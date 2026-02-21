Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație +11 foto
Kamila Sellier, cu sângele șiroind pe față după accidentare Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație

Theodor Jumătate
Publicat: 21.02.2026, ora 15:06
  • Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital și operată la față după accidentarea înfiorătoare suferită în cursa de 1.500 m la patinaj viteză pe pistă scurtă. Ce se știe despre starea sportivei poloneze. 

A șasea cursă a sferturilor de finală la 1.500 m, patinaj viteză pe pistă scurtă (short-track), s-a încheiat dramatic, cu o accidentare horror.

Sellier, lovită neintenționat în zona ochiului

La un moment dat, poloneza Kamila Sellier a căzut împreună cu Arianna Fontana (Italia) și Kristen Santos-Griswold (SUA).

Americanca a lovit-o neintenționat pe Sellier cu lama patinei în zona ochiului.

Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice
Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice

Galerie foto (11 imagini)

Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice Fotografii: capturi TV Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice Momentele unei accidentări horror la patinaj la Jocurile Olimpice
+11 Foto
labels.photo-gallery

Arbitrii au oprit imediat cursa vineri (reluată ulterior), sportiva poloneză fiind luată cu targa de pe patinoar și transportată de urgență la spital. Sângera din cauza unor tăieturi pe față, la pleoapă și pe obraz.

„Tăietura, suturată. Știm că ochiul Kamilei este bine”

„Există posibilitatea unei fracturi de pomete. Umflătura e atât de mare încât nu-și poate deschide ochiul. Tăietura de pe obraz a fost suturată”, a transmis Aleksander Dzieciolowski, jurnalist TVP Sport, potrivit site-ului Meczyki.pl.

Sellier, după ce a fost lovită de Griswold Foto: Imago Sellier, după ce a fost lovită de Griswold Foto: Imago
Sellier, după ce a fost lovită de Griswold Foto: Imago

Comentatoarea Eurosport Polonia, Patrycja Maliszewska, a dat o veste bună în scurt timp: „Știm că ochiul Kamilei este bine. Acesta este cel mai important mesaj momentan”.

Sellier, operată: „A trecut primele teste la ochi”

La spital, a fost confirmată fractura la pomete. Vineri noapte, intervenție chirurgicală.

„A fost operată și osul refăcut. Kamila s-a trezit de dimineață cu fața tumefiată. Nu a putut dormi prea mult”, a declarat sâmbătă Konrad Niedzwiedzki, șeful delegației poloneze, la Eurosport.

Kamila Sellier, pe targă, Kamila Sellier, pe targă,
Kamila Sellier, pe targă,

A adăugat: „Hubert Krysztofiak, medicul-șef al lotului nostru, mi-a zis aseară că astăzi vor fi făcute teste de mobilitate a globului ocular. Ieri, a trecut primele examene la ochi. Era esențial pentru noi”.

polonia accidentare Jocurile Olimpice patinaj viteza short-track Kamila Sellier
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share