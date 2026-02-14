„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?” +12 foto
Marian Barbu/ FOTO:sportpictures.eu
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 14.02.2026, ora 18:34
Actualizat: 14.02.2026, ora 19:11
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a comentat delegarea lui Marian Barbu (37 de ani) la meciul cu Universitatea Craiova.
  • „Centralul” este intens contestat în Bănie, în special de președintele Universității, Sorin Cârțu (70 de ani).
  • U Craiova - FCSB va avea loc duminică, de la ora 20:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Delegarea lui Marian Barbu vine într-un moment tensionat pentru arbitrajul din Superliga, după scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.

U Craiova - FCSB. Gigi Becali: „Marian Barbu e de talia lui Kovacs”

Marian Barbu e de talia lui Kovacs. Nu mă interesează ce spun alții. Eu îmi spun părerea. Și cred că Barbu e de nivelul lui Istvan Kovacs. E un arbitru valoros. Ce emoții să am că vor fi greșeli? E precum Kovacs de bun. Și cu asta basta.

Ce emoții să am? Trebuie să câștigăm meciul. Universitatea Craiova e cea mai bună din campionat, cea mai valoroasă la ora actuală. Dar trebuie să o batem! Nu există altă soluție. Trebuie să batem și gata.

Că avem probleme de lot sau nu, trebuie să câștigăm meciul! Nu contează cum. Morți, copți, trebuie să câștigăm! Craiova e valoroasă, am spus-o mereu. Dar trebuie să câștigăm acest meci”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.

În martie 2025, Sorin Cârțu, oficial al Universității Craiova, l-a acuzat public pe Marian Barbu că ar fi comis intenționat greșeli în favoarea echipei patronate de Gigi Becali.

FOTO. Tensiuni legate de arbitraj la derby-ul de joi

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (1).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (2).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (3).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (5).jpg
+12 Foto
Universitatea Craiova - FCSB 2-2, de joi, în Cupa României, a produs un mare scandal în jurul arbitrajului.

Campioana a contestat că golul doi marcat de gazde a venit după un henț comis de Băsceanu.

Centralul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue, iar arbitrul VAR, Cătălin Popa, nu a intervenit nici el.

Dumnezeu poate să le pedepsească familiile pentru ceea ce fac! Oamenii ăștia muncesc, aleargă pe teren și tu îi batjocorești? A oprit mingea cu mâna și trei oameni n-au spus nimic! Cine știe ce jigniri îi mai aduc nenorocitului ăstuia de... Cât de idiot să fii, dacă îi dai galben la portar și prelungești cu doar patru secunde. Se dă singur în fapt. Mizeriile pe care le faci ți le voi scoate. Ca să vadă lumea toată ce tâmpenii faci tu Gigi Becali, la Digi Sport

FOTO: Faza controversată care a precedat golul doi marcat de Universitatea Craiova

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
+8 Foto
Scandalurile legate de arbitraj au continuat și după meciul dintre U Craiova și FCSB.

În minutul 86 al partidei Petrolul - FC Argeș (2-1), arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Universitatea Craiova gigi becali liga 1 fcsb marian barbu
