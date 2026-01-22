Cine reprezintă România COSR a anunțat lista celor 29 de sportivi care vor fi prezenți la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă, care se va desfășura în perioada 6–22 februarie 2026, în Italia, la Milano-Cortina d’Ampezzo.

Componența delegației a fost aprobată de Comitetul Executiv al COSR, iar lotul este format din 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor fi însoțiți de staff-uri tehnice și vor fi cazați în șase sate olimpice.

29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări , care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Sportivii români vor concura la nouă discipline sportive:

Biatlon (Anterselva)

Feminin : Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea

: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea Masculin : George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

: George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev Antrenori: Gheorghe Stoian (principal), Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu, Vasile Gheorghe (antrenor prinicipal - feminin)

Bob (Cortina)

Titulari : Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea

: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea Rezervă : Andrei Nica

: Andrei Nica Antrenori: Iulian Păcioianu (principal), Dorin Grigore

Patinaj artistic (Milano)

Feminin: Julia Sauter

Julia Sauter Antrenor: Roxana Luca

Sanie (Cortina)

Feminin : Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu

: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu Masculin : Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

: Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban Antrenori: Alexandru Comșa (principal), Radu Eugen (secund)

Sărituri cu schiurile (Predazzo)

Feminin : Daniela Toth, Delia Folea,

: Daniela Toth, Delia Folea, Masculin : Daniel Cacina, Mihnea Spulber

: Daniel Cacina, Mihnea Spulber Antrenori: Florin Spulber (principal), Adrian Comănescu

Schi alpin (Cortina / Bormio)

Feminin (Cortina): Sofia Moldovan

(Cortina): Sofia Moldovan Masculin (Bormio): Alexandru Ștefănescu

(Bormio): Alexandru Ștefănescu Antrenori: Luigi Rossi (feminin), Andrei Burchiu (masculin)

Schi fond (Predazzo)

Feminin : Delia Reit

: Delia Reit Masculin : Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru Antrenori: Ioan Lungociu (principal), Ioan Poponeci

Snowboard (Livigno)

Feminin : Kata Mandel, Henrietta Bartalis

: Kata Mandel, Henrietta Bartalis Antrenori: Kinda Geza (principal), Zoltan Reisz

Vor fi patru ceremonii de deschidere

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

Milano : Julia Sauter (patinaj artistic)

: Julia Sauter (patinaj artistic) Livigno : Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin) Predazzo : Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)

: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond) Cortina d’Ampezzo: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

