Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a lansat un atac dur la adresa celor care au criticat organizarea Campionatului Mondial din 2026.

Și a băgat sub preș toate incidentele de la turneul final, inclusiv hărțuirea naționalei Iranului în SUA.

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La o săptămână după încheierea turneului, conducătorul forului mondial a publicat un mesaj amplu în care a apărat modul în care FIFA a gestionat competiția organizată în Statele Unite, Canada și Mexic.

Gianni Infantino: „Ați fost consumați de ură”

Președintele FIFA a trimis „săgeți” către critici și către jurnaliștii incomozi care au relatat despre problemele apărute în timpul competiției.

„Pentru toți cei care au ratat sportul nostru minunat, emoțiile, sărbătoarea, bucuria, lacrimile, decepția și bucuria.

Pentru toți cei care n-au văzut copii, bebeluși, bunici și părinți venind împreună pentru acest sport minunat, le spun că îmi pare rău că meciurile s-au încheiat și îmi pare rău că au ratat toată bucuria. Îmi pare rău că ați fost consumați de ură și critici și că ați ratat tot.

Pentru cei din spatele pixurilor și foilor, din spatele ecranelor, care răspândesc ură și zvonuri false, vreau să vă spun că în timp ce voi stați în spate, noi la FIFA suntem în prima linie organizând, muncind din greu pentru a oferi cel mai mare spectacol din lume”, a transmis Infantino.

7 milioane de spectatori din peste 200 de țări au asistat la meciurile disputate în cele 16 orașe-gazdă, potrivit datelor prezentate de FIFA

În mesajul său, șeful FIFA a susținut că Mondialul s-a desfășurat fără probleme de securitate:

„N-am avut episoade de violență, n-am avut incidente, 100% siguranță și securitate, doar bucurie. Zero incidente, zero ostilitate, zero violență, doar bucurie, emoții și unitate. Toți au fost în siguranță și fericiți

Miliarde de oameni din întreaga lume s-au uitat la Campionatul Mondial de acasă și au împărtășit momente de pasiune pentru fotbal. Aproape toate vedetele din muzică, filme, divertisment și sport au participat, s-au bucurat de eveniment și au petrecut timp alături de noi și de fani. Au fost cu toții bucuroși”.

Infantino: „ N-au fost probleme cu naționala Iranului”. Realitatea e alta!

Naționala Iranului a fost poate cea mai chinuită națională de la Mondial. Nu i s-a permis să stea în Statele Unite, deși a avut de jucat de două ori la Los Angeles și o dată la Seattle.

Încă de la prima intrare în SUA, controalele autorităților au durat mai mult decât ar fi trebuit, iar această situație s-a repetat și în momentul în care încercau să se întoarcă în Mexic, având baza de pregătire la Tijuana.

După meciul de debut, 2-2 cu Noua Zeelandă, căpitanul Mehdi Taremi și fundașul stânga Saeed Al-Hawie au fost supuși unor controale suplimentare, iar un alt fotbalist a aflat că avea viza expirată.

Mai mult decât atât, la finalul meciului, jucătorii au avut la dispoziție doar un minut pentru recuperarea în băile cu gheață, deși durata optimă ar fi fost de aproximativ 12 minute, deoarece au fost somați să elibereze zona.

După ultimul meci din grupă, 1-1 cu Egipt, a treia remiză, Taremi nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Echipa sa era forțată să plece din nou imediat după meci în Mexic. L-a atacat inclusiv pe Infantino!

„Ne plângem de aceste lucruri încă de la început, e un dezastru la Campionatul Mondial. Un dezastru! Suntem jucători profesioniști într-o competiție profesionistă, nu este corect. Dacă este corect pentru FIFA.... Dar nu este corect!

Infantino a venit la primul meci și a spus că va rezolva toate problemele de aici. Nu a făcut nimic! Trebuie să luptăm împotriva a tot ce se întâmplă aici. Nu știu dacă își dorește sau nu să fim eliminați. Din punctul nostru de vedere, da!”, a tunat Taremi.

Deși a fost neînvinsă și a încheiat pe locul 3 grupa cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt, Iran a fost eliminată la golaveraj.

Ce spune Infantino? Totul perfect: „În timp ce ei sărbătoreau, voi erați ocupați să sădiți ură. În timp ce voi împrăștiați ură, noi am muncit necontenit să unim două țări aflate în război. Iran a intrat în SUA fără incidente și fără conflicte”.

Când echipa Iranului a început să joace, toate scandările împotriva lor s-au transformat într-o singură melodie. Fanii au devenit țara, au devenit echipa și au stat în spatele ei. N-a fost vorba despre politică. Fotbalul este despre unitate, nu diviziune. Fotbalul este mai mare decât ura și discriminarea. Gianni Infantino, președintele FIFA

Răspuns pentru criticile legate de vize

Președintele FIFA a vorbit și despre problemele întâmpinate de suporteri, oficiali și membri ai delegațiilor cărora le-a fost refuzat accesul în Statele Unite.

Printre cazurile contestate s-a numărat cel al arbitrului somalez Omar Abdulkadir Artan, care nu a putut intra în SUA și nu a mai arbitrat la turneul final.

„Țări care înfruntă mari probleme și alte obstacole au primit vize. Echipele lor au jucat, iar bucuria fanilor i-a umplut pe milioanele de oameni de acasă.

Ați vorbit despre puținii oameni care n-au primit vize și ați omis milioane din toate colțurile lumii care au primit. Pentru că fotbalul unește lumea, iar asta s-a văzut în mod impresionant în această vară

Sau când fotbalul a adus Haiti în fața lumii, o țară pe care mulți nu pot sau aleg să n-o viziteze”, a mai notat Infantino.

Ar fi timpul să lăsați pixurile și tastaturile și să arătați un pic de respect pentru echipele care au jucat cu inima și au tras din greu, pentru țările care au contribuit, pentru fanii care au venit și pentru copiii de pretutindeni care vor să viseze. E timpul să arătați ceva iubire. Gianni Infantino, președintele FIFA

A făcut referire și la cazul Folarin Balogun

Mesajul a inclus și o referire la deciziile disciplinare controversate din timpul turneului. Folarin Balogun a fost eliminat în partida câștigată de Statele Unite cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-0.

La presiunile președintelui Donald Trump, FIFA a suspendat aplicarea sancțiunii primite de fotbalist.

„Da, decizii «controversate» ale arbitrilor și sancțiuni «ciudate» cum ar fi un cartonaș roșu sau galben greșit sau decizia de a nu suspenda un jucător în anumite situații fac parte din rutină și sunt acceptate în unele dintre cele mai mari ligi din lume.

E ciudat că aceleași țări care au astfel de practici sunt cele care critică. Mondialul sărbătorește umanitatea”, a mai transmis acesta.

FOTO. Momentul în care a fost eliminat Balogun

Gianni Infantino: „Fie ca fotbalul să se ridice deasupra urii”

În încheiere, președintele FIFA le-a recomandat criticilor să se îndepărteze de ecrane și să urmărească mai atent emoțiile produse de fotbal.

„Pentru cei care își petrec timpul și energia ca să ne urască, vă rog să vă luați un moment ca să reflectați, să meditați, să vă rugați sau să vă uitați la un meci și să observați cu adevărat fețele, ochii și emoțiile.

Să găsiți pacea pe care noi la FIFA am găsit-o și am oferit-o prin intermediul celui mai mare Campionat Mondial.

Fie ca fotbalul să se ridice deasupra urii. În final, sunt incredibil de mândru ca președinte FIFA că am putut contribui măcar cu puțin la acest spectacol. E un sentiment minunat! Multă iubire pentru toți”, a încheiat președintele FIFA.

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