- Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1. Despre ce formație e vorba, mai jos în articol
Ultima dată, Bogdan Lobonț a ocupat funcția de director tehnic al clubului CSM Olimpia Satu Mare, în perioada ianuarie - octombrie 2025.
Bogdan Lobonț, în discuții cu Farul Constanța
După patru luni în care nu și-a găsit un alt angajament, Bogdan Lobonț este aproape de a se înțelege cu un club din Liga 1.
Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Lobonț poartă mai multe discuții cu Farul Constanța, pentru a prelua postul de director sportiv.
În acest moment, funcția de director sportiv al clubului este ocupată de Zoltan Iasko, din iulie 2013, conform site-ului oficial al „marinarilor”.
- Pentru Farul urmează meciul cu Rapid de duminică, de la ora 17:00, din etapa 27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
La finalul sezonului 2023/2024, Lobonț a fost antrenorul interimar al giuleștenilor, după ce Cristiano Bergodi a demisionat.
În mandatul lui Neil Lennon (mai - august 2024), a fost antrenor de portari și apoi a părăsit echipa, după ce nord-irlandezul a fost concediat de clubul Rapid.
În cariera sa de jucător, Bogdan Lobonț a apărat pentru Corvinul Hunedoara, Rapid București, Ajax, Dinamo, Fiorentina, și AS Roma.
Lobonț a apărat buturile Rapidului din 1997 până în 2000, când s-a transferat la Ajax Amsterdam.
La Dinamo, acesta a jucat în două perioade: în sezonul 2001-2002, sub formă de împrumut de la Ajax, și între 2007 și 2010, după care a plecat la AS Roma.
Are 3 titluri de campion în Liga 1: unul cu Rapid (1998-1999) și două cu Dinamo (2001-2002, 2006-2007), o Cupă a României (1997-1998) și o Supercupă a României (1999) cu Rapid.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|26
|50
|2
|Rapid București
|26
|49
|3
|Dinamo București
|26
|49
|4
|FC Argeș
|27
|43
|5
|FC Botoșani
|26
|42
|6
|U Cluj
|26
|42
|7
|CFR Cluj
|26
|41
|8
|FCSB
|26
|40
|9
|UTA Arad
|26
|38
|10
|Oțelul
|26
|37
|11
|Farul
|26
|34
|12
|Petrolul
|27
|28
|13
|Csikszereda
|26
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|26
|11