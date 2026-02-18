Johannes Hosflot Klaebo a câștigat a 5-a probă de schi fond la Milano Cortina 2026, sprint pe echipe.

Are zece victorii în total, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur all-time la JO de Iarnă.

Norvegianul, 29 de ani, este al doilea după Michael Phelps în istoria Jocurilor.

Nu mai este nicio surpriză. Fiecare probă masculină la schi fond în această ediție a Jocurilor Olimpice a avut un singur câștigător.

„Dealul acesta a fost făcut pentru Klaebo”

Norvegianul-miracol, Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, a învins și astăzi la Val di Fiemme.

A fost primul și la sprint pe echipe, alături de compatriotul său Einar Hedegart (25).

Klaebo a fost mereu primul la Val di Fiemme Foto: Imago

Pe ultima urcare înaintea sosirii, Klaebo a fost irezistibil cu ascensiunea sa fulminantă.

Johannes Klæbo laver sit velkendte ryk på den sidste bakke og sikrer sig sin 10. guldmedalje i holdsprinten med Einar Hedegart! 🥇🇳🇴 pic.twitter.com/WGvl5nS379 — Eurosport Danmark (@eurosportdk) February 18, 2026

Jann Post, comentatorul televiziunii naționale norvegiene NRK, a exclamat, potrivit VG.no: „Dealul acesta a fost făcut pentru Klaebo sau Klaebo a fost creat pentru acest deal!”.

3 curse olimpice de sprint pe echipe consecutive a câștigat Klaebo. A schimbat doar partenerul: Martin Sundby la PyeongChang 2018, Erik Valnes la Beijing 2022 și Einar Hedegart la Milano Cortina 2026

Acum, pe podium au mai urcat SUA (2) și Italia (3).

Ediția Jocurilor în care Klaebo și-a dublat victoriile

Aceasta a fost cea de-a cincea medalie de aur a lui Klaebo în acest an.

Înainte, cucerise aurul la skiathlon, sprint individual, 10 km și 4x7,5 km ștafetă.

Johannes Klaebo (stânga), alături de Einar Hedegart Foto: Imago

Are cinci victorii din cinci. Încă una, sâmbătă, la 50 km, și face șase din șase! La fel ca la ultimul Campionat Mondial, acasă, la Trondheim.

La precedentele două Jocuri (2018-2022), a învins de cinci ori. Acum și-a dublat succesele, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur din istoria Jocurilor de Iarnă.

10 triumfuri are Klaebo la Jocuri, două peste cei care dețineau precedentul record: Marit Bjorgen, Bjorn Daehlie (ambii schi fond) și Ole Einar Bjorndalen (biatlon)

În fața lui a rămas doar înotătorul Michael Phelps, incluzând și Jocurile de Vară. Americanul are însă 23 de medalii de aur.

