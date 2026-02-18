- Johannes Hosflot Klaebo a câștigat a 5-a probă de schi fond la Milano Cortina 2026, sprint pe echipe.
- Are zece victorii în total, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur all-time la JO de Iarnă.
- Norvegianul, 29 de ani, este al doilea după Michael Phelps în istoria Jocurilor.
Nu mai este nicio surpriză. Fiecare probă masculină la schi fond în această ediție a Jocurilor Olimpice a avut un singur câștigător.
„Dealul acesta a fost făcut pentru Klaebo”
Norvegianul-miracol, Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, a învins și astăzi la Val di Fiemme.
- A fost primul și la sprint pe echipe, alături de compatriotul său Einar Hedegart (25).
Pe ultima urcare înaintea sosirii, Klaebo a fost irezistibil cu ascensiunea sa fulminantă.
Jann Post, comentatorul televiziunii naționale norvegiene NRK, a exclamat, potrivit VG.no: „Dealul acesta a fost făcut pentru Klaebo sau Klaebo a fost creat pentru acest deal!”.
Acum, pe podium au mai urcat SUA (2) și Italia (3).
Ediția Jocurilor în care Klaebo și-a dublat victoriile
Aceasta a fost cea de-a cincea medalie de aur a lui Klaebo în acest an.
- Înainte, cucerise aurul la skiathlon, sprint individual, 10 km și 4x7,5 km ștafetă.
Are cinci victorii din cinci. Încă una, sâmbătă, la 50 km, și face șase din șase! La fel ca la ultimul Campionat Mondial, acasă, la Trondheim.
La precedentele două Jocuri (2018-2022), a învins de cinci ori. Acum și-a dublat succesele, devenind sportivul cu cele mai multe medalii de aur din istoria Jocurilor de Iarnă.
În fața lui a rămas doar înotătorul Michael Phelps, incluzând și Jocurile de Vară. Americanul are însă 23 de medalii de aur.