Acesta a fost avertismentul primit de selecționerul Canadei, americanul Jesse Marsch.

Chiar așa, în loc de 4-2-3-1, el îl critică pe Trump? Asta e treaba unui antrenor, să facă politică? Nu să lupte pentru cele 3 puncte sfinte?

Antrenorul trebuie să vorbească despre fotbal și despre echipa lui. Strungarul să vorbească despre piesele pe care le strunjește, iar inginerul despre piesele pe care le proiectează ca să le strunjească strungarul.

Profesorul predă unei clase în general dezinteresate, iar doctorul îi măsoară tensiunea profesorului care s-a enervat din cauza elevilor imuni la lecțiile lui. Și tot așa. Fiecare trebuie să-și vadă de pătrățica lui.

Cel care a încălcat protocolul

Antrenorul american Jesse Marsch, selecționerul naționalei de fotbal a Canadei, a încălcat protocolul. A ieșit din fotbal și a intrat în lume, ca cetățean al acesteia.

Cam la o lună distanță de la învestirea lui Donald Trump, pe la sfârșitul lui februarie acest an, Jesse Marsch a avut un discurs memorabil împotriva elucubrațiilor debitate de al 47-lea președinte al SUA la început de mandat.

La debutul Nations League finals a CONCACAF, Jesse March a criticat în termeni neechivoci alegațiile lui Trump referitoare la Canada ca un posibil și viitor al 51-lea stat american.

Jesse Marsch issues a message to U.S. President Donald Trump 🎙️



"Lay off the ridiculous rhetoric about Canada being the 51st state; as an American, I'm ashamed of the arrogance and disregard we've shown one of our historically oldest, strongest and most loyal allies."#USMNT |… pic.twitter.com/m0ls8F6aAj — OneSoccer (@onesoccer) February 26, 2025

Ce-o mai fi asta?

Discursul de 2 minute și 27 de secunde al lui Marsch este o demonstrație de retorică de cea mai bună calitate. Concis, la obiect, punând în antiteză valorile pierdute ale Americii cu principiile societății canadiene.

Omul este coerent, echilibrat, nu se încruntă. Vorbește liber. Ce-o mai fi și asta în era prompterului invizibil? Mi se pare că intervenția selecționerului Canadei merită ascultată și văzută inclusiv de politicieni și chiar de oameni de cultură, care de multe ori au darul să se rătăcească printre parabole și hiperbole.

Ca american, mi-e rușine de aroganța și lipsa de respect arătate față de unul dintre cei mai vechi, mai puternici și mai loiali aliați ai noștri. A fost un discurs insultător. (...) Canada este o națiune puternică și independentă, un loc în care se apreciază etica și respectul, spre deosebire de climatul polarizat, lipsit de respect și deseori alimentat de ură din Statele Unite. Jesse Marsch, 26 februarie 2025, Los Angeles

Dincolo de fotbal, prin Franța democrată

Discursul nu a rămas fără ecou. „Ești foarte curajos! Nu ești îngrijorat că te va ataca cineva?” a fost interpelat antrenorul de admiratori ai bătrânului președinte. Este libertate de exprimare, s-a apărat Marsch.

Da, dar e o libertate care începe să-i coste scump pe cei care o practică. La propriu și la figurat. Legat de asta. Un caz de dincolo de fotbal, dar care are legătură cu lumea în care trăim.

Recent, Anne Sophie Lapix, prezentatoarea principalului jurnal televizat de la France 2, cel mai important canal TV public francez, a fost retrasă de pe post.

Motivul oficial invocat, audiențele modeste față de marele concurent, TF1 (post privat) și dorința de împrospătare cu o figură nouă.

Motivul din spatele deciziei, identificat de presa încă liberă din Franța (Le Monde, Le Point), ar fi că Anne Sophie Lapix era prea incisivă în interviurile pe care le făcea cu invitații. De multe ori recrutați dintre personajele cele mai puternice ale scenei politice franceze. Iar oamenii detestau să fie tamponați.

Carevasăzică, Anne Sophie își făcea prea bine meseria, iar asta nu se mai cere acum. Acum se cere ceva mai soft, mai prietenos, mai friendly cu mediul. De reținut, povestea vine din Franța, patria de origine a democrației! Aux armes citoyens sau la plăcinte semipreparate?

Mai mult decât un adversar util

Revenim la Jesse Marsch și la fațetele personalității antrenorului echipei care va înfrunta România în amicalul de vineri seara. Marsch nu este însă doar un bun orator, ci și un antrenor cu experiențe semnificative în Europa la Red Bull Salzburg, RB Leipzig și Leeds United.

Canada lui Marsch este un adversar mai mult decât util în definirea viitorului imediat al naționalei noastre. Canada este o echipă vie, dinamică, ofensivă. Este imaginea fuziunii mai multor culturi, lucru despre care vorbește Marsch în discursul lui.

Un intelectual pentru Lucescu

Va fi o întâlnire interesantă cea dintre Jesse Marsch și Mircea Lucescu, la rându-i un intelectual provenit din fotbal. Dar de ale cărui opțiuni politice e bine să iei distanță mai mare decât de cele tactice.

Până la urmă, bine că le are și așa, decât să mestece clișee despre terenuri grele (metafora supremă în fotbalul nostru, care nu definește calitatea gazonului, ci dificultatea meciului) și cele 3 puncte sfinte puse în joc.