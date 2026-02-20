Se gândește la retragere Julia Sauter, după performanța de la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Nu este un sport în care poți deveni bogat”

Julia Sauter (28 de ani), reprezentanta României la patinaj artistic, a vorbit despre retragere, după ce a obținut locul 17 în finala de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.

Sauter a dezvăluit că ia în calcul să se retragă în maximum doi ani, după ce a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din istoria patinajului românesc la Jocurile Olimpice.

Julia Sauter: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”

„Poate încă un an, maximum doi (n.r. - mai concurează). Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită.

Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și, la un moment dat, trebuie să înfrunți realitatea.

Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață și nu mai ești tânăr”, a spus Julia Sauter pentru Golden Skate, citată de digisport.ro.

Julia Sautner: „Sunt fără cuvinte”

Sportiva a vorbit și despre secretul performanței obținute la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită.

Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana (n.r. antrenoarea sa) m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în «valiza» mea.

Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

A fost puțin mai dificil, dar acum aveam aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, și acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez. Și a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a ne întoarce mereu în prezent.

Un alt instrument este consecvența în antrenament, la care am lucrat din greu pe tot parcursul sezonului, și învățarea să mă bazez pe asta. Și asta a fost, de asemenea, un proces.

La începutul sezonului, mergeam mereu la competiții și eram blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile proaste și asta mă făcea nervoasă.

Astăzi (n.r. joi) am fost cu adevărat prezentă aici și acum, și a funcționat, și încă sunt fără cuvinte”, a concluzionat Julia Sauter pentru sursa citată.

Portdrapelul României la Milano-Cortina

Julia Sauter este născută în Germania, la Weingarten, și a ales să reprezinte România începând cu 2012.

A adunat 9 titluri naționale și a reușit să obțină 3 clasări în top 10 la Europene.

În octombrie 2025 a obținut cetățenia română și a fost portdrapelul României la deschiderea acestei ediții a Jocurilor Olimpice.

Rezultatele României la patinaj artistic la Jocurile Olimpice

Zoltan Kelemen - locul 23 (2014)

Zoltan Kelemen - locul 29 (2010)

Gheorghe Chiper - locul 14 (2006)

Roxana Luca - locul 26 (2006)

Gheorghe Chiper - locul 23 (2002)

Roxana Luca - locul 23 (2002)

Cornel Gheorghe - locul 21 (1998)

Cornel Gheorghe - locul 14 (1994)

Marius Negrea - locul 19 (1994)

Marius Negrea - locul 27 (1992)

Gheorghe Fazekas - locul 17 (1972)

Beatrice Huștiu - locul 29 (1968)

Roman Turușanco - locul 19 (1936)

Irina Timcic/Alfred Eisenbeisser-Ferraru - locul 13 (1936)

