Ziua îndrăgostiților olimpici Olivia Smart și Jean-Luc Baker s-au logodit chiar în timpul JO: „De la rivali la soț și soție!” +6 foto
FOTO: Instagram/@OLIVIASMARTX
Jocurile Olimpice

Ziua îndrăgostiților olimpici Olivia Smart și Jean-Luc Baker s-au logodit chiar în timpul JO: „De la rivali la soț și soție!”

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 19:33
  • Poveste de dragoste pe gheață: un rival devine logodnic la Milan-Cortina 2026

Într-un moment care a arătat că spiritul olimpic poate lua și o turnură romantică, două stele ale patinajului artistic și-au transformat rivalitatea în logodnă chiar la JO de Iarnă Milan-Cortina 2026. Și fix într-o zi de Valentine’s Day!

Olivia Smart și Jean-Luc Baker, două nume mari în lumea dansului pe gheață, au anunțat că s-au logodit pe 14 februarie, pe străzile romantice ale orașului Milano, în mijlocul tumultului competițional.

„Întotdeauna ai fost tu”

Olivia Smart, patinatoare care reprezintă Spania și care tocmai terminase competiția de dans pe gheață cu partenerul ei, Tim Dieck, pe un onorabil loc 9, a fost luată prin surprindere când Jean-Luc Baker, fost participant olimpic pentru echipa SUA, s-a aplecat în genunchi cu un inel în mână.

„It’s always been you” (Întotdeauna ai fost tu) a fost mesajul pe care Baker l-a folosit în montajul video publicat pe Instagram, ilustrând momente cheie din relația lor, de la concursuri până la gestul emoționant de cerere în căsătorie.

În clip apare momentul cu Jean-Luc ținând inelul în mână în timp ce Olivia concura, apoi scena propunerii: el îngenuncheat, ea plângând de fericire și un sărut pasional pe străzile milaneze. Plus poze cu inelul strălucind.

Foștii rivali au devenit iubiți

La rândul ei, Olivia a împărtășit vestea pe rețelele sociale cu o fotografie a inelului de logodnă, însoțită de mesajul: „Cea mai ușoară decizie pe care am luat-o vreodată. Da, de un milion de ori!”.

Cei doi erau rivali pe gheață înainte să devină iubiți. Au concurat unul împotriva celuilalt la Jocurile Olimpice din 2022 de la Beijing și la mai multe Campionate Mondiale.

FOTO Instagram
FOTO Instagram

Galerie foto (6 imagini)

FOTO Instagram FOTO Instagram FOTO Instagram FOTO Instagram FOTO Instagram
+6 Foto
labels.photo-gallery

Fanii s-au entuziasmat

Sute de mesaje de felicitare și emoticoane au umplut comentariile sub postările celor doi de pe rețelele sociale, transformând anunțul într-unul dintre momentele emoționante ale Olimpiadei.

Fanii s-au întrecut în comentarii entuziaste: „Asta e povestea perfectă!”, „Ce lacrimi de fericire!”, „De la rivali la soț și soție - wow!” au fost câteva dintre ele.

Proba de dans pe gheață a fost câștigată de perechea franceză Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron, urmați de americanii Madison Chock și Evan Bates, care au cucerit argintul. Bronzul l-a luat Canada, prin Piper Gilles și Paul Poirier.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Jocurile Olimpice IUBIRE patinaj artistic logodna olivia smart jean-luc baker
