Crina Pintea (35 de ani) și Emma Friis (26 de ani) și-au prelungit contractele cu CSM București.

Căpitanul „tigroaicelor” va continua până în vara anului 2027, în timp ce extrema stânga daneza va juca pentru campioana României până în 2028.

CSM București a anunțat primele mutări pentru sezonul următor.

Crina Pintea și Emma Friis și-au prelungit contractele cu CSM București

Crina Pintea, pivot ce se află la CSM București din anul 2022, și-a prelungit contractul cu campioana României până în anul 2027.

Aceasta a oferit și o primă reacție, în care a dezvăluit motivul pentru care a decis să continue:

„Alături de CSM București am avut parte de experiențe și performanțe importante în ultimii ani și am ales să continui acest drum pentru că simt în continuare responsabilitatea, dorința și focul de a lupta . Pentru echipă! Pentru club! Pentru mine!”, a declarat Crina Pintea, potrivit site-ului oficial al celor de la CSM București.

17 goluri a marcat Crina Pintea pentru CSM București în această stagiune din Liga Campionilor

Ajunsă în Capitală, în anul 2024, Emma Friis va rămâne și ea la CSM București încă două sezoane.

„Sunt foarte fericită că voi rămâne la CSM! Aștept cu nerăbdare să continui munca alături de echipă și să ne dezvoltăm împreună pentru a ne atinge obiectivele!”, a declarat daneza, potrivit sursei citate.

Bojana Popovici: „Un pas foarte important”

Noua antrenoare a tigroaicelor, Bojana Popovic, s-a declarat și ea fericită de vestea primită:

„Este un pas foarte important pentru club și pentru echipă faptul că Emma Friis și Crina Pintea și-au prelungit contractele alături de familia CSM. Ambele jucătoare aduc abilități excepționale de handbal și experiența valoroasă necesară pentru ca clubul nostru să-și atingă obiectivele.

Sunt încântată de tot ceea ce urmează și fericită că voi continua să am oportunitatea de a lucra alături de ele”

CSM București mai are de jucat un singur meci în acest an. „Tigroaicele” o vor găzdui pe HC Zalău, într-un meci programat pe 29 decembrie, cu începere de la ora 20:30.

