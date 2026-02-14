Lobonț, aproape de revenire  Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale
  • Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1. Despre ce formație e vorba, mai jos în articol

Ultima dată, Bogdan Lobonț a ocupat funcția de director tehnic al clubului CSM Olimpia Satu Mare, în perioada ianuarie - octombrie 2025.

Bogdan Lobonț, în discuții cu Farul Constanța

După patru luni în care nu și-a găsit un alt angajament, Bogdan Lobonț este aproape de a se înțelege cu un club din Liga 1.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Lobonț poartă mai multe discuții cu Farul Constanța, pentru a prelua postul de director sportiv.

În acest moment, funcția de director sportiv al clubului este ocupată de Zoltan Iasko, din iulie 2013, conform site-ului oficial al „marinarilor”.

  • Pentru Farul urmează meciul cu Rapid de duminică, de la ora 17:00, din etapa 27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La finalul sezonului 2023/2024, Lobonț a fost antrenorul interimar al giuleștenilor, după ce Cristiano Bergodi a demisionat.

În mandatul lui Neil Lennon (mai - august 2024), a fost antrenor de portari și apoi a părăsit echipa, după ce nord-irlandezul a fost concediat de clubul Rapid.

În cariera sa de jucător, Bogdan Lobonț a apărat pentru Corvinul Hunedoara, Rapid București, Ajax, Dinamo, Fiorentina, și AS Roma.

209 meciuri
a jucat Bogdan Lobonț în cariera sa

Lobonț a apărat buturile Rapidului din 1997 până în 2000, când s-a transferat la Ajax Amsterdam.

La Dinamo, acesta a jucat în două perioade: în sezonul 2001-2002, sub formă de împrumut de la Ajax, și între 2007 și 2010, după care a plecat la AS Roma.

Are 3 titluri de campion în Liga 1: unul cu Rapid (1998-1999) și două cu Dinamo (2001-2002, 2006-2007), o Cupă a României (1997-1998) și o Supercupă a României (1999) cu Rapid.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2743
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

