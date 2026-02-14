Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice

Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 18:38
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 19:16
  • La această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în prim-plan nu au fost doar sportivii, ci și un antrenor, care a devenit viral pe rețelele de socializare.
  • Numele lui este Benoit Richaud (38 de ani), un antrenor și coregraf pentru 15 patinatori din 12 țări prezente la competiție.

Fanii au fost surprinși să îl vadă atât de des pe același om alături de sportivi diferiți.

Pezența sa constantă în zona antrenorilor l-a transformat rapid într-un personaj popular în mediul online, unde au apărut inclusiv meme-uri inspirate de aparițiile sale.

„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”
Citește și
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”
Citește mai mult
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”

VIDEO. Antrenorul viral. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Richaud a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai solicitați specialiști de la Milano-Cortina. Francezul a atras toate privirile în arena de patinaj artistic, mai ales că apărea de fiecare dată în alt echipament.

A fost surpins în timp ce schimba rapid jachetele cu însemnele diferitelor țări, pe măsură ce trecea de la un sportiv la altul pentru a-și susține elevii în competiția masculină desfășurată în această săptămână. Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.

„Oamenii râd pentru că, de obicei, port mereu negru. Acum toată lumea este surprinsă să mă vadă purtând culori diferite. Le pun în vestiarul patinatorilor.

De regulă, nu am voie să fac asta. Altfel, există întotdeauna un manager sau managerul echipei naționale care păstrează jachetele și mi le oferă”, a explicat Benoit într-un podcast pentru BBC, când a fost întrebat despre „trucurile” sale de a se schimba rapid.

@tntsports

The legendary jacket switch in action 🔥 Benoit Richaud, the iconic coach of 16 skaters from 13 countries switching sides after two of his skaters compete back-to-back

♬ original sound - TNT Sports

Cel mai ocupat om de la patinaj artistic

Francezul a vorbit și despre dificultatea de a gestiona un număr mare de sportivi.

„E o provocare. Te bucuri pentru că un patinator a fost minunat, apoi, imediat, trebuie să te concentrezi din nou. Să schimb jacheta e ca o metaforă, mă ajută să mă transform în omul care reprezintă acel sportiv.

E ca la carnaval, sunt un personaj diferit în funcție de patinator și de ce îmi cer și au nevoie de la mine. Cu unii pot fi moale, cu alții pot fi agresiv, dacă trebuie să-i ajut să-și revină”, a explicat Richaud pentru Reuters.

E un video cu mine în care mă schimb. E ca la Fashion Week, când lucrezi cu cineva sponsorizat de Prada, apoi următorul are contract cu altă companie. Trebuie să te schimbi repede, repede. Benoit Richaud
@tntsports The busiest man at the Olympic Games! 👨‍💼🧑‍💼 French coach Benoit Richaud was seen wearing the jackets of multiple nations with different athletes during the figure skating… because he is working with 16 skaters from 13 different countries! 😅🌎 #milanocortina2026 #winterolympics #BenoitRichaud ♬ original sound - TNT Sports

„Rolul unui antrenor nu se limitează doar la tehnică”

În lumea patinajului artistic, colaborarea cu sportivi din mai multe țări este o practică obișnuită, mai ales în cazul coregrafilor. Spre deosebire de antrenorii principali sau de specialiștii în sărituri, aceștia sunt responsabili în principal de conceperea programului, fără a fi nevoiți să lucreze permanent, zi de zi, alături de sportiv.

În cazul lui Richaud, lucrurile au căpătat însă o dimensiune aparte. Francezul și-a construit reputația printr-o abordare diferită: analizează atent profilul psihologic al fiecărui patinator, alege muzica și temele în funcție de personalitatea acestuia și joacă un rol activ în motivarea sportivilor, asumându-și adesea postura de mentor, nu doar de coregraf.

„Cred că rolul unui antrenor nu se limitează la a învăța triplusalturi; nu este vorba doar despre tehnică. Când preiau o producție, implic întreaga echipă.

Ofer chiar și sfaturi cu privire la locul de unde să comande costumele, trimit o selecție de idei pentru ținute și discut toate detaliile cu atelierul. La urma urmei, programul nu se limitează la coregrafie — totul este important”, a declarat coregraful, citat de Tribuna.com.

Înainte de a deveni dansator și apoi coregraf, francezul a lucrat ca barman. În prezent, este considerat unul dintre cei mai căutați specialiști în programe artistice și în zona de psihologie sportivă.

A fost distins cu premiul „Best Choreographer” la gala ISU Skating Awards 2024 și conduce tabere de pregătire pentru sportivi din întreaga lume, accentul fiind pus nu doar pe tehnică, ci și pe povestea și personalitatea fiecărui patinator.

Sportivii cu care colaborează la Milano-Cortina

Masculin:

  1. Tomas Guarino (Spania) – coregraf
  2. Donovan Carrillo (Mexic) – coregraf
  3. Kao Miura (Japonia) – coregraf
  4. Nika Egadze (Georgia) – antrenor, coregraf
  5. Maxim Naumov (SUA) – antrenor, coregraf
  6. Stephen Gogolev (Canada) – antrenor, coregraf
  7. Adam Siao Him Fa (Franța) – antrenor, coregraf

Feminin:

  1. Alexandra Feigin (Bulgaria) – antrenor, coregraf
  2. Nina Pinzarrone (Belgia) – coregraf
  3. Livia Kaiser (Elveția) – coregraf
  4. Kaori Sakamoto (Japonia) – coregraf

Perechi:

  1. Anastasiia Metelkina – Luka Berulava (Georgia) – coregraf
  2. Minerva Fabienne Hase – Nikita Volodin (Germania) – coregraf
  3. Maria Pavlova – Alexei Sviatchenko (Ungaria) – coregraf
  4. Emilea Zingas – Vadym Kolesnik (SUA) – coregraf

Articol de Alina Chiță

Citește și

„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”
Superliga
18:34
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”
Citește mai mult
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”
Lobonț, aproape de revenire  Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale
Superliga
14:15
Lobonț, aproape de revenire Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale
Citește mai mult
Lobonț, aproape de revenire  Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
antrenor Jocurile Olimpice benoit richaud
Știrile zilei din sport
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Campionate
14.02
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Stranieri
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Citește mai mult
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Superliga
14.02
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Citește mai mult
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
23:53
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
14.02
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Handbal
14.02
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Citește mai mult
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Campionate
14.02
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Citește mai mult
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice
14.02
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Citește mai mult
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 34 rapid 19 Universitatea Craiova 58 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share