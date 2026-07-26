Răzvan Puiu (22 de ani), cunoscut în lumea esports drept RVPLegend10, a devenit campion mondial la jocul EA FC.

Puiu este campionul eSuperligii din ultimele două sezoane, reușind să câștige în 2025 cu Universitatea Craiova, iar în 2026 cu CFR Cluj.

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FC Pro World Championship a reunit la Paris cei mai buni 36 de jucători ai lumii. Competiția a făcut parte din Campionatul Mondial de Esports și, deși inițial era programată să se desfășoare la Riyadh, în Arabia Saudită, organizatorii au mutat întrecerea în capitala Franței.

RVPlegend10, campion mondial la EA FC după un parcurs fantastic

Formatul competiției a fost identic cu cel utilizat în Conference League la fotbal. Cei 36 de participanți au evoluat într-o singură grupă, fiecare disputând câte șase meciuri. Primii opt clasați s-au calificat direct în optimi, în timp ce ocupanții locurilor 9-24 s-au înfruntat în play-off.

Răzvan Puiu a încheiat faza ligii pe locul 11, cu 10 puncte, după un bilanț de 3 victorii, un egal și două înfrângeri, suficient pentru a continua lupta pentru titlul mondial.

A învins trei dintre primii patru clasați ai fazei ligii

Răzvan Puiu a cucerit titlul mondial după un parcurs perfect în faza eliminatorie, unde a trebuit să treacă de 3 dintre primii 4 clasați în faza ligii.

Parcursul românului a fost cu atât mai impresionant cu cât a reușit să îi învingă pe trei dintre primii patru clasați ai fazei ligii.

În finala cu levyfinn, Răzvan s-a aflat la conducere încă din start. A condus cu 4-2 la pauză, iar în repriza a doua s-a desprins la 6-2. Neamțul a reușit să înscrie de trei ori, însă n-a putut împinge meciul în prelungiri.

VIDEO. Finala Mondialului EA FC câștigată de Răzvan Puiu

Iar RVPlegend10 a devenit primul român care câștigă Mondialul de EA FC și s-a ales cu un pot de 250.000 de dolari, cel mai mare premiu din cariera sa.

Acesta va face un salt uriaș în clasamentul mondial, de pe locul 30 direct pe locul 4!

Rezultatele obținute de Răzvan Puiu în faza eliminatorie:

6-3 cu Umut (Germania)

(Germania) 7-3 cu GugaFerraz (Brazilia)

(Brazilia) 5-4 cu Alihan (Bulgaria)

(Bulgaria) 10-8 cu Nassada (Maroc)

(Maroc) 6-5 cu LevyFinn (Germania)

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