„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești” +23 foto
Cătălin Cîrjan FOTO: SportPictures
Superliga

„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.01.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 14.01.2026, ora 22:33
  • Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant la Șahtior Donețk între 2004 și 2007, i-a oferit un sfat lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), după oferta primită din Ucraina.

Cătălin Cîrjan se află pe lista de transferuri a echipei ucrainene Metalist Kharkov (locul 7 din prima ligă), care ar fi dispusă să vireze 4 milioane de euro în conturile roș-albilor pentru serviciile românului.

Dinamo nu are un plan de rezervă  Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare”
Citește și
Dinamo nu are un plan de rezervă Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare”
Citește mai mult
Dinamo nu are un plan de rezervă  Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare”

Cîrjan, sfătuit să nu se transfere în Ucraina: „E o viață pe care nu ți-o dorești”

Ciprian Marica a aflat de interesul ocupantei locului 7 din prima ligă a Ucrainei și crede că, deși oferta ar fi una profitabilă pentru club, alegerea nu ar fi bună pentru Cătălin Cîrjan.

„Sincer, nu aș putea permite ca un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina.

Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Kharkov și de Donețk.

Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care, ca fotbalist, nu prea ți-o dorești.

Clubul cu siguranță că ar fi fericit, dar, din punctul de vedere al jucătorului, te gândești de multe ori dacă iei această decizie. Eu unul nu m-aș duce”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Acționarul minoritar al celor de la Farul este convins că Dinamo poate realiza transferuri serioase cu suma pe care ar încasa-o de pe urma lui Cîrjan:

„Cu 5 milioane, dacă Dinamo i-ar reinvesti în jucători, probabil că ar putea să câștige, probabil că ar putea chiar să îl aducă înapoi pe Politic”.

Dinamo - Metaloglobus, meci
Dinamo - Metaloglobus, meci

Galerie foto (23 imagini)

Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci
+23 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo i-a setat prețul de transfer lui Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan a sosit, în 2024, liber de contract la Dinamo, după o experiență nereușită în tricoul celor de la Rapid.

Mijlocașul devenit căpitan al „câinilor roșii” ar putea fi o afacere foarte profitabilă pentru club, care i-a setat prețul de transfer.

Noi am declarat că el e foarte important. Dacă ar fi să plece, ținta e de 5 milioane. E important ce-și dorește și el. E greu de spus ce-și dorește, nici board-ul meu nu știu ce-și dorește, abia le-am spus și urmează să se decidă.

În primul și-n primul rând, decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relație specială cu Cătă, e important ca și el să fie OK cu asta”, a spus azi Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la Prima Sport.

2.500.000 de euro
este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform transfermarkt.com

Internaționalul român a evoluat în toate cele 24 de meciuri disputate de Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Citește și

„E bolnav încontinuu”   FC Botoșani se desparte de un titular: „Nu are unde juca”
Superliga
19:14
„E bolnav încontinuu” FC Botoșani se desparte de un titular: „Nu are unde juca”
Citește mai mult
„E bolnav încontinuu”   FC Botoșani se desparte de un titular: „Nu are unde juca”
„Nu se compară cu Xabi Alonso”  Fostul jucător al Barcelonei nu este impresionat de Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid: „Vrea să fie ca Mourinho”
Campionate
17:30
„Nu se compară cu Xabi Alonso” Fostul jucător al Barcelonei nu este impresionat de Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid: „Vrea să fie ca Mourinho”
Citește mai mult
„Nu se compară cu Xabi Alonso”  Fostul jucător al Barcelonei nu este impresionat de Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid: „Vrea să fie ca Mourinho”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Ciprian Marica transfer ucraina catalin cirjan superliga Metalist 1925 Harkov
Știrile zilei din sport
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Special
14.01
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Citește mai mult
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
14.01
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
14.01
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
14.01
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
09:31
„Asta nu înseamnă nimic!” Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
„Asta nu înseamnă nimic!”  Inter este campioană de iarnă, dar Chivu are un mesaj clar pentru jucătorii săi
10:07
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
Hindrich, prezentat la Legia CFR Cluj a rămas fără portarul titular: „Este un sentiment cu adevărat grozav”
10:30
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
14.01
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14.01
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
14.01
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
14.01
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 22 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share