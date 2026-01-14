„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești”

Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant la Șahtior Donețk între 2004 și 2007, i-a oferit un sfat lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), după oferta primită din Ucraina.

Cătălin Cîrjan se află pe lista de transferuri a echipei ucrainene Metalist Kharkov (locul 7 din prima ligă), care ar fi dispusă să vireze 4 milioane de euro în conturile roș-albilor pentru serviciile românului.

Cîrjan, sfătuit să nu se transfere în Ucraina: „E o viață pe care nu ți-o dorești”

Ciprian Marica a aflat de interesul ocupantei locului 7 din prima ligă a Ucrainei și crede că, deși oferta ar fi una profitabilă pentru club, alegerea nu ar fi bună pentru Cătălin Cîrjan.

„Sincer, nu aș putea permite ca un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina.

Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Kharkov și de Donețk.

Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care, ca fotbalist, nu prea ți-o dorești.

Clubul cu siguranță că ar fi fericit, dar, din punctul de vedere al jucătorului, te gândești de multe ori dacă iei această decizie. Eu unul nu m-aș duce”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Acționarul minoritar al celor de la Farul este convins că Dinamo poate realiza transferuri serioase cu suma pe care ar încasa-o de pe urma lui Cîrjan:

„Cu 5 milioane, dacă Dinamo i-ar reinvesti în jucători, probabil că ar putea să câștige, probabil că ar putea chiar să îl aducă înapoi pe Politic”.

Dinamo i-a setat prețul de transfer lui Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan a sosit, în 2024, liber de contract la Dinamo, după o experiență nereușită în tricoul celor de la Rapid.

Mijlocașul devenit căpitan al „câinilor roșii” ar putea fi o afacere foarte profitabilă pentru club, care i-a setat prețul de transfer.

„ Noi am declarat că el e foarte important. Dacă ar fi să plece, ținta e de 5 milioane. E important ce-și dorește și el. E greu de spus ce-și dorește, nici board-ul meu nu știu ce-și dorește, abia le-am spus și urmează să se decidă.

În primul și-n primul rând, decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relație specială cu Cătă, e important ca și el să fie OK cu asta”, a spus azi Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la Prima Sport.

2.500.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.com

Internaționalul român a evoluat în toate cele 24 de meciuri disputate de Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

