Scandal uriaș în Africa Fostul star de la Barcelona este acuzat că a forțat excluderea căpitanului naționalei,  pentru a nu-i doborî recordul!

Samuel Eto'o
Campionate

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 16:05
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 16:05
  • Samuel Eto'o (44 de ani), fost jucător și actual președinte al Federației Cameruneze de Fotbal, e acuzat că ar fi împiedicat convocarea lui Vincent Aboubakar (33 de ani) la echipa națională, pentru Cupa Africii.
  • Care e motivul pentru care fostul atacant ar fi recurs la acest gest, mai jos.

Selecționata cameruneză va juca la turneul final al Cupei Africii pe națiuni, care se va disputa în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, în Maroc.

Samuel Eto'o, acuzat că ar fi împiedicat convocarea lui Aboubakar

Samuel Eto'o e acuzat că ar fi ordonat excluderea lui Vincent Aboubakar, căpitanul naționalei, din lotul pentru Cupa Africii pentru a nu-i depăși recordul de goluri, anunță thesun.co.uk.

Eto'o deține recordul în prezent, cu 56 de goluri în 118 apariții, în timp ce Aboubakar a marcat 45 de goluri în 117 meciuri.

Atacantul de la Netfchi Baku mai are nevoie de doar 12 goluri pentru a doborî performanța fostului star de la Barcelona.

Președintele Federației Cameruneze l-a demis recent pe selecționerul Marc Brys, înlocuindu-l cu David Pagou. Eto'o l-a acuzat pe Brys de „insubordonare” și „incitare a jucătorilor” împotriva federației.

În ciuda faptului că a fost demis de federație, antrenorul belgian Brys insistă că încă antrenează naționala, afirmând că Ministerul Sportului, care l-a numit inițial, nu l-a demis în mod oficial.

Brys a prezentat ministerului propria sa echipă pentru Cupa Africii, incluzându-i atât pe Onana, cât și pe Aboubakar, contrazicând direct lista emisă de Federația de fotbal.

Această luptă acerbă pentru putere a afectat deja soarta Camerunului, echipa națională ratând calificarea la CM 2026.

368 de goluri
a marcat Samuel Eto'o în 754 de meciuri jucate în cariera sa

Camerun a câștigat de 5 ori Cupa Africii pe Națiuni: în 1984, 1988, 2000, 2002 și 2017.

Lotul Camerunului pentru Cupa Africii:

  • Portari: Devis Epassy (Dinamo București), Simon Omossola (St. Eloi Lupopo), Simon Ngapandouetnbu (Montpellier), Edouard Sombang (Colombe Du Dja)
  • Fundași: Samuel Kotto (Gent), Gerzino Nyamsi (Lokomotiv Moscova), Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Flavien Enzo Boyomo (Osasuna), Mahamadou Nagida (Rennes), Christopher Wooh (Spartak Moscova), Junior Tchamadeu (Stoke City), Darlin Yongwa City (FC), Lorient
  • Mijlocași: Martin Ndzie (Rapid Vienna), Carlos Baleba (Brighton & Hove Albion), Arthur Avom (FC Lorient), Eric-Junior Dina Ebimbe (Brest), Brice Ambina (Valerenga), Jean Junior Onana (Genoa), Olivier Kemen (Istanbul BB)
  • Atacanti: Bryan Mbeumo (Manchester United), Christian Bassogog (Al-Okhdood), George-Kevin N'koudou (Al-Diriyah), Danny Namaso (Auxerre), Frank Magri (Toulouse), Karl Etta Eyong (Levante), Christian Kofane (Bayer Leverkusen), Patrick Soko (Almeria)

Camerun va deschide Grupa F de la Cupa Africii pe Națiuni, împotriva Gabonului, la Agadir, pe 24 decembrie. De asemenea, mai are meciuri în grupă cu Coasta de Fildeș, campioana en-titre, și cu Mozambic.

Cupa Africii camerun NATIONALA samuel eto'o vincent aboubakar
