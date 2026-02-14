VIDEO. Antrenorul viral. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

La această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în prim-plan nu au fost doar sportivii, ci și un antrenor, care a devenit viral pe rețelele de socializare.

Numele lui este Benoit Richaud (38 de ani), un antrenor și coregraf pentru 15 patinatori din 12 țări prezente la competiție.

Fanii au fost surprinși să îl vadă atât de des pe același om alături de sportivi diferiți.

Pezența sa constantă în zona antrenorilor l-a transformat rapid într-un personaj popular în mediul online, unde au apărut inclusiv meme-uri inspirate de aparițiile sale.

Richaud a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai solicitați specialiști de la Milano-Cortina. Francezul a atras toate privirile în arena de patinaj artistic, mai ales că apărea de fiecare dată în alt echipament.

A fost surpins în timp ce schimba rapid jachetele cu însemnele diferitelor țări, pe măsură ce trecea de la un sportiv la altul pentru a-și susține elevii în competiția masculină desfășurată în această săptămână. Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.

„Oamenii râd pentru că, de obicei, port mereu negru. Acum toată lumea este surprinsă să mă vadă purtând culori diferite. Le pun în vestiarul patinatorilor.

De regulă, nu am voie să fac asta. Altfel, există întotdeauna un manager sau managerul echipei naționale care păstrează jachetele și mi le oferă”, a explicat Benoit într-un podcast pentru BBC, când a fost întrebat despre „trucurile” sale de a se schimba rapid.

Cel mai ocupat om de la patinaj artistic

Francezul a vorbit și despre dificultatea de a gestiona un număr mare de sportivi.

„E o provocare. Te bucuri pentru că un patinator a fost minunat, apoi, imediat, trebuie să te concentrezi din nou. Să schimb jacheta e ca o metaforă, mă ajută să mă transform în omul care reprezintă acel sportiv.

E ca la carnaval, sunt un personaj diferit în funcție de patinator și de ce îmi cer și au nevoie de la mine. Cu unii pot fi moale, cu alții pot fi agresiv, dacă trebuie să-i ajut să-și revină”, a explicat Richaud pentru Reuters.

E un video cu mine în care mă schimb. E ca la Fashion Week, când lucrezi cu cineva sponsorizat de Prada, apoi următorul are contract cu altă companie. Trebuie să te schimbi repede, repede. Benoit Richaud

„Rolul unui antrenor nu se limitează doar la tehnică”

În lumea patinajului artistic, colaborarea cu sportivi din mai multe țări este o practică obișnuită, mai ales în cazul coregrafilor. Spre deosebire de antrenorii principali sau de specialiștii în sărituri, aceștia sunt responsabili în principal de conceperea programului, fără a fi nevoiți să lucreze permanent, zi de zi, alături de sportiv.

În cazul lui Richaud, lucrurile au căpătat însă o dimensiune aparte. Francezul și-a construit reputația printr-o abordare diferită: analizează atent profilul psihologic al fiecărui patinator, alege muzica și temele în funcție de personalitatea acestuia și joacă un rol activ în motivarea sportivilor, asumându-și adesea postura de mentor, nu doar de coregraf.

„Cred că rolul unui antrenor nu se limitează la a învăța triplusalturi; nu este vorba doar despre tehnică. Când preiau o producție, implic întreaga echipă.

Ofer chiar și sfaturi cu privire la locul de unde să comande costumele, trimit o selecție de idei pentru ținute și discut toate detaliile cu atelierul. La urma urmei, programul nu se limitează la coregrafie — totul este important”, a declarat coregraful, citat de Tribuna.com.

Înainte de a deveni dansator și apoi coregraf, francezul a lucrat ca barman. În prezent, este considerat unul dintre cei mai căutați specialiști în programe artistice și în zona de psihologie sportivă.

A fost distins cu premiul „Best Choreographer” la gala ISU Skating Awards 2024 și conduce tabere de pregătire pentru sportivi din întreaga lume, accentul fiind pus nu doar pe tehnică, ci și pe povestea și personalitatea fiecărui patinator.

Sportivii cu care colaborează la Milano-Cortina

Masculin:

Tomas Guarino (Spania) – coregraf

Donovan Carrillo (Mexic) – coregraf

Kao Miura (Japonia) – coregraf

Nika Egadze (Georgia) – antrenor, coregraf

Maxim Naumov (SUA) – antrenor, coregraf

Stephen Gogolev (Canada) – antrenor, coregraf

Adam Siao Him Fa (Franța) – antrenor, coregraf



Feminin:

Alexandra Feigin (Bulgaria) – antrenor, coregraf

Nina Pinzarrone (Belgia) – coregraf

Livia Kaiser (Elveția) – coregraf

Kaori Sakamoto (Japonia) – coregraf



Perechi:

Anastasiia Metelkina – Luka Berulava (Georgia) – coregraf

Minerva Fabienne Hase – Nikita Volodin (Germania) – coregraf

Maria Pavlova – Alexei Sviatchenko (Ungaria) – coregraf

Emilea Zingas – Vadym Kolesnik (SUA) – coregraf

Articol de Alina Chiță

