(58 de ani), cel mai bătrân jucător în activitate, ar putea evolua încă un sezon. Atacantul japonez ar bifa cel de-al 41-lea sezon din cariera de fotbalist profesionist.

Legitimat la Atletico Suzuka, în Liga 4 a Japoniei, Kazuyoshi Miura este aproape de un împrumut.

Kazuyoshi Miura este dorit de Fukushima United, club ce evoluează în a treia ligă, sub formă de împrumut pentru un an.

Atacantul japonez nu a semnat, momentan, contractul cu noua sa echipă, însă cele două părți s-ar fi înțeles deja.

Oficializarea mutării s-ar putea realiza pe 11 ianuarie, la ora 11 și 11 minute, trimitere directă către numărul purtat de fostul internațional japonez , susține france24.com.

Astfel, la doar o lună de la semnarea noului său angajament, Kazuyoshi Miura va împlini vârsta de 59 de ani.

Atacantul japonez are o carieră ce se întinde pe parcursul a 4 decenii , fiind, în prezent, mai bătrân decât unii antrenori de top, precum Jurgen Klopp sau Pep Guardiola.

Kazuyoshi Miura a debutat în fotbalul profesionist, în 1986, pentru echipa braziliană Santos. Totuși, a reușit să evolueze numai în 2 partide, fiind, ulterior, cumpărat de Palmeiras.

Atacantul a evoluat pentru 7 echipe din Brazilia și a câștigat 2 campionate regionale.

În 1990, Kazuyoshi Miura a revenit în țara natală, unde a câștigat titlul de 2 ori, 2 Cupe ale Japoniei și 3 Supercupe ale Japoniei, cu Verdy Kawasaki.

În 1998 a fost transferat la Dinamo Zagreb, unde a evoluat în 12 partide. Deși nu a contribuit la nicio reușită, atacantul și-a trecut în palmares titlul de campion al Croației.

Revenit în Japonia, Miura nu a mai reușit să își mai treacă în palmares niciun trofeu.

752 de meciuri a jucat Kazuyoshi Miura la nivel profesionist

Pe plan internațional, Miura este al doilea cel mai bun marcator al naționalei Japoniei, cu 55 de goluri marcate. Mai mult, atacantul a făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Asiei, în 1992, și a participat la Cupa Mondială din Franța, în 1998.

În stagiunea precedentă, atacantul a jucat numai 69 de minute, în 7 partide.

Ultimul gol marcat de Kazuyoshi Miura datează din 12 noiembrie 2022. Fostul internațional japonez a punctat, în duelul dintre Atletico Suzuka și FC Osaka, 1-2.

1.137 de zile au trecut de la ultimul gol marcat al lui Kazuyoshi Miura

