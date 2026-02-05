Joao Paulo, ultimul dintre transferurile realizate de FCSB în această iarnă, a bifat prima apariție pe foaia de joc pentru noua sa echipă.

Mijlocașul a fost rezervă în partida cu FC Botoșani, însă a atras atenția chiar și din afara terenului.

Fotbalistul adus de la Oțelul Galați a fost surprins pe banca de rezerve cu un detaliu inedit, pe gustul patronului Gigi Becali.

Joao Paulo purta o pereche de șosete pe care era brodată o cruce, un semn clar al credinței sale, pe care o afișează inclusiv în timpul meciurilor.

Gestul poate fi interpretat ca o formă de protecție spirituală, fotbalistul sperând astfel să fie ferit de accidentări.

Istoric medical curat

Până acum, această “strategie” pare să fi funcționat. Mijlocașul din Insulele Capului Verde a avut o carieră lipsită de probleme medicale serioase.

Deși are deja 27 de ani, Joao Paulo nu a suferit până în prezent nicio accidentare care să îl țină departe de gazon pentru o perioadă îndelungată.

