„Flick câștigă, Xavi pierdea” Joan Laporta, răspuns fără menajamente pentru legenda catalanilor: „Cu aceiași jucători!”
Joan Laporta (foto: Imago)
Campionate

„Flick câștigă, Xavi pierdea” Joan Laporta, răspuns fără menajamente pentru legenda catalanilor: „Cu aceiași jucători!”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 15:41
  • Joan Laporta (63 de ani) i-a răspuns lui Xavi Hernandez, după ce acesta l-a numit mincinos și l-a indicat drept personajul care a sabotat revenirea lui Lionel Messi la Barcelona.

Într-un interviu incendiar acordat de Xavi în presa din Spania, fostul căpitan blaugrana a făcut dezvăluiri despre mandatul său ca antrenor la clubul catalan, despre trădarea lui Laporta și despre campania mediatică pe care conducerea ar fi demarat-o împotriva sa.

Laporta vrea pentru un nou mandat ca președinte la FC Barcelona și are un singur contracandidat: pe Victor Font (53 de ani). Alegerile au loc pe 15 martie.

„Nu spune adevărul!” Xavi Hernandez, dezvăluiri de impact! Cine a împiedicat revenirea lui Messi la Barcelona, când mutarea era aranjată
Citește și
„Nu spune adevărul!” Xavi Hernandez, dezvăluiri de impact! Cine a împiedicat revenirea lui Messi la Barcelona, când mutarea era aranjată
Citește mai mult
„Nu spune adevărul!” Xavi Hernandez, dezvăluiri de impact! Cine a împiedicat revenirea lui Messi la Barcelona, când mutarea era aranjată

Joan Laporta: „Flick câștigă cu aceiași jucători cu care Xavi pierdea”

Laporta s-a declarat șocat de acuzațiile aduse de Xavi și n-a ratat ocazia să-l ironizeze pe legendarul fost fotbalist:

„M-au surprins și m-au durut declarațiile lui. E greu să fii președinte la Barça, pentru că trebuie să iei decizii foarte dificile, cum a fost concedierea lui Xavi.

Faptele îmi spun că am avut dreptate, pentru că am fi continuat să pierdem cu Xavi pe bancă. Înțeleg că e rănit. Cu aceiași jucători pe care îi avea și cu care pierdea, Flick câștigă.

Mă doare și faptul că s-a lăsat folosit și că, pentru a-mi face rău, l-a atacat pe Alejandro Echevarria, care, împreună cu Yuste, au fost cei care l-au apărat cel mai mult pe Xavi. A vrut să-mi păteze imaginea. S-a lăsat folosit de Victor Font”.

Xavi a susținut că deciziile la Barcelona sunt luate de fostul cumnat al lui Laporta, Alejandro Echevarria, care nu are nicio funcție oficială la club.

Iată cum a răspuns Laporta:

„Alejandro este persoana în care am cea mai mare încredere în ceea ce privește Liga și Federația. Se înțelege perfect cu Deco, iar această armonie ajută vestiarul.

Alejandro are capacitatea de a rezolva probleme. Este normal ca președintele să aibă în jurul său un grup de persoane de încredere”.

În 2023, Xavi mi-a spus că Messi vrea să se întoarcă, iar în martie i-am trimis contractul lui Jorge Messi. Apoi a venit la mine acasă și mi-a spus că aici va avea prea multă presiune și că are și alte oferte. Și a plecat la Miami. Versiunea lui Joan Laporta

Citește și

Scandal în Spania Meciul dintre Getafe și Betis, întrerupt după ce fanii gazdelor au vrut să meargă în sectorul advers. Cum a reacționat La Liga
Campionate
13:49
Scandal în Spania Meciul dintre Getafe și Betis, întrerupt după ce fanii gazdelor au vrut să meargă în sectorul advers. Cum a reacționat La Liga
Citește mai mult
Scandal în Spania Meciul dintre Getafe și Betis, întrerupt după ce fanii gazdelor au vrut să meargă în sectorul advers. Cum a reacționat La Liga
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

lionel messi fc barcelona Joan Laporta Xavi Hernandez
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
11:54
„Mutare excelentă” Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
„Mutare excelentă”  Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share