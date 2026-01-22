Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

- România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.
Componența delegației a fost aprobată de Comitetul Executiv al COSR, iar lotul este format din 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor fi însoțiți de staff-uri tehnice și vor fi cazați în șase sate olimpice.
29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.
Sportivii români vor concura la nouă discipline sportive:
Biatlon (Anterselva)
- Feminin: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea
- Masculin: George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
- Antrenori: Gheorghe Stoian (principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe (antrenor prinicipal - feminin)
Bob (Cortina)
- Titulari: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea
- Rezervă: Andrei Nica
- Antrenori: Iulian Păcioianu (principal), Dorin Grigore
Patinaj artistic (Milano)
- Feminin: Julia Sauter
- Antrenor: Roxana Luca
Sanie (Cortina)
- Feminin: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu
- Masculin: Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
- Antrenori: Alexandru Comșa (principal), Radu Eugen (secund)
Sărituri cu schiurile (Predazzo)
- Feminin: Daniela Toth, Delia Folea,
- Masculin: Daniel Cacina, Mihnea Spulber
- Antrenori: Florin Spulber (principal), Adrian Comănescu
Schi alpin (Cortina / Bormio)
- Feminin (Cortina): Sofia Moldovan
- Masculin (Bormio): Alexandru Ștefănescu
- Antrenori: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)
Schi fond (Predazzo)
- Feminin: Delia Reit
- Masculin: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
- Antrenori: Ioan Lungociu (principal), Ioan Poponeci
Snowboard (Livigno)
- Feminin: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
- Antrenori: Kinda Geza (principal), Zoltan Reisz
Vor fi patru ceremonii de deschidere
Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.
România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:
- Milano: Julia Sauter (patinaj artistic)
- Livigno: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)
- Predazzo: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)
- Cortina d’Ampezzo: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)