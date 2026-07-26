Messi, cadouri pentru colegi FOTO. Iubita unui coechipier a publicat imagini cu ce le-a oferit starul Argentinei: „Trebuie să vă arăt ceva foarte tare”

Lionel Messi (39 de ani) le-a oferit coechipierilor săi de la naționala Argentinei câte un cadou personalizat, odată cu încheierea Campionatului Mondial.

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Argentina a fost învinsă în finală de Spania, scor 0-1, iar Lionel Messi nu a reușit să câștige cel de-al doilea titlu mondial consecutiv.

În plus, nu se știe dacă liderul „pumelor” va mai continua la națională.

FOTO. Cadourile oferite de Messi coechipierilor săi, după CM 2026

Lionel Messi le-a oferit colegilor săi de la națională câte un rucsac personalizat, însoțit de un set pentru prepararea mate, o băutură tradițională din America de Sud.

Kelci-Rose Bowers, iubita lui Marcos Senesi, fundașul Argentinei, a dezvăluit pe rețelele de socializare cadoul oferit de Messi.

„Trebuie să vă arăt ceva foarte tare. O să vă placă foarte mult. Marcos a adus această geantă din cantonament. Are și numele lui scris pe ea.

Acesta este setul lui de mate. Messi le-a oferit acest cadou tuturor jucătorilor”, a spus Bowers, care este și ea fotbalistă, la Bournemouth, citată de talksport.com.

Rucsacul era de culoare maro și personalizat cu numele fiecărui jucător, dar și cu logo-urile Federației Argentiniene de Fotbal și ale Cupei Mondiale.

Setul pentru prepararea băuturii mate conținea recipientul specific, un pachet de frunze de yerba mate și bombilla, paiul metalic prevăzut cu filtru, conform abola.pt.

Pachetul mai conținea și un termos Stanley auriu, gravat cu logo-ul brandului personal al lui Lionel Messi.

Marcos Senesi a jucat doar în două partide la CM 2026. A fost integralist în meciul cu Iordania, scor 3-1, și a bifat 18 minute în finala cu Spania.

Mate este o băutură tradițională bogată în cofeină, foarte populară în America de Sud. Ea se prepară prin infuzarea frunzelor uscate de yerba mate în apă fierbinte și este consumată în mod tradițional cu ajutorul unei bombilla, paiul metalic specific acestei băuturi.

KELCI ROSE MOSTRÓ EL REGALO DE MESSI A SUS COMPAÑEROS 🧉🇦🇷



La pareja de Marcos Senesi mostró el bolso matero que el capitán argentino le regaló a todos sus compañeros, en el #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/B2ianCjoVd — DSPORTS (@DSports) July 25, 2026

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