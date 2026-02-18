5 din 5 la JO 2026! Numai aur Poate ajunge la 6 din 6! Performanța extraordinară a norvegianului-minune care a câștigat 10 medalii de aur la Jocurile Olimpice
Johannes Klaebo, astăzi, trecând linia de sosire Foto: Imago
Jocurile Olimpice

5 din 5 la JO 2026! Numai aur Poate ajunge la 6 din 6! Performanța extraordinară a norvegianului-minune care a câștigat 10 medalii de aur la Jocurile Olimpice

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 15:01
  • Johannes Hosflot Klaebo a câștigat a 5-a probă de schi fond la Milano Cortina 2026, sprint pe echipe. 
  • Are zece victorii în total, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur all-time la JO de Iarnă. 
  • Norvegianul, 29 de ani, este al doilea după Michael Phelps în istoria Jocurilor.

Nu mai este nicio surpriză. Fiecare probă masculină la schi fond în această ediție a Jocurilor Olimpice a avut un singur câștigător.

„Piciorul meu e încă bucăți” Lindsey Vonn a fost transportată la un spital din SUA. Gestul emoționant făcut de schioarea americană
Citește și
„Piciorul meu e încă bucăți” Lindsey Vonn a fost transportată la un spital din SUA. Gestul emoționant făcut de schioarea americană
Citește mai mult
„Piciorul meu e încă bucăți” Lindsey Vonn a fost transportată la un spital din SUA. Gestul emoționant făcut de schioarea americană

„Dealul acesta a fost făcut pentru Klaebo”

Norvegianul-miracol, Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, a învins și astăzi la Val di Fiemme.

  • A fost primul și la sprint pe echipe, alături de compatriotul său Einar Hedegart (25). 
Klaebo a fost mereu primul la Val di Fiemme Foto: Imago Klaebo a fost mereu primul la Val di Fiemme Foto: Imago
Klaebo a fost mereu primul la Val di Fiemme Foto: Imago

Pe ultima urcare înaintea sosirii, Klaebo a fost irezistibil cu ascensiunea sa fulminantă.

Jann Post, comentatorul televiziunii naționale norvegiene NRK, a exclamat, potrivit VG.no: „Dealul acesta a fost făcut pentru Klaebo sau Klaebo a fost creat pentru acest deal!”.

3 curse olimpice
de sprint pe echipe consecutive a câștigat Klaebo. A schimbat doar partenerul: Martin Sundby la PyeongChang 2018, Erik Valnes la Beijing 2022 și Einar Hedegart la Milano Cortina 2026

Acum, pe podium au mai urcat SUA (2) și Italia (3).

Ediția Jocurilor în care Klaebo și-a dublat victoriile

Aceasta a fost cea de-a cincea medalie de aur a lui Klaebo în acest an.

Johannes Klaebo (stânga), alături de Einar Hedegart Foto: Imago Johannes Klaebo (stânga), alături de Einar Hedegart Foto: Imago
Johannes Klaebo (stânga), alături de Einar Hedegart Foto: Imago

Are cinci victorii din cinci. Încă una, sâmbătă, la 50 km, și face șase din șase! La fel ca la ultimul Campionat Mondial, acasă, la Trondheim.

La precedentele două Jocuri (2018-2022), a învins de cinci ori. Acum și-a dublat succesele, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur din istoria Jocurilor de Iarnă.

10 triumfuri
are Klaebo la Jocuri, două peste cei care dețineau precedentul record: Marit Bjorgen, Bjorn Daehlie (ambii schi fond) și Ole Einar Bjorndalen (biatlon)

În fața lui a rămas doar înotătorul Michael Phelps, incluzând și Jocurile de Vară. Americanul are însă 23 de medalii de aur.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
norvegia Jocurile Olimpice schi fond record milano cortina Johannes Hosflot Klaebo
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share