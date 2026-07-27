CIO vrea să dea lovitura în 2028 Adevărata miză a sportului care a reapărut în programul JO după mai bine de 120 de ani
Cricketul ar putea da un restart Jocurilor Olimpice / IMAGO
Jocurile Olimpice

CIO vrea să dea lovitura în 2028 Adevărata miză a sportului care a reapărut în programul JO după mai bine de 120 de ani

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 17:13
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 17:15
  • Cricketul devine cheia prin care Comitetul Internațional Olimpic încearcă să cucerească interesul unei națiuni de aproape 1,5 miliarde de locuitori și al unei comunități globale de aproape două miliarde de fani
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După mai bine de un secol de absență, cricketul revine în programul Jocurilor Olimpice la Los Angeles 2028. Însă decizia Comitetului Internațional Olimpic are o miză care depășește cu mult terenul de joc.

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În realitate, CIO încearcă să cucerească cea mai mare piață sportivă aflată în plină expansiune: India. Un colț al planetei extrem de populat și încă insuficient cucerit.

Singura ediție a Jocurilor Olimpice în care cricketul a fost prezent a fost cea din 1900, care s-a desfășurat la Paris.

Miza uriașă a audiențelor pe o piață de două miliarde de suflete

Dacă în Europa și America de Sud fotbalul domină clar audiențele, în India cricketul este aproape o religie. Iar la nivel mondial estimările arată că sportul este urmărit de peste două miliarde de oameni.

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Așa că nu sportul în sine e singura miză, ci mai ales audiența! Introducerea cricketului la ediția viitoare a JO deschide o poartă directă către o comunitate care acum privește destul de rar spre Jocurile Olimpice. Dar care numără peste 2 miliarde de suflete.

Un magnet de audiență în zone în care aceasta lipsea

Cricketul e un sport care nu a prins grozav în Europa. E înrudit istoric cu baseball-ul și are câteva elemente comune și cu oina, sportul tradițional românesc.

La JO se va juca în format T20 (Twenty20), o variantă rapidă a cricketului. Un meci durează, de regulă, aproximativ 3 ore, mult mai puțin decât cricketul tradițional, de tip Test, care poate dura până la 5 zile!

Pentru CIO, miza este evidentă: atragerea unui public nou din regiuni unde Jocurile Olimpice nu au avut până acum aceeași forță comercială precum alte competiții sportive.

Iar cricketul ar putea fi un magnet de audiență uriaș nu numai în India, țară cu aproape 1,5 miliarde de locuitori, dar și în țările cu diaspora indiană numeroasă: Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Oman, Kuweit, Qatar, Bahrain, Marea Britanie, SUA sau Canada, cele mai multe fiind și extrem de potente financiar.

Tinerii pot fi cuceriți de JO

Un alt argument important îl reprezintă profilul publicului. Aproximativ jumătate dintre fanii cricketului au sub 35 de ani, exact categoria de spectatori pe care CIO încearcă să o atragă în ultimii ani.

CIO vrea să dea lovitura în 2028 Adevărata miză a sportului care a reapărut în programul JO după mai bine de 120 de ani CIO vrea să dea lovitura în 2028 Adevărata miză a sportului care a reapărut în programul JO după mai bine de 120 de ani

Nu în ultimul rând, India reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru drepturile de televiziune și streaming, iar includerea cricketului poate crește semnificativ valoarea comercială a Jocurilor Olimpice în viitor.

Drumul de la Los Angeles 2028 la ambițiile olimpice ale Indiei

Revenirea cricketului în programul olimpic s-ar putea transforma într-o strategie win-win. El ar putea fi și un avantaj strategic pentru India, care își promovează intens candidatura la organizarea Jocurilor Olimpice din 2036.

Prezența sportului național în programul olimpic ar putea amplifica interesul publicului și al sponsorilor pentru eveniment, oferind în același timp și celor de la CIO o relație mai puternică cu una dintre economiile cu cea mai rapidă dezvoltare din lume.

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