pentru a ne asigura că orice decizie pe care o luăm este verificată cu atenţie.

Condamnăm fără echivoc orice formă de violenţă şi ne angajăm să tratăm această chestiune cu atenţie şi respect faţă de toate părţile implicate.

Vom lua o decizie cu privire la paşii următori după ce vom finaliza analiza şi vom consulta părţile implicate”, se arată în comunicat.

Procesul menţionează că fosta iubită a lui Davis, Courtney Rossel, suferă de sindrom de stres post-traumatic (PTSD) şi urmează un tratament terapeutic.

Aceste acuzații vin după două luni după ce o altă fostă iubită a sportivului și-a retras plângerea împotriva acestuia pentru violență domestică.

El a fost arestat anterior pentru violenţă domestică în februarie 2020 şi decembrie 2022.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport