SĂ VINĂ DEMOLAREA!  Când albul a acoperit griul: cum arată stadionul Dinamo la câteva zile de la ultimul rămas bun! Reportaj din „Ștefan cel Mare” +21 foto
GOLAZO.ro a vizitat stadionul legendar al lui Dinamo
SĂ VINĂ DEMOLAREA! Când albul a acoperit griul: cum arată stadionul Dinamo la câteva zile de la ultimul rămas bun! Reportaj din „Ștefan cel Mare”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 22:06
  • GOLAZO.ro a vizitat stadionul legendar al lui Dinamo, cu câteva zile înainte de evenimentul pe care CS Dinamo îl organizează pentru ca fanii să-și poată lua rămas bun de la arenă
  • Acoperit de zăpadă, stadionul pare sufocat de probleme și a rămas doar o amintire a ceea ce a reprezentat cândva casa echipei de fotbal și nu numai
  • Imaginile surprinse acolo arată motivul pentru care nici măcar cei mai mari suporteri ai lui Dinamo nu au un regret vizavi de demolarea stadionului pe care echipa a scris istorie atâția ani

Sub o pătură de zăpadă, încremenit într-un frig care face să crape și mai mult ce deja e distrus, Stadionul Dinamo stă ca o ruină uitată de lume. Betonul e crăpat, scaunele lipsesc cu sutele, iar golurile din tribune arată ca niște răni deschise.

Dinamo nu are un plan de rezervă  Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare"
Dinamo nu are un plan de rezervă Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare”
Dinamo nu are un plan de rezervă  Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare”

Totul pare suspendat într-un timp mort, ca și cum aici nu s-ar mai fi strigat, nu s-ar mai fi plâns și nu s-ar mai fi sperat de o veșnicie. Nu mai există nicio legătură cu prezentul, doar ecoul unui fotbal care a fost.

„Groapa” de azi e o ruină

Arena arată ca după bombardament. Scările sunt roase de ani, gardurile strâmbe sau rupte cu totul, iar tribunele par niște schelete descoperite.

Zăpada nu îndulcește nimic peisajul, dimpotrivă, accentuează pustietatea.

Alb peste gri. Un loc care nu mai aparține nici prezentului lui Dinamo, nici viitorului, ci doar amintirilor.

Pe 20 ianuarie, de la ora 12, suporterii dinamoviști vor veni să-și ia rămas bun de la acest colos obosit din „Ștefan cel Mare”. Clubul Sportiv Dinamo va organiza un eveniment simbolic, un ultim salut înainte de dispariție.

Atât de așteptată de suporterii dinamoviști, demolarea propriu-zisă nu va începe acum, e programată pentru primăvară, cel mai probabil spre finalul lunii martie sau începutul lui aprilie.

Deocamdată, este doar despărțirea. Momentul în care trecutul este recunoscut și lăsat în urmă.

Să vină buldozerele!

Stadionul a fost inaugurat pe 14 octombrie 1951. De atunci și până azi, a strâns în betonul său decenii de istorie, bucurii, drame și momente de neuitat pentru suflarea dinamovistă.

Demolarea va începe din rotonda unde se află statuia lui Ivan Patzaichin, un punct simbolic din care se va rupe prima bucată din vechea arenă.

Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (20).jpeg
Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (20).jpeg

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (1).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (2).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (3).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (4).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (5).jpeg
+21 Foto
Toate monumentele din incintă, soclul marelui sportiv, Discobolul, statuia lui Cătălin Hîldan și celelalte repere ale memoriei dinamoviste, vor fi relocate temporar pe platoul din fața sălii de gimnastică.

Există chiar posibilitatea ca statuia „Unicului Căpitan” să fie amplasată în fața peluzei care îi poartă numele anunță Prosport.

Primele lovituri vor veni în Tribuna a II-a. Aceasta va fi prima parte a stadionului pusă la pământ, paradoxal, chiar zona unde noua arenă va avea tribuna oficială. Un semn clar că vechiul trebuie să dispară complet pentru ca noul să poată exista.

Cum va arăta noul stadion

Noul stadion Dinamo va fi o construcție radical diferită de ceea ce se vede acum printre nămeți și ruine.

Proiectul, în valoare totală de 172 de milioane de euro, va fi realizat pe o suprafață de 66.551 mp din complexul sportiv care se întinde pe peste 180.000 mp, în inima Bucureștiului.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (8 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
Arena va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri, dispuse pe două inele, cu facilități moderne, spații pentru sporturi multiple, muzeu, hotel, amfiteatru și chiar heliport destinat Spitalului de Urgență Floreasca.

Până atunci însă, realitatea este cea de acum: un stadion înghețat în timp. Scaunele gri și roșii din tribunele principale vor fi salvate și relocate, o parte la Velodrom, altele în Sala Polivalentă din „Ștefan cel Mare”.

Cele din peluze sunt prea degradate pentru a mai fi folosite se vor pierde definitiv, la fel ca arena care le-a găzduit.

Tabela și nocturna își așteaptă și ele soarta, prin proceduri administrative care pot duce fie la reutilizare, fie la licitație, fie la fier vechi.

Nimic nu scapă transformării. Iar buldozerele sunt așteptate ca un gol pentru Dinamo, va fi momentul în care ruina de sub zăpada de azi va deveni în sfârșit trecut.

Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (12).jpeg
Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (12).jpeg

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (1).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (2).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (3).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (4).jpeg Dinamo, stadionul din Stefan cel Mare inainte de demolare FOTO GOLAZO (5).jpeg
+21 Foto
U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial"
Superliga
19:23
U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial”
U Craiova sau Dinamo? Ce ofertă a ales Matteo Duțu: „Am primit un răspuns oficial”
„Sunt 100% implicat" Ce post va ocupa Ilie Dumitrescu în cadrul FRF: „Voi aduce oameni importanți. Este de muncă"
Superliga
18:32
„Sunt 100% implicat” Ce post va ocupa Ilie Dumitrescu în cadrul FRF: „Voi aduce oameni importanți. Este de muncă”
„Sunt 100% implicat” Ce post va ocupa Ilie Dumitrescu în cadrul FRF: „Voi aduce oameni importanți. Este de muncă”
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…" Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori"
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat" Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă". Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!" Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav"
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share