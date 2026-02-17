Comparație Craiova - Dinamo MM Stoica analizează primele două clasate din Liga 1: „Aceasta e singura echipă la poarta căreia nu prea am ajuns” +38 foto
Foto: Raed Krishan
Comparație Craiova - Dinamo MM Stoica analizează primele două clasate din Liga 1: „Aceasta e singura echipă la poarta căreia nu prea am ajuns”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 19:56
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 09:12
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a făcut o comparație între primele două clasate din Liga 1, Universitatea Craiova și Dinamo.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, U Craiova și Dinamo au obținut matematic calificarea în play-off, după victoriile obținute cu FCSB (1-0), respectiv Unirea Slobozia (1-0).

MM Stoica: „Craiova are o forță ofensivă clar mai mare”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut o comparație între U Craiova și Dinamo și a identificat plusul pe care îl are formația antrenată de Filipe Coelho.

„Mai echilibrată Dinamo, mai bună ofensiv Craiova. E o echipă (n.r. - Dinamo) căreia îi marchezi mai greu decât Craiovei. Cel puțin asta e percepția mea.

Craiova are o forță ofensivă clar mai mare, pentru că are dubluri pe post. La Dinamo cam știm. Întrebarea este, când sunt toți, dacă joacă Soro sau joacă Armstrong, că la Musi se cam știe așa, la Karamoko se cam știe.

Ideea e că, dincolo (n.r. - la U Craiova), ai Al Hamlawi sau Nsimba. Ai Baiaram sau Etim. Mai e și Băsceanu care mai poate să joace acolo.

Plus că în compartimentul median, Dinamo are trei jucători care clar că-s titulari, la momentul ăsta: Mărginean, Gnahore, Cîrjan. Dincolo (n.r. - la U Craiova), ai Băluță sau Anzor. Ai Teles, ai Cicâldău, ai Matei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. Dinamo - U Craiova 1-1, în etapa #26

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

38 imagini

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
Mihai Stoica: „Singura echipă la care nu prea am ajuns la poartă a fost Dinamo”

Oficialul de la FCSB a subliniat jocul defensiv foarte bun al lui Dinamo din acest sezon. „Câinii” au încasat 23 de goluri până acum. Doar FC Botoșani stă mai bine, cu 22 de goluri primite.

„Lotul Craiovei era și normal să fie structurat altfel pentru că avea încă o competiție și a ieșit din competiția aia (n.r. - Conference League), nici acum nu înțelege nimeni cum a ieșit.

Faptul că 11-le lui Dinamo îl cam știi contează foarte mult la ce joacă Dinamo și la cât de greu e să joci împotriva lui Dinamo.

Cu Craiova ajungi la poartă. Poate că sunt eu subiectiv și știu meciurile noastre (n.r. - ale FCSB) și cu Craiova și cu Dinamo. Singura echipă la care nu prea am ajuns la poartă a fost Dinamo”, a mai zis Mihai Stoica.

În ceea ce privește diferența de puncte de puncte dintre Dinamo și FCSB din acest moment (12 puncte), Mihai Stoica a spus:

Am pierdut campionate în favoarea lui Dinamo, dar nu... Nu cred că am fost la o distanță așa mare. Mihai Stoica

În acest moment, U Craiova este lider în Liga 1, cu 53 de puncte acumulate după 27 de etape, în timp ce Dinamo se află pe locul secund, cu doar un punct mai puțin.

Pentru „câini” urmează derby-ul cu Rapid de sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Craiova o va întâlni pe Unirea Slobozia duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2745
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2742
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mihai Stoica liga 1 fcsb
