Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1. Despre ce formație e vorba, mai jos în articol

Ultima dată, Bogdan Lobonț a ocupat funcția de director tehnic al clubului CSM Olimpia Satu Mare, în perioada ianuarie - octombrie 2025.

Bogdan Lobonț, în discuții cu Farul Constanța

După patru luni în care nu și-a găsit un alt angajament, Bogdan Lobonț este aproape de a se înțelege cu un club din Liga 1.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Lobonț poartă mai multe discuții cu Farul Constanța, pentru a prelua postul de director sportiv.

În acest moment, funcția de director sportiv al clubului este ocupată de Zoltan Iasko, din iulie 2013, conform site-ului oficial al „marinarilor”.

Pentru Farul urmează meciul cu Rapid de duminică, de la ora 17:00, din etapa 27 din Liga 1.

La finalul sezonului 2023/2024, Lobonț a fost antrenorul interimar al giuleștenilor, după ce Cristiano Bergodi a demisionat.

În mandatul lui Neil Lennon (mai - august 2024), a fost antrenor de portari și apoi a părăsit echipa, după ce nord-irlandezul a fost concediat de clubul Rapid.

În cariera sa de jucător, Bogdan Lobonț a apărat pentru Corvinul Hunedoara, Rapid București, Ajax, Dinamo, Fiorentina, și AS Roma.

209 meciuri a jucat Bogdan Lobonț în cariera sa

Lobonț a apărat buturile Rapidului din 1997 până în 2000, când s-a transferat la Ajax Amsterdam.

La Dinamo, acesta a jucat în două perioade: în sezonul 2001-2002, sub formă de împrumut de la Ajax, și între 2007 și 2010, după care a plecat la AS Roma.

Are 3 titluri de campion în Liga 1: unul cu Rapid (1998-1999) și două cu Dinamo (2001-2002, 2006-2007), o Cupă a României (1997-1998) și o Supercupă a României (1999) cu Rapid.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 27 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 27 28 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

