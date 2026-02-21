Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital și operată la față după accidentarea înfiorătoare suferită în cursa de 1.500 m la patinaj viteză pe pistă scurtă. Ce se știe despre starea sportivei poloneze.

A șasea cursă a sferturilor de finală la 1.500 m, patinaj viteză pe pistă scurtă (short-track), s-a încheiat dramatic, cu o accidentare horror.

Sellier, lovită neintenționat în zona ochiului

La un moment dat, poloneza Kamila Sellier a căzut împreună cu Arianna Fontana (Italia) și Kristen Santos-Griswold (SUA).

Americanca a lovit-o neintenționat pe Sellier cu lama patinei în zona ochiului.

Arbitrii au oprit imediat cursa vineri (reluată ulterior), sportiva poloneză fiind luată cu targa de pe patinoar și transportată de urgență la spital. Sângera din cauza unor tăieturi pe față, la pleoapă și pe obraz.

„Tăietura, suturată. Știm că ochiul Kamilei este bine”

„Există posibilitatea unei fracturi de pomete. Umflătura e atât de mare încât nu-și poate deschide ochiul. Tăietura de pe obraz a fost suturată”, a transmis Aleksander Dzieciolowski, jurnalist TVP Sport, potrivit site-ului Meczyki.pl.

Sellier, după ce a fost lovită de Griswold Foto: Imago

Comentatoarea Eurosport Polonia, Patrycja Maliszewska, a dat o veste bună în scurt timp: „Știm că ochiul Kamilei este bine. Acesta este cel mai important mesaj momentan”.

Sellier, operată: „A trecut primele teste la ochi”

La spital, a fost confirmată fractura la pomete. Vineri noapte, intervenție chirurgicală.

„A fost operată și osul refăcut. Kamila s-a trezit de dimineață cu fața tumefiată. Nu a putut dormi prea mult”, a declarat sâmbătă Konrad Niedzwiedzki, șeful delegației poloneze, la Eurosport.

Kamila Sellier, pe targă,

A adăugat: „Hubert Krysztofiak, medicul-șef al lotului nostru, mi-a zis aseară că astăzi vor fi făcute teste de mobilitate a globului ocular. Ieri, a trecut primele examene la ochi. Era esențial pentru noi”.

