- Joao Paulo, ultimul dintre transferurile realizate de FCSB în această iarnă, a bifat prima apariție pe foaia de joc pentru noua sa echipă.
Mijlocașul a fost rezervă în partida cu FC Botoșani, însă a atras atenția chiar și din afara terenului.
Fotbalistul adus de la Oțelul Galați a fost surprins pe banca de rezerve cu un detaliu inedit, pe gustul patronului Gigi Becali.
Joao Paulo purta o pereche de șosete pe care era brodată o cruce, un semn clar al credinței sale, pe care o afișează inclusiv în timpul meciurilor.
Gestul poate fi interpretat ca o formă de protecție spirituală, fotbalistul sperând astfel să fie ferit de accidentări.
Istoric medical curat
Până acum, această “strategie” pare să fi funcționat. Mijlocașul din Insulele Capului Verde a avut o carieră lipsită de probleme medicale serioase.
Deși are deja 27 de ani, Joao Paulo nu a suferit până în prezent nicio accidentare care să îl țină departe de gazon pentru o perioadă îndelungată.