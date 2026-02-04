„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la  FC Botoșani +10 foto
Valeriu Iftime
Superliga

„Am putea rata play-off-ul” Valeriu Iftime, îngrijorat pentru situația de la FC Botoșani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 11:23
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 11:23
  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, se teme că echipa sa nu se va clasa în primele 6 la finalul sezonului regular.
  • Echipa pregătită de Leo Grozavu a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în campionat, fără să marcheze vreun gol!

Ultima victorie obținută de FC Botoșani în Liga 1 a fost pe 30 noiembrie 2025, atunci când moldovenii o învingeau pe Unirea Slobozia cu 1-0, în etapa 18.

Valeriu Iftime: „Mă tem că am putea rata play-off-ul

În ciuda situației dificile din ultimele etape, Valeriu Iftime e încrezător că FC Botoșani își va reveni.

„Acum, avem dreptul să dăm vina pe orice. Am dat vina pe ceață la meciul cu CFR Cluj, am dat vina pe gheață la meciul cu Csikszereda, unde trebuia să câștigăm. Nu pot să dau vina pe nimic la meciul cu Craiova, deoarece ăia sunt mai buni, dar puteam să jucăm mai bine cu ei.

La meciul de astăzi (n.r. - de luni), la minus 14 grade… e bine că nu am înghețat. În condițiile acestea de fotbal, dacă vrei să dai gol, trebuie să fii mai inspirat.

Sincer, mă tem că am putea rata play-off-ul, deoarece nu ai nici argumente fotbalistice, nu ai nici terenuri și oricând se poate rupe ceva. Totul este și la limita hazardului. Eu zic că ne vom reveni”, a precizat Valeriu Iftime, conform prosport.ro.

Finanțatorul clubului FC Botoșani, a identificat și din ce cauză echipa sa e aproape să rateze play-off-ul.

Există prime, dar nu mai vorbesc despre ele. De când am vorbit (n.r. - despre prime) nu mai prind play-off-ul. O să ne vedem de viața noastră și de salariile noastre.

Să ajungem la play-off și discutăm apoi și despre prime. Dacă ajungem acolo, sigur au bani. Dar nu spun cât sau cum le plătim”, a declarat Iftime, conform digisport.ro.

Ultimele 6 meciuri jucate de FC Botoșani în Liga 1:

  • 0-0 cu Oțelul, pe 2 februarie (etapa 24)
  • 0-2 cu U Craiova, pe 24 ianuarie (etapa 23)
  • 0-1 cu Csikszereda, pe 18 ianuarie (etapa 22)
  • 0-1 cu CFR Cluj, pe 19 decembrie 2025 (etapa 21)
  • 0-0 cu FC Argeș, pe 13 decembrie 2025 (etapa 20)
  • 0-0 cu Rapid, pe 8 decembrie 2025 (etapa 19)

Valeriu Iftime: „Lucrurile sunt grave”

Oficialul clubului moldovean a vorbit și despre meciul jucat de FC Botoșani cu Oțelul Galați, luni, scor 0-0.

„N-am putut să văd meciul, pentru că am avut o ședință de partid destul de discretă și n-am avut cum să mă uit la televizor, decât în pauză.

Mi-a spus cineva ce a fost. Da, pentru noi este un rezultat prost. Trebuia să câștigăm astăzi (n.r. - luni). Lucrurile sunt grave, dar Oțelul este o echipă bună în deplasare. De acum, trebuie să muncim mult.

(n.r. - Este al șaselea meci consecutiv fără victorie în campionat) Da, începe să apese asta pe moral. Am înțeles că am avut și o bară. E vorba de încredere”, a mai adăugat Valeriu Iftime.

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)
Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)

Galerie foto (10 imagini)

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1 (FOTO: Universitatea Craiova)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Pentru FC Botoșani urmează meciul cu FCSB de joi, de la ora 20:30, din etapa 25 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, echipa antrenată de Leo Grozavu se află pe locul 6, cu 39 de puncte, în timp ce campioana României se poziționează pe locul 11, cu 34 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2U Craiova2446
3Dinamo2445
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2437
9CFR Cluj2435
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Unirea Slobozia2521
14Csikszereda2419
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2411

liga 1 fc botosani valeriu iftime play-off
