„Flick câștigă, Xavi pierdea” Joan Laporta, răspuns fără menajamente pentru legenda catalanilor: „Cu aceiași jucători!”

Joan Laporta (63 de ani) i-a răspuns lui Xavi Hernandez, după ce acesta l-a numit mincinos și l-a indicat drept personajul care a sabotat revenirea lui Lionel Messi la Barcelona.

Într-un interviu incendiar acordat de Xavi în presa din Spania, fostul căpitan blaugrana a făcut dezvăluiri despre mandatul său ca antrenor la clubul catalan, despre trădarea lui Laporta și despre campania mediatică pe care conducerea ar fi demarat-o împotriva sa.

Laporta vrea pentru un nou mandat ca președinte la FC Barcelona și are un singur contracandidat: pe Victor Font (53 de ani). Alegerile au loc pe 15 martie.

Joan Laporta: „Flick câștigă cu aceiași jucători cu care Xavi pierdea”

Laporta s-a declarat șocat de acuzațiile aduse de Xavi și n-a ratat ocazia să-l ironizeze pe legendarul fost fotbalist:

„M-au surprins și m-au durut declarațiile lui. E greu să fii președinte la Barça, pentru că trebuie să iei decizii foarte dificile, cum a fost concedierea lui Xavi.

Faptele îmi spun că am avut dreptate, pentru că am fi continuat să pierdem cu Xavi pe bancă. Înțeleg că e rănit. Cu aceiași jucători pe care îi avea și cu care pierdea, Flick câștigă.

Mă doare și faptul că s-a lăsat folosit și că, pentru a-mi face rău, l-a atacat pe Alejandro Echevarria, care, împreună cu Yuste, au fost cei care l-au apărat cel mai mult pe Xavi. A vrut să-mi păteze imaginea. S-a lăsat folosit de Victor Font”.

Xavi a susținut că deciziile la Barcelona sunt luate de fostul cumnat al lui Laporta, Alejandro Echevarria, care nu are nicio funcție oficială la club.

Iată cum a răspuns Laporta:

„Alejandro este persoana în care am cea mai mare încredere în ceea ce privește Liga și Federația. Se înțelege perfect cu Deco, iar această armonie ajută vestiarul.

Alejandro are capacitatea de a rezolva probleme. Este normal ca președintele să aibă în jurul său un grup de persoane de încredere”.

În 2023, Xavi mi-a spus că Messi vrea să se întoarcă, iar în martie i-am trimis contractul lui Jorge Messi. Apoi a venit la mine acasă și mi-a spus că aici va avea prea multă presiune și că are și alte oferte. Și a plecat la Miami. Versiunea lui Joan Laporta

