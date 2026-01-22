Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina
Jocurile Olimpice de Iarnă. Sursa: fotomontaj GOLAZO.ro /
Jocurile Olimpice

Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 22:05
  • România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.

Componența delegației a fost aprobată de Comitetul Executiv al COSR, iar lotul este format din 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor fi însoțiți de staff-uri tehnice și vor fi cazați în șase sate olimpice.

Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul
Citește și
Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul
Citește mai mult
Scandal cu „Borat” în Liga Campionilor Trei suporteri, arestați după ce s-au deghizat în personajul care a ironizat Kazahstanul

29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Sportivii români vor concura la nouă discipline sportive:

Biatlon (Anterselva)

  • Feminin: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea
  • Masculin: George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
  • Antrenori: Gheorghe Stoian (principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe (antrenor prinicipal - feminin)

Bob (Cortina)

  • Titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea
  • Rezervă: Andrei Nica
  • Antrenori: Iulian Păcioianu (principal), Dorin Grigore

Patinaj artistic (Milano)

  • Feminin: Julia Sauter
  • Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Cortina)

  • Feminin: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu
  • Masculin: Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
  • Antrenori: Alexandru Comșa (principal), Radu Eugen (secund)

Sărituri cu schiurile (Predazzo)

  • Feminin: Daniela Toth, Delia Folea,
  • Masculin: Daniel Cacina, Mihnea Spulber
  • Antrenori: Florin Spulber (principal), Adrian Comănescu

Schi alpin (Cortina / Bormio)

  • Feminin (Cortina): Sofia Moldovan
  • Masculin (Bormio): Alexandru Ștefănescu
  • Antrenori: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)

Schi fond (Predazzo)

  • Feminin: Delia Reit
  • Masculin: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
  • Antrenori: Ioan Lungociu (principal), Ioan Poponeci

Snowboard (Livigno)

  • Feminin: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
  • Antrenori: Kinda Geza (principal), Zoltan Reisz

Vor fi patru ceremonii de deschidere

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

  • Milano: Julia Sauter (patinaj artistic)
  • Livigno: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)
  • Predazzo: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)
  • Cortina d’Ampezzo: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

Citește și

FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita
Stranieri
20:57
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita
Citește mai mult
Florinel Coman, încă un gol VIDEO. Românul de la Al Gharafa a făcut șah-mat apărarea fostei echipe a lui Olăroiu » Cum a sărbătorit reușita

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Jocurile Olimpice COSR romania jocurile olimpice de iarna
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share