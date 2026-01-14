SĂ VINĂ DEMOLAREA! Când albul a acoperit griul: cum arată stadionul Dinamo la câteva zile de la ultimul rămas bun! Reportaj din „Ștefan cel Mare”

GOLAZO.ro a vizitat stadionul legendar al lui Dinamo, cu câteva zile înainte de evenimentul pe care CS Dinamo îl organizează pentru ca fanii să-și poată lua rămas bun de la arenă

Acoperit de zăpadă, stadionul pare sufocat de probleme și a rămas doar o amintire a ceea ce a reprezentat cândva casa echipei de fotbal și nu numai

Imaginile surprinse acolo arată motivul pentru care nici măcar cei mai mari suporteri ai lui Dinamo nu au un regret vizavi de demolarea stadionului pe care echipa a scris istorie atâția ani

Sub o pătură de zăpadă, încremenit într-un frig care face să crape și mai mult ce deja e distrus, Stadionul Dinamo stă ca o ruină uitată de lume. Betonul e crăpat, scaunele lipsesc cu sutele, iar golurile din tribune arată ca niște răni deschise.

Totul pare suspendat într-un timp mort, ca și cum aici nu s-ar mai fi strigat, nu s-ar mai fi plâns și nu s-ar mai fi sperat de o veșnicie. Nu mai există nicio legătură cu prezentul, doar ecoul unui fotbal care a fost.

„Groapa” de azi e o ruină

Arena arată ca după bombardament. Scările sunt roase de ani, gardurile strâmbe sau rupte cu totul, iar tribunele par niște schelete descoperite.

Zăpada nu îndulcește nimic peisajul, dimpotrivă, accentuează pustietatea.

Alb peste gri. Un loc care nu mai aparține nici prezentului lui Dinamo, nici viitorului, ci doar amintirilor.

Pe 20 ianuarie, de la ora 12, suporterii dinamoviști vor veni să-și ia rămas bun de la acest colos obosit din „Ștefan cel Mare”. Clubul Sportiv Dinamo va organiza un eveniment simbolic, un ultim salut înainte de dispariție.

Atât de așteptată de suporterii dinamoviști, demolarea propriu-zisă nu va începe acum, e programată pentru primăvară, cel mai probabil spre finalul lunii martie sau începutul lui aprilie.

Deocamdată, este doar despărțirea. Momentul în care trecutul este recunoscut și lăsat în urmă.

Să vină buldozerele!

Stadionul a fost inaugurat pe 14 octombrie 1951. De atunci și până azi, a strâns în betonul său decenii de istorie, bucurii, drame și momente de neuitat pentru suflarea dinamovistă.

Demolarea va începe din rotonda unde se află statuia lui Ivan Patzaichin, un punct simbolic din care se va rupe prima bucată din vechea arenă.

Toate monumentele din incintă, soclul marelui sportiv, Discobolul, statuia lui Cătălin Hîldan și celelalte repere ale memoriei dinamoviste, vor fi relocate temporar pe platoul din fața sălii de gimnastică.

Există chiar posibilitatea ca statuia „Unicului Căpitan” să fie amplasată în fața peluzei care îi poartă numele anunță Prosport.

Primele lovituri vor veni în Tribuna a II-a. Aceasta va fi prima parte a stadionului pusă la pământ, paradoxal, chiar zona unde noua arenă va avea tribuna oficială. Un semn clar că vechiul trebuie să dispară complet pentru ca noul să poată exista.

Cum va arăta noul stadion

Noul stadion Dinamo va fi o construcție radical diferită de ceea ce se vede acum printre nămeți și ruine.

Proiectul, în valoare totală de 172 de milioane de euro, va fi realizat pe o suprafață de 66.551 mp din complexul sportiv care se întinde pe peste 180.000 mp, în inima Bucureștiului.

Arena va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri, dispuse pe două inele, cu facilități moderne, spații pentru sporturi multiple, muzeu, hotel, amfiteatru și chiar heliport destinat Spitalului de Urgență Floreasca.

Până atunci însă, realitatea este cea de acum: un stadion înghețat în timp. Scaunele gri și roșii din tribunele principale vor fi salvate și relocate, o parte la Velodrom, altele în Sala Polivalentă din „Ștefan cel Mare”.

Cele din peluze sunt prea degradate pentru a mai fi folosite se vor pierde definitiv, la fel ca arena care le-a găzduit.

Tabela și nocturna își așteaptă și ele soarta, prin proceduri administrative care pot duce fie la reutilizare, fie la licitație, fie la fier vechi.

Nimic nu scapă transformării. Iar buldozerele sunt așteptate ca un gol pentru Dinamo, va fi momentul în care ruina de sub zăpada de azi va deveni în sfârșit trecut.

Citește și