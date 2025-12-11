Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a reconfirmat că fundașul Kurt Zouma (31 de ani) ar putea părăsi clubul în ianuarie.

Stoperul s-a recuperat după accidentare și se va alătura lotului pregătit de Daniel Pancu (48 de ani).

Kurt Zouma a sosit cu fast la CFR Cluj, la începutul lunii septembrie, însă fostul câștigător al Ligii Campionilor nu a confirmat.

Kurt Zouma revine în lotul lui CFR Cluj, dar poate pleca în ianuarie

Fundașul francez a revenit joi la antrenamentele echipei pregătite de Daniel Pancu, a confirmat Iuliu Mureșan, potrivit prosport.ro.

4 apariții a avut Kurt Zouma în tricoul celor de la CFR Cluj

După ce, în urmă cu două săptămâni, a anunțat că Zouma ar putea fi vândut în perioada de transferuri din iarnă, oficialul ardelenilor a reconfirmat:

„Vă dați seama că am văzut și eu ceea ce s-a scris despre Zouma și nu îmi cade bine când se râde de noi în presa din străinătate, iar apoi este preluat și în România.

E clar că este o problemă cu Zouma , eu mi-am mai spus opinia acum vreo două săptămâni, iar acum nu vreau să agit spiritele și mai mult, ținând cont că CFR are și meci vineri în campionat”.

Președintele clujenilor a decis să nu mai transfere jucători care au probleme fizice, întrucât Kurt Zouma nu este singurul transfer considerat un eșec din cauza accidentărilor.

„E clar că atât timp cât voi mai fi eu la CFR Cluj nu vom mai aduce jucători cu probleme medicale.

Ne-am mai fript noi o dată la CFR cu Baptista și trebuie să fim foarte atenți pe cine și cum transferăm. Trebuie să fim foarte atenți cu cine colaborăm și prin cine vin acești jucători. Cel puțin eu unul o să fiu de acum foarte vigilent pe acest aspect”, a continuat Iuliu Mureșan.

8.000.000 de euro este cota de piață a lui Kurt Zouma, arată Transfermarkt

Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Liga 1

Stoperul francez a fost convins să vină în România de salariul uriaș propus de CFR Cluj, dar și de fostul său coleg de la Al-Orobah, Karlo Muhar.

„Am vorbit cu el de vreo 4-5 ori și mă tot întreba «hai, când vii?». «Vin, frate, gata!».

L-am întrebat cum e viața aici, cum sunt oamenii, cum e orașul. Mi-a spus că viața o să fie bună, că familia o să fericită și nu m-a mințit.

Îmi place aici pentru că este mai liniștit decât în Londra, traficul este ok”, a spus francezul, luna trecută, potrivit digisport.ro.

40.000 de euro pe lună încasează Kurt Zouma la CFR Cluj

